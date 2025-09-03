Anno 117: Pax Romana demo gratuita hasta el 16 de septiembre del 2025

Ubisoft acaba de lanzar una demo gratuita descargable para Anno 117: Pax Romana, que estará disponible por tiempo limitado (hasta el 16 de septiembre) para todos los jugadores en Ubisoft Store, Steam y Epic Games Store.
Os dejamos un adelanto en forma de tráiler:
¡SE BUSCAN GOBERNADORES! HOY COMIENZA LA DEMO GRATUITA PARA PC DE ANNO 117: PAX ROMANA.
Descubre el galardonado juego para PC, así como sus características y especificaciones en esta plataforma.
Hoy, Ubisoft ha lanzado una demo gratuita descargable para Anno 117: Pax Romana. Esta prueba estará disponible por tiempo limitado (hasta el 16 de septiembre) para todos los jugadores en Ubisoft Store, Steam y Epic Games Store.
Anno 117: Pax Romana debutó de manera pública en la Gamescom, donde miles de jugadores pudieron probarlo por primera vez y ver cómo era galardonado con los premios de Mejor juego para PC y Mejor espacio. Ahora, jugadores de todo el mundo podrán descubrir el juego de construcción más ambicioso de una franquicia pionera. En el momento en que Anno 1800 celebra un hito al haber conseguido 6 millones de jugadores, esta demo gratuita es la oportunidad perfecta para unirse a una vibrante comunidad global e iniciar una nueva andadura como ambiciosos gobernadores.
Anno 117: Pax Romana se lanzará el 13 de noviembre de 2025 de manera simultánea en Ubisoft+, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna y PC (en Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam).
DETALLES DE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES PARA PC
Anno 117: Pax Romana planea redefinir el género de los juegos de estrategia ofreciendo una experiencia jugable de primera. Esta visión se llevará a término con la creación de la simulación más grande jamás desarrollada, basada en el motor Empire de Ubisoft Mainz, y mejorada con una amplia gama de avances tecnológicos pioneros:
- Movimiento dinámico de la hierba y mapeado de los movimientos de terreno basados en la GPU, pensados para aquellos gobernadores que disfrutan viendo cómo sus tierras cobran vida, tanto con la vegetación agitándose de forma natural al viento como con la respuesta realista del terreno al expandir la provincia.
- Trazado de rayos, iluminación global y dispersión atmosférica, para quienes aprecian la belleza de los paisajes exteriores, en los que la luz se refleja de forma realista en las superficies, la niebla cae sobre las marismas de Albión y el clima evoluciona de manera dinámica a lo largo del día.
- Simulación de multitudes y ciclo de día-noche, para aquellos gobernadores que ansíen recorrer las bulliciosas calles de sus provincias a cualquier hora del día, o que quieran disfrutar del fragor del público en el coliseo a medida que avanza la jornada.