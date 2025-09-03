Compartir Facebook

Metal Eden ya disponible en todas las plataformas – trailer lanzamiento.

Adéntrate en el Paraíso Perdido

METAL EDEN, el último FPS de Reikon Games, los creadores de RUINER, ya está disponible en todas las plataformas. Publicado por Deep Silver, el juego completo está disponible para Steam, PlayStation 5 y Xbox Series X|S por 39,99, con un descuento de lanzamiento del 10% por un tiempo limitado de 7 días.

Con motivo del lanzamiento se estrena un nuevo tráiler CGI que puedes ver

El concepto gira en torno a la controvertida relación entre ASKA y Nexus, destacando el conflicto entre emoción y empirismo, control y libertad. Representado en un momento preciso: la primera vez que ASKA se encuentra con su propio cadáver, una metáfora visual del renacimiento, uno de los temas centrales del juego.

Una historia de renacimiento

En METAL EDEN, los jugadores asumen el papel de ASKA, una hiperunidad, es decir, un androide avanzado construido en base a una mente humana digitalizada. Ambientado en un mundo artificial inquietante y hermoso, explorarás la arquitectura monolítica del tecno planeta Moebius y te sumergirás en el enigmático mundo sobre el que orbita para descubrir los misterios del paraíso perdido cuyas almas permanecen atrapadas en el NUCLEO cibernético.

Acompañado por tu nave inteligente Nexus, mejorarás tus habilidades y tu arsenal futurista, y te involucrarás en un conflicto incesante donde la realidad, la consciencia y el control están en constante duda. Enfréntate a un diverso plantel de enemigos, extrae los núcleos de energía para obtener ventajas tácticas y evoluciona hasta convertirte en una hiperunidad imparable.

**Acerca de METAL EDEN**

METAL EDEN presenta un FPS de ciencia ficción lleno de adrenalina que explora un mundo en el que la conciencia de la humanidad ha trascendido la carne, residiendo ahora dentro de robots.

Con 8 misiones únicas y un universo creado a mano que abarca la dimensión cibernética de la vida, el juego sumerge a los jugadores en un mundo artificial, donde se adentrarán en la guerra cibernética, controlarán una poderosa hiperunidad avanzada y descubrirán los misterios de un paraíso perdido.

Más información sobre METAL EDEN en: https://www.deepsilver.com/es/games/metal-eden