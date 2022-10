Compartir Facebook

El ecommerce de HONOR celebra su primer aniversario en España con ofertas especiales

La tienda online de la marca, HiHONOR, cumple su primer año de vida en nuestro país con un balance muy positivo

HiHonor, la tienda online de la marca tecnológica HONOR, celebra su primer aniversario en España y lo hace de una manera muy especial. Coincidiendo con esta fecha, la compañía asiática quiere agradecer la acogida de su ecommerce en nuestro país lanzando promociones especiales en algunos de sus productos más destacados, que estarán disponibles en su web desde el 17 de octubre hasta el próximo día 2 de noviembre.

Entre ellos, el último flagship de la compañía: HONOR 70, un smartphone que se presentó hace solo unas semanas y que ha conquistado por su diseño y prestaciones. También en sus potentes portátiles de la serie HONOR MagicBook, los auriculares HONOR Earbuds 3 Pro o el smartwatch HONOR Watch GS 3.

Durante las dos próximas semanas, estarán disponibles diferentes ofertas, que permitirán hacerse con algunos de los dispositivos más innovadores de la marca a un precio muy especial. Así, habrá un descuento de 20€ por compras superiores a 200€ y de 40€ si se superan los 400€. Por su parte, los tickets superiores a 600€ tendrán un cupón descuento de 60€ y si se superan los 800€, los consumidores tendrán una rebaja de 80€. Así, encontraremos:

HONOR Magic4 Pro: estos días estará disponible por 919€, 80€ menos que su precio habitual, y añadirá a esta irresistible oferta el smartwatch HONOR Watch GS3 como regalo adicional.

estos días estará disponible por 919€, 80€ menos que su precio habitual, y añadirá a esta irresistible oferta el smartwatch HONOR Watch GS3 como regalo adicional. HONOR 70 de 8+256 : el nuevo buque insignia de la casa tendrá una rebaja de 40€ sobre precio original, quedándose en 559 € e incluyendo como regalo HONOR MagicWatch 2 42mm.

: el nuevo buque insignia de la casa tendrá una rebaja de 40€ sobre precio original, quedándose en 559 € e incluyendo como regalo HONOR MagicWatch 2 42mm. HONOR Magic 4 Lite 5G : que estos días baja su precio 20 €, hasta los 269€, e incluye una carcasa para este dispositivo.

: que estos días baja su precio 20 €, hasta los 269€, e incluye una carcasa para este dispositivo. HONOR 8X : viene con un cupón de 20 € y una carcasa para el Smartphone por 199€.

: viene con un cupón de 20 € y una carcasa para el Smartphone por 199€. HONOR MagicBook 16: Este portátil tendrá un cupón descuento de 60€, y baja así su precio hasta los 699 €.

Este portátil tendrá un cupón descuento de 60€, y baja así su precio hasta los 699 €. HONOR MagicBook 14: podrá adquirirse a 429€, ya que tiene una rebaja de 40€.

podrá adquirirse a 429€, ya que tiene una rebaja de 40€. HONOR MagicBook 15: baja su precio hasta los 479€, con un cupón descuento de 40 €.

“Estamos muy orgullosos de la acogida que ha tenido HiHonor en España. Según el ranking de Website performance ranking within the Consumer Electronics industry, hemos pasado del puesto 42 en noviembre de 2021 a situarnos en la posición 16, lo que refleja este excepcional crecimiento. Por eso, no podemos sino agradecer la confianza que han depositado en nosotros los consumidores españoles”, ha señalado Ramiro Larragán, director de marketing de HONOR.

Este ecommerce seguirá volcándose en sus servicios y atención al cliente, entre los que destacan envíos gratuitos y entregas en plazos de un máximo de 48 horas laborables. Además, esta tienda, en la que pueden encontrarse modelos y colores exclusivos, ofrece posibilidades de financiación gratuita para pagos de entre 48 a 800€.

Para más información, visita la tienda online de HONOR https://www.hihonor.com/es/shop/

