Let’s Sing 2023 Incluye Canciones Españolas ya a la venta – Tráiler de lanzamiento

La espera ha terminado, Let’s Sing 2023 Incluye Canciones Españolas ya está disponible.

La nueva entrega de la aclamada franquicia de karaoke ya está disponible para Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, la familia de dispositivos Xbox One, entre los que se incluye Xbox One X, y será jugable en Xbox Series X/S.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento en el siguiente enlace:

Let’s Sing 2023 Incluye Canciones Españolas presenta una plétora de éxitos que harán cantar a todo el mundo. Temas rompedores actuales como “Happier Than Ever” de Billie Eilish, “Butter” de BTS, “Bad Habits” de Ed Sheeran o “you broke me first” de Tate McRae se encargarán de animar la fiesta. Los fans de Disney pueden intentar perfeccionar su interpretación de “No Se Habla De Bruno” de Encanto. Y aquellos que quieran probar los éxitos de artistas locales, encontrarán, entre otros, con las canciones “¡Ay, Dios Mío!” de Karol G o “Plan A” de Paulo Londra.

Consulta la lista completa de temas de Let’s Sing 2023 Incluye Canciones Españolas:

Puedes escuchar la playlist en Spotify: https://open.spotify.com/playlist/3mVdFmqipD7TBFvZ3Y7ZTy?si=bf734c91baff4678

Modos de juego:

Leyenda. Supera los desafíos y lucha contra tus oponentes para convertirte en el cantante definitivo.

Supera los desafíos y lucha contra tus oponentes para convertirte en el cantante definitivo. Clásico. Sube al escenario solo o con amigos. ¡Acierta con las notas correctas y consigue la mejor puntuación!

Sube al escenario solo o con amigos. ¡Acierta con las notas correctas y consigue la mejor puntuación! Mix Tape 2.0. Ninguna lista de reproducción es igual. Cada mezcla se genera dinámicamente.

Ninguna lista de reproducción es igual. Cada mezcla se genera dinámicamente. Feat. ¡Encuentra tu pareja perfecta! Cuanto mejor cantéis juntos, mayor será vuestra “puntuación de compatibilidad”. Canta con amigos y familiares o también forma equipo con tu ídolo para alcanzar la máxima puntuación.

¡Encuentra tu pareja perfecta! Cuanto mejor cantéis juntos, mayor será vuestra “puntuación de compatibilidad”. Canta con amigos y familiares o también forma equipo con tu ídolo para alcanzar la máxima puntuación. World Contest. ¡Tú contra el mundo! Sube a los cima de la clasificación online y el juego mostrará tus actuaciones como si cantarais juntos.

¡Tú contra el mundo! Sube a los cima de la clasificación online y el juego mostrará tus actuaciones como si cantarais juntos. Jukebox. Ponte cómodo y disfruta de una lista de canciones que te sirva de inspiración para tu próxima sesión improvisada.

Ponte cómodo y disfruta de una lista de canciones que te sirva de inspiración para tu próxima sesión improvisada. Let’s Party. Ocho jugadores, dos equipos y modos de juego elegidos al azar: esta opción llevará al siguiente nivel la fiesta Let’s Sing.

Ocho jugadores, dos equipos y modos de juego elegidos al azar: esta opción llevará al siguiente nivel la fiesta Let’s Sing. Creador de lista de reproducción. Este sistema ahora permite elegir qué modo así como las canciones que deseas interpretar. El usuario puede ahora crear su propia lista de reproducción y reproducirla en los modos Classic y Feat.

Características principales:

Ø El único juego de karaoke en la nueva generación de consolas.

Ø Sólida lista de canciones con 20 éxitos internacionales en el juego base y vídeos musicales originales y canciones adicionales como contenido descargable gratuito.

Ø ¿No tienes un micrófono a mano? No importa , con la aplicación Let’s Sing Microphone, puedes transformar tu smartphone en un micrófono de inmediato.

Ø Canta en solitario o con hasta cuatro jugadores.

Ø Modos cooperativos para hasta 8 jugadores.

Ø PS4: Elige entre un máximo de 4 Smartphones o 2 micrófonos por USB + 1 auriculares o 2 micrófonos USB + 2 micrófonos de SingStar.

Ø PS5: Elige entre un máximo de 4 Smartphones o 3 micrófonos por USB + 1 auriculares (no compatible con micrófonos de SingStar).

Ø Xbox One: Elige entre un máximo de 4 Smartphones o 2 micrófonos por USB + 1 auriculares.

Ø XBSX: Elige entre un máximo de 4 Smartphones o 3 micrófonos por USB + 1 auriculares.

Ø Switch: Elige entre un máximo de 4 Smartphones o 2 micrófonos por USB + 1 auriculares.

Let’s Sing 2023 Incluye Canciones Españolas ya a la venta en Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y será jugable en Xbox Series X/S.

