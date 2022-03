La digitalización, una tendencia que muchas empresas aún no han adoptado, según Tus Ideas

La transformación digital ha provocado que la mayoría de las empresas sigan con su trayectoria por los medios digitales, mientras una gran parte de ellos han caído y no han aguantado este cambio. No obstante, a diferencia de lo que la mayoría de las empresas piensan, digitalizar un negocio no consiste en simplemente escanear las facturas, comprar más dispositivos electrónicos o contratar un WiFi más veloz. LA digitalización ha traído al mundo nuevas modalidades de negocio como delivery, ecommerce, apps de reservas y pedidos y un largo etcétera. Se trata de darle una vuelta de tuerca al funcionamiento de la empresa e integrar todos sus procesos a una gestión digital.

Tus Ideas, una agencia de comunicación 360º que abarca una gran variedad de servicios, explica la importancia de tener un negocio digitalizado en una época en la que la mayoría de las compras o consultas se realizan por Internet. “Lo primero que debe pensar una empresa es en ampliar sus horizontes en todo momento. Cuando una empresa digitaliza sus procesos, tiene la oportunidad de ampliar su actividad, ya que la era digital nos trae en todo momento nuevas oportunidades de negocio. No basta simplemente con tener una página web, esta tiene que tener una estrategia detrás y un buen posicionamiento. Actualmente, es sabido que toda aquella empresa que no tiene un buen posicionamiento y no se encuentra en Internet, no existe” explica Tus Ideas.

Por lo tanto, un posicionamiento de calidad es fundamental para conseguir más clientes potenciales. Tener un cliente físico hoy en día no es suficiente, es importante ir más allá y conseguir hacer crecer el negocio aumentando la presencia en Internet. El alcance de los productos no es el único resultado que las empresas experimentarán al optar por los medios digitales, sino que también conseguirá fidelizar los clientes que actualmente tiene, ya que tendrá la oportunidad de darle un servicio excelente y mejorar la experiencia del cliente.

Una ventaja que sin duda resulta altamente beneficiosa para las empresas, según Tus Ideas, es que, al tener un negocio digital, no tendrán que invertir en un espacio físico para ubicar su negocio. Bastará con invertir en un buen posicionamiento SEO y trazar una estrategia eficaz en las redes sociales. Y en estos aspectos, Tus Ideas es una empresa experta. La luz, el alquiler y los diversos proveedores propios de un negocio físico son costes extra que una empresa digitalizada podrá ahorrarse cada mes.

