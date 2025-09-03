Automattic presenta Telex, su nueva apuesta con IA para crear webs en WordPress

Compartir Facebook

Automattic, la empresa responsable de WordPress, ha presentado Telex, una herramienta experimental que utiliza inteligencia artificial (IA) para transformar indicaciones escritas en bloques de contenido listos para integrar en una página web.

El anuncio se realizó en el marco del WordCamp US 2025, donde el CEO de la compañía, Matt Mullenweg, explicó que el objetivo de Telex es democratizar aún más la creación de páginas web, eliminando barreras técnicas y agilizando el trabajo tanto de usuarios principiantes como de desarrolladores.

Cómo funciona Telex

Telex se apoya en el sistema de bloques de Gutenberg, la tecnología que desde hace años permite a los usuarios de WordPress construir páginas arrastrando y organizando módulos independientes como párrafos, listas, imágenes o vídeos.

La novedad está en que, con Telex, ya no es necesario seleccionar o configurar manualmente cada bloque. El usuario solo tiene que describir en lenguaje natural —tal y como lo diría en una conversación— el tipo de contenido que quiere añadir, y la IA se encarga de generarlo automáticamente.

El resultado se descarga en un archivo .zip, que puede instalarse como complemento en cualquier sitio de WordPress o en el entorno de pruebas WordPress Playground.

Una apuesta experimental con gran proyección

Aunque se encuentra todavía en fase experimental, Telex apunta a convertirse en un recurso clave para quienes buscan velocidad y sencillez en el diseño web. Al integrar IA de forma nativa en el proceso de creación de contenidos, Automattic refuerza su estrategia de innovación dentro del ecosistema WordPress.

Medios especializados como TechCrunch ya han destacado el potencial de esta herramienta, que podría marcar un nuevo estándar en la forma de construir sitios web.