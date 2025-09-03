Indiana Jones regresa a la acción con su nueva expansión «La Orden de los Gigantes», disponible el 4 de septiembre

¡Indiana Jones y el Gran Círculo! Si tienes la Edición Prémium, podrás acceder a la nueva expansión, La Orden de los Gigantes, a partir del 4 de septiembre a las 17:00 (hora peninsular). Esta expansión estará disponible para Xbox Series X|S, Game Pass, PlayStation 5 y PC. Para acceder al DLC, deberás haber iniciado el objetivo de llevar el pergamino a Antonio en la misión «La Momia Felina Robada». Aparecerá una nueva entrada en el diario llamada «Un Misterio Comienza». El Padre Ricci se encuentra en el área de pruebas del Vaticano, fuera del lado oeste del Patio Belvedere, justo al sur del cuartel de los Camisas Negras.

En esta nueva aventura, Indy se adentra en las siniestras entrañas de Roma y sus catacumbas ancestrales, donde descubrirá secretos ligados a una secta oculta y misteriosa, y al legado perdido de los gigantes nefilim. Con esta expansión de la historia, tendrás nuevas ubicaciones para explorar, complejos rompecabezas que resolver, enemigos peligrosos a los que enfrentarte y más intriga y acción para deleitarte con el mundo de Indiana Jones.

Trailer Indiana Jones y el Gran Círculo

Si ya estás inmerso en la intensa aventura de Indiana Jones y el Gran Círculo, prepárate: este 4 de septiembre, a partir de las 17:00 (hora peninsular), llega su esperada expansión La Orden de los Gigantes. Disponible en Xbox Series X|S, Game Pass, PlayStation 5 y PC, esta expansión ya está incluida para quienes poseen la Edición Premium o puede adquirirse por separado para enriquecer tu travesía con más misterio, acción y pasadizos ocultos en las profundidades de Roma.

Una aventura que se siente como una secuela

La Orden de los Gigantes se desmarca de los típicos contenidos adicionales: los jugadores destacan que, tras disfrutar media hora, la expansión ya se asemeja más a una continuación natural del juego original que a un DLC convencional. La integración narrativa, los acertijos y su calidad técnica la elevan a otro nivel. Con una duración estimada de seis horas, promete mantener alta la adrenalina.

El estudio MachineGames comenta que la expansión sirvió como campo de experimentación para pulir ideas abandonadas del juego base, optimizar la experiencia de guardado y ampliar las mecánicas—una jugada creativa que los fans agradecerán.

¿Qué nos espera bajo Roma?

La expansión profundiza el misterio en torno a la Orden de los Nephilim, gigantes legendarios y protagonistas de la trama original, explorando su historia mucho más allá.

Durante el DLC, Indy vuelve a encontrarse con el Padre Ricci en el Vaticano y recorrerá desde el laberinto del Coliseo, los jardines del Vaticano, hasta catacumbas y canales secretos enterrados bajo la ciudad eterna.

El relato alberga elementos mitológicos y oscuros bajo el mandato del emperador Nerón, gladiadores, el culto de Mitra, y escenarios emblemáticos como la Cloaca Máxima y otros rincones históricos de Roma.

Dificultad dinámica

Una de las innovaciones presentadas por MachineGames es el sistema de dificultad escalable. Dependiendo de tu avance en el juego base (por ejemplo, si has llegado hasta Giza o Sukhothai), la dificultad del DLC se ajustará automáticamente: enemigos más fuertes, encuentros densificados o, por el contrario, barreras más accesibles. Esto lo convierte en una experiencia más fluida tanto para veteranos como para quienes aún avanzan en el juego principal.

Desarrollo y narrativa

Los desarrolladores de Indiana Jones aseguran escuchar cuidadosamente a la comunidad, especialmente en aspectos técnicos y de interfaz. No obstante, mantienen firme su visión creativa en cuanto a historia y dirección narrativa: aplican sugerencias donde encajan, pero sin comprometer su enfoque original.

Reparto estelar con Troy Baker como Indy

El doblaje de Indiana Jones recae en Troy Baker, conocido por su voz en The Last of Us. Aunque al principio generó escepticismo dentro de Bethesda, su interpretación convenció con creces. Incluso Harrison Ford alabó su trabajo, y los desarrolladores creen que el juego no sería lo mismo sin él, especialmente en este DLC.

Lanzamiento y plataformas compatibles

Fecha oficial: 4 de septiembre de 2025.

Disponibilidad: Xbox Series X|S, PC (Game Pass incluido), PlayStation 5.

También confirmada para Nintendo Switch 2 en 2026, marcando una expansión en plataformas inédita para la saga.

Acceso para quienes poseen la Edición Premium, Premium Upgrade o Collector’s Edition. También podrá adquirirse por separado.