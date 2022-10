Compartir Facebook

Hoy 29 de octubre es el Día Internacional de Internet. ¿Cómo navegar sin riesgos en Internet? Decálogo de Check Point Software para que este sea el año de cumplir buenos propósitos ciberseguros

Internet ha pasado a ocupar una parte fundamental en nuestras vidas: trabajo, entretenimiento, información, educación ya son una parte esencial de esta red y es por ello por lo que es imprescindible extremar las medidas de seguridad

Los ciberataques no paran de aumentar: en España crecieron un 27% con respecto al Q2 de 2021

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder especializado en ciberseguridad a nivel mundial, conmemora el día dedicado a Internet protegiendo a los usuarios de la red de redes que en la actualidad corresponde al 62,5% de la población mundial, según un estudio de We Are Social y Hootsuite. En concreto, en América del Norte o en Europa Occidental, la penetración de esta tecnología supera el 95%.

Aunque estos datos son alentadores, ya que permiten a más población poder acceder a conocimientos, entretenimiento y a nuevas formas de trabajar también tiene una parte negativa, porque cuantas más personas se conecten a Internet la superficie de ataque aumenta para los ciberdelincuentes. Nos encontramos en un momento en el que los peligros en Internet no paran de aumentar; según nuestros datos, el segundo trimestre de 2022 dejó un 27% más de ciberataques que el mismo periodo del año anterior. Problemas como el phishing, el ransomware, los ataques DDoS o la filtración de datos están a la orden del día.

Para ello, desde Check Point Software comparten los 10 consejos imprescindibles que todo internauta debe conocer para una navegación segura en Internet:

No confiar solo en los navegadores para estar protegidos de páginas web maliciosas: los navegadores por sí solos no protegen de todos los ciberpeligros que hay en Internet. Es por ello por lo que hay que tener cuidado y andar con pies de plomo a la hora de navegar. El peligro puede encontrarse en una plataforma de streaming en la que se está viendo una serie o en una página de comercio electrónico… Muchas veces los ciberdelincuentes crean webs similares a las que conocen los usuarios para robarles las credenciales de acceso, datos de una tarjeta de crédito o los contactos de una red social. Para evitarlo es imprescindible comprobar que la URL de la página web es la correcta. No reutilizar las contraseñas: es un consejo sencillo, pero efectivo. Tener las mismas contraseñas en todas las aplicaciones y webs es uno de los errores más básicos y peligrosos, basta con que un ciberdelincuente logre descifrar o robar una de ellas para poder acceder a todas las demás y hacerse con todos los datos personales de los diferentes sitios. Lo ideal suele ser combinar ocho caracteres que combine mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, para hacerlo más difícil. Es cierto que pueden ser complicadas de recordar y para salvar ese problema se puede usar un gestor de contraseñas. Mantener actualizado el software del navegador: se puede llegar a creer que no es necesario llevar al día las actualizaciones, o que incluso ralentizan los dispositivos, pero la realidad es que no instalarlas es una práctica muy peligrosa. Para mantener a salvo un equipo es muy importante tener el software actualizado, ya que corrigen fallos de seguridad que podrían dar pie a ciberataques. Desactivar el formulario de autocompletar o la función de recordar la contraseña: sí, puede parecer que esta opción es cómoda y facilita las actividades del día a día, pero hay pocas acciones que entrañen un riesgo mayor. Cuando un usuario almacena en un buscador todos sus datos le está haciendo la vida más sencilla a los ciberdelincuentes, ya que si alguno logra vulnerar un dispositivo rellenará las claves de todas las apps automáticamente por ellos. Lo correcto en ciberseguridad es poner siempre uno mismos el usuario y contraseña cada vez que se quiera acceder a una aplicación o página web. Ejecutar un software antivirus y analizar los archivos antes de descargarlos: esta protección es imprescindible, ya que, a pesar de tomar todas las medidas correspondientes, siempre se puede colar un archivo malicioso por un error humano. Por ello, es vital tener un antivirus instalado que analice las descargas y las rechace en caso de que puedan ser fraudulentos. Utilizar HTTPS: las páginas webs que comienzan con estas letras tienen Certificado SSL y cumplen con los estándares de seguridad. Mantiene la conexión segura a Internet y protege la información que se envía entre dos sistemas. También suelen incluir un candado verde al principio del enlace. Revisar regularmente los extractos bancarios: cada vez es más común que una persona o si no su banco sea víctima de un ciberataque. Si esto sucede probablemente los atacantes hayan obtenido las claves o datos de un usuario. Una vez conseguida pueden o bien acceder a una cuenta y realizar compras con la misma o vender las credenciales por la Darknet. Por eso es muy importante revisar con regularidad los cobros que se hagan a una tarjeta bancaria para tener la seguridad de que todo está en orden. Evitar las redes Wi-Fi públicas o gratuitas: este tipo de redes no tienen ningún tipo de protección y puede conectarse a ellas cualquier persona, incluso un ciberdelincuente. Al estar presente en una Wi-Fi sin ningún tipo de seguridad, un atacante puede acceder a todo lo almacenado en el mismo, y es por ello que hay que pensárselo dos veces antes de conectarse a una de ellas. Leer las políticas de privacidad: es cierto que puede ser tedioso y pesado, pero todo el contenido relacionado con el hecho de lo que las empresas harán con nuestros datos está escrito en sus líneas y es un gran error no informarse; desde dónde se almacenarán, hasta qué uso van a tener y si son comerciales o no y con qué fin los recopilan. Activar el bloqueador de ventanas emergentes: hay muchas páginas webs y aplicaciones que al acceder a ellas bombardean con publicidad. La gran mayoría de ellas son ciberestafas, y con la simple instalación de un bloqueador no aparecerán más en el dispositivo, evitando con ello una gran cantidad de peligros.

“Cada vez hay más usuarios de Internet, más dispositivos conectados y, por lo tanto, más superficie y objetivos a los que los cibercriminales pueden atacar, por eso es vital compartir estos consejos de protección para que todo el mundo pueda utilizar esta maravillosa herramienta de forma segura”, asegura Eusebio Nieva, director técnico de Check Point Software para España y Portugal. “Con unos buenos hábitos de higiene cibernética y sabiendo las medidas de seguridad básicas para navegar por Internet, podemos disfrutar de un espacio más adecuado».

