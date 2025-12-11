Compartir Facebook

Ya disponible para reserva el Mando Inalámbrico DualSense Edición Limitada Genshin Impact

Estará disponible en PlayStation Direct y tiendas habituales el 25 de febrero de 2026

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha anunciado que el nuevo Mando Inalámbrico DualSense – Edición Limitada Genshin Impact ya está disponible para reserva. Se trata de una pieza de coleccionista diseñada en colaboración con HoYoverse para celebrar la llegada de Genshin Impact Version Luna III a PlayStation®5. Las reservas ya están abiertas en PlayStation Direct y tiendas habituales, mientras que su lanzamiento está previsto para el 25 de febrero de 2026 en España. Estará disponible en cantidades limitadas a un precio recomendado de 84,99€.

Este Mando Inalámbrico DualSense llega con motivo de la actualización del popular juego, que incorporará al nuevo personaje jugable Durin y ampliará la historia en la región de Nod-Krai. El diseño del DualSense® Edición Limitada presenta una combinación de blanco, dorado y verde, adornada con glifos arcanos característicos del juego. Entre los detalles más representativos se incluyen los emblemas de los gemelos viajeros, Aether y Lumine, así como la presencia de Paimon, su inseparable compañera.

Este mando no solo presenta un diseño único, sino que también permite a los jugadores aprovechar las funciones avanzadas de PlayStation®5 y del DualSense® , como la retroalimentación háptica inmersiva, gráficos en 4K y tiempos de carga ultrarrápidos, elevando la experiencia de juego mientras exploran los secretos de Teyvat.

El mando incorpora icónicos elementos de diseño inspirados por los queridos gemelos viajeros y Paimon para celebrar años de aventuras y compañerismo en Teyvat.

Genshin Impact es un RPG de acción de mundo abierto en el que los jugadores exploran el vasto continente de Teyvat, lleno de misterios, criaturas y secretos. Con un sistema de combate elemental dinámico y un elenco creciente de personajes, ofrece aventuras constantes y una historia en evolución.





El Mando Inalámbrico DualSense® Edición Limitada Genshin Impact ya está disponible para reserva en PlayStation Direct y tiendas habituales disponible el 25 de febrero de 2026. Toda la información en el blog de PlayStation España.