Post Malone’s Murder Circus Encore desata el terror en pleno invierno, y ¡ya está disponible para el aclamado shooter de extracción Hunt: Showdown 1896!

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Post Malone’s Murder Circus Encore desata el terror en pleno invierno, y ¡ya está disponible para el aclamado shooter de extracción Hunt: Showdown 1896!

¡Con una nueva Personalización de Perfil de Jugador, Desafíos de Historia y mucho más en nuestro espectáculo más perverso hasta la fecha!

Tras celebrar recientemente la bienvenida a su jugador número 10 millones, Crytek lanza hoy Post Malone’s Murder Circus Encore, un enorme evento dentro del juego para su aclamado shooter de extracción, Hunt: Showdown 1896. El evento, en colaboración con Post Malone, artista 9 veces certificado Diamante y ferviente fan de Hunt, sumerge de nuevo al pantano en un reinado de terror carnavalesco. El evento llega junto con la completa actualización 2.6, que ofrece gran cantidad de contenido nuevo, funciones muy solicitadas y amplias mejoras en el juego. Post Malone’s Murder Circus Encore ya está disponible en PC, PlayStation®5 y Xbox Series X|S. El evento estará disponible hasta el 9 de febrero de 2026.

El escenario está listo para una nueva y caótica lucha. El antiguo Maestro de Ceremonias, interpretado por Post Malone, ha renacido como el brutal Discípulo de la Muerte, buscando recuperar su Dominio corrompido. Con la clave de su victoria—el legendario artefacto HelioStone—aún perdida, los Cazadores se ven envueltos en un nuevo conflicto donde viejos enemigos y nuevas alianzas chocan.

Presentando Desafíos de Historia y Personalización del Perfil de los Jugadores

Un nuevo y emocionante sistema de juego, Desafíos de Historia, ofrece una jugabilidad narrativa. Estos capítulos temáticos permiten a los jugadores explorar la rica historia del juego y los antecedentes de los Cazadores mientras consiguen recompensas. El reportaje se lanza con dos relatos: el limitado en el tiempo En los Vientos del Solsticio de Invierno, sobre Krampus, y la historia gratuita permanente Un Gusto Adquirido, que sigue a un cazador llamado Tennessee Morgan. Esta función añade una nueva dimensión a la progresión con una biblioteca de Desafíos de Historia en constante expansión.

Ahora los jugadores pueden mostrar sus logros con la nueva Personalización del Perfil de Jugador. Este sistema permite a los cazadores mostrar una identidad única mediante avatares, títulos, marcos cosméticos, insignias de logros y rastreadores de estadísticas, visibles en los vestíbulos, en la última partida y en las pantallas de muerte. Cada enemigo y amigo ahora tiene una identidad distinta, y tus logros se muestran claramente a los cazadores rivales. ¡Estamos deseando ver las combinaciones que idearán los jugadores!

Nuevas Dinámicas de Juego

La actualización 2.6 introduce el Efecto de Estado «Mojado», lo que añade una nueva capa de profundidad estratégica. Los cazadores que atraviesan aguas profundas quedan empapados, lo que dificulta su encendido y mejora su recuperación de salud a costa de pasos más ruidosos. El nuevo objeto que se puede arrojar de Botella de Agua permite a los jugadores aplicar estratégicamente este efecto, apagar incendios e incluso neutralizar a los enemigos ígneos del Inmolador. Pero no intentes apagar un fuego de aceite con agua a menos que quieras quemarte.

Un Enemigo más Feroz y Rasgos de Evento

El aterrador monstruo de dos cabezas Ursa Mortis ha regresado, pero esto no es una simple reanimación. Es una evolución. Con vitalidad reforzada, daño aumentado y nuevos trucos devastadores, ahora acecha a su presa con una astucia aterradora. Puede atravesar barreras, es inmune al aturdimiento explosivo y su rugido escalofriante puede activar trampas prematuramente.

Con el regreso del Circo, los jugadores pueden jurar lealtad a varias Tropas simultáneamente para desbloquear Rasgos de Evento únicos usando las Marcas de Juramento. Entre ellas se encuentran:

La Tropa Lanzacuchillos – Blademancer: Recupera automáticamente munición delante de ti mientras estás en Vista Oscura.

La Tropa Mística – Comunión: Sacrifica tu propia salud para curar a un compañero y curar sus Efectos de Estado.

La Tropa Trickshooter – Disparo Rápido: Reduce el balanceo del arma y aumenta el zoom de la mira de hierro en rifles y pistolas con culata.

La Tropa de Hombres Fuertes – Bruiser: Reduce el coste de la resistencia cuerpo a cuerpo y reduce significativamente el sobresalto por el daño.

Reduce el coste de la resistencia cuerpo a cuerpo y reduce significativamente el sobresalto por el daño. La Tropa del Maestro de Ceremonias – Vidente de Cadáveres: Otorga Aumento de Visión Oscura al saquear Cazadores muertos.

Mejora del Juego en Equipo y la Usabilidad

Una gran renovación de la interfaz de usuario y las herramientas de comunicación pretende mejorar la coordinación y la claridad. La pantalla del mapa ahora presenta un fondo transparente y de rasgos reorganizados. El sistema de ping y la brújula han sido rediseñados, permitiendo a los jugadores colocar múltiples marcadores de ping sensibles al contexto en objetos del mundo como cajas de munición y trampas, todo visible en una brújula nueva e intuitiva para una planificación táctica superior.

Un Bayou más Accesible y Equilibrado

Cambios significativos en el equilibrio y mejoras en la incorporación:

Rasgos de Quemadura como Implacable, Remedio y Rampage ya no se pueden acumular para evitar combinaciones demasiado poderosas.

También se incluyen mejoras para los nuevos jugadores que buscan una jugabilidad escalable en los primeros niveles.

Más correcciones y pulimentados

La actualización 2.6 aporta más estabilidad y pulido, solucionando una larga lista de errores y problemas reportados por la comunidad. Puedes encontrar más detalles y una lista completa de cambios en las Notas del Parche.

Post Malone’s Murder Circus Encore cuenta con un Pase de Batalla dedicado, que permite a los jugadores avanzar por niveles completando desafíos y participando en nuevo contenido, incluido el Stand de High Striker. Al ganar Puntos de Evento, los jugadores pueden desbloquear gran cantidad de recompensas temáticas exclusivas, incluyendo cosméticos, armas y desbloqueos de Cazador ligados al macabro carnaval.

¡Se Levantan las Cortinas!

El bayou nunca ha sido más dinámico, personalizable ni peligroso. Únete a la Caza bajo la carpa grande, persigue los Desafíos de la Historia, hazte conocer a otros Cazadores y disfruta de la temporada festiva.

Post Malone’s Murder Circus Encore ya está disponible en PC, PlayStation®5 y Xbox Series X|S y estará activo hasta el 9 de febrero de 2026.