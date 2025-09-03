Compartir Facebook

Hemos detectado 15 patrones para titular en Google Discover para mejorar el SEO en noticias. Te los comparto. Cuando pensamos en Google, uno de los primeros elementos que se nos viene a la cabeza es su buscador. Sin embargo, hace ya mucho que Google es mucho más que un buscador y su clásica hoja de resultados y tiene otros servicios como Gemini, Gmail, Google Docs,… y Google Discover la tabla de salvación de los medios, una vez han metido con calzador el AI Overviews en las respuestas de Google.

Google Discover, un feed de noticias personalizado basado en los intereses y hábitos de navegación de cada usuario en el que el contenido se muestra de manera automática con unos algoritmos por parte del propio Google, sin necesidad de que sea el usuario el que realice una búsqueda.

De esta manera, la optimización para Google Discover no sigue las reglas clásicas del SEO más tradicional’ ya que no se trata de posicionarse para determinadas palabras clave o entidades, sino de crear contenido relevante y atractivo que se adapte a las diferentes audiencias y temáticas.

Google Discover y el buscador comparten los factores EAT de experiencia, autoridad y confiabilidad; valores que deben servir como base para toda estrategia de contenido a un medio de comunicación

Google Discover trabaja con entidades/temáticas, por lo que debes identificar aquellas temáticas que se convierten en tendencia e introducirlas en los contenidos de tu medio digital.

Google reconoce diferentes tipos de entidades en un texto como pueden ser personas, organizaciones, países, eventos, marcas, fechas, lugares…

Existen diversas herramientas como Google Trends que te ayudan a conocer qué temáticas son las más populares en ese momento, así como establecer su popularidad en un tiempo determinado.

Para titular en Google Discover, enfócate en ser conciso, descriptivo y relevante, utilizando palabras clave que apelen a la curiosidad o la emoción. Un buen título para Discover se compone de entre 5 y 8 palabras, se centra en la experiencia del usuario y se ajusta a un formato de lista o pregunta para captar la atención y generar interés en el contenido.

Los patrones titulares efectivos en Google Discover buscan generar interés y clics, no solo SEO. Incluyen preguntas, listas, números (como «5 trucos»), titulares que apelan a la curiosidad («La verdad oculta detrás de…») o las emociones de forma no engañosa, y titulares largos que destacan un beneficio o punto clave. Es crucial que sean relevantes, concisos , únicos y que no contengan información falsa, ya que Discover penaliza el clickbait engañoso.

Google Discover prima ciertos tipos de titulares que incitan al click y que generan curiosidad u otros sentimientos en el usuario.

Patrones y consejos para titulares efectivos:

15 patrones para titular en Google Discover

1. Sé claro y conciso

Los títulos deben tener entre 5 y 8 palabras para ser breves pero efectivos. (entre 70-95 caracteres).

Incluyen preguntas, listas, números.

2. Incluyen preguntas

Los titulares que hacen preguntas directas suelen funcionar bien en Discover.

3. Incluyen listas

Los titulares queque se presentan en un formato de lista (por ejemplo, «5 maneras de…», «5 trucos») suelen funcionar bien en Discover.

4. Usa un estilo que genere curiosidad

Los titulares tipo.»La verdad oculta detrás de…» suelen funcionar bien en Discover.

5. Titulares más largos

Aunque puedan parecer contradictorio con la brevedad, los titulares más largos (más de 13 palabras) a menudo triunfan al permitir explicar más el beneficio del artículo.

6. Separación con dos puntos

Cuando son más largos, se pueden dividir en dos partes usando «:» o «,», donde la segunda parte resalta el beneficio del artículo.

7. Entrecomillados o citas

Cuando citas algo dicho por un entrevistado. Si además es un referente en una temática ejemplo un médico o economista reputado será mejor valorado

8. Apela a las emociones

Genera un impacto emocional para atraer la atención del usuario.

9. Incluye palabras clave relevantes

Integra palabras clave de forma natural para que Discover pueda emparejar el contenido con los intereses del usuario.

10. Prioriza la relevancia

Asegúrate de que el título sea preciso y refleje fielmente el contenido del artículo para evitar títulos engañosos.

11. Prueba diferentes enfoques

Lo que funciona para un artículo puede no funcionar para otro. Experimenta con distintos tipos de titulares y ajusta tu estrategia según los resultados.

12. Enfocarse en el vontenido y el valor al usuario

Los titulares deben reflejar el contenido real del artículo y ofrecer un valor claro al lector , ya sea información útil , entretenimiento o una perspectiva nueva. Originalidad y profundidad: Ofrece contenido propio, que profundice en los temas y aporte valor real a los usuarios. Calidad y frescura: El contenido debe ser útil, bien escrito, confiable y estar actualizado, ya que Google prioriza lo novedoso. Relevancia: El contenido debe alinearse con los intereses de los usuarios, basándose en su historial de búsqueda y actividad en Google.



13. A Discover le mola la televisión

Titulares o noticias con como temática un programa de televisión te va a funcionar. Otras entidades populares en Discover son las marcas de ropa, los grandes supermercados o famosos que en un determinado momento están en tendencia.

14. Localización de eventos, marcas o famosos

Incluir la localización, la marca o el nombre de alguna persona famosa también afectan positivamente al posicionamiento del artículo, pues ayuda a segmentar mejor el público objetivo y a mejorar el CTR de nuestra card de Google Discover.

15. Temáticas orientadas a productos

Los productos de Amazon, Mercadona o Lidl suelen funciona en Google Discover.

Recomendaciones Adicionales para Discover

Imágenes de Alta Calidad

Utiliza imágenes grandes (al menos 1200 px de ancho) y de alta calidad para hacer tu contenido más atractivo. Las imágenes deben estar habilitadas con la configuración max-image-preview:large o AMP.

Evita el Logo como Imagen Principal

No uses el logotipo de tu sitio como la imagen principal de la tarjeta de Discover, ya que las imágenes atractivas y de calidad son más efectivas para atraer clics.

Contenido Interesante y Relevante

Google Discover muestra contenido personalizado basado en los intereses del usuario, por lo que tu contenido debe ser relevante y atractivo para una amplia audiencia.

Al aplicar estos patrones, aumentarás las probabilidades de que tu contenido sea visto y leído por una mayor audiencia en Google Discover.

Para orientarte, algunos patrones habituales en titulares que funcionan muy bien con unos ejemplos en Discover son:

Listas y rankings → «Las 7 canciones que marcaron el verano».

Preguntas directas → «¿Sabías que este truco mejora tu batería en un 40%?».

Comparativas → «iPhone 16 vs Samsung Galaxy S25: cuál gana realmente».

Guías prácticas → «Cómo ahorrar hasta 300€ en tu factura de luz».

Tendencias → «La nueva moda que arrasa en TikTok».

Exclusivas/Última hora → «Lo que nadie te había contado sobre Coldplay en Barcelona».

Curiosidades → «El ingrediente secreto que hace irresistible la tortilla».

Errores comunes → «5 fallos que todos cometemos al limpiar el coche».

Lo inesperado → «El artista que dejó la música para trabajar en una panadería».

Beneficios claros → «La dieta que mejora tu memoria en solo 10 días».

Lo polémico → «La dura respuesta de Shakira a su última crítica».

Historias personales → «Así consiguió Ed Sheeran superar su miedo escénico».

Lo aspiracional → «El destino secreto donde veranean los millonarios».

Novedades → «Acaba de llegar a Netflix y ya es la serie más vista».

Cifras y datos → «El 80% de los españoles desconoce esta ayuda pública».