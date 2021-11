Internet flexible, inalámbrico y de alta velocidad para las segundas residencias

Disfrutar de una segunda vivienda para pasar los fines de semana, puentes o algunas temporadas al año es un hábito muy enraizado en España para los que buscan desconectar y disfrutar de la playa, del campo o la naturaleza. Pero una segunda residencia no siempre es sinónimo de vacaciones. Tras la pandemia han sido muchas las personas que han cambiado su lugar de trabajo desplazándose de las oficinas en la ciudad a sus segundas residencias. Ya sea en uno u otro caso, la conexión a Internet se ha convertido en un requisito imprescindible porque, mientras unos no pueden dejar de ver su serie favorita, otros necesitan una conexión de calidad para trabajar.

Para facilitar y mejorar la movilidad de estos usuarios, Esdomo Telecom ha presentado homespot, una alternativa a la fibra que ofrece internet de alta velocidad sin necesidad de instalación.

Cómo funciona homespot

homespot, es un innovador dispositivo que proporciona Internet portátil de alta velocidad y que supone una alternativa a la fibra óptica para todo el territorio nacional. Basa su funcionamiento en la tecnología de redes móviles 4G, por lo que no necesita cableado ni instalación. Con este dispositivo no es necesario contratar una línea en la residencia habitual y otra en el segundo domicilio, ni compartir la conexión a internet del teléfono móvil para que otros dispositivos puedan navegar, práctica conocida también como tethering y nada recomendable para largas estancias. Tampoco es necesario conectar el clásico módem portátil “pincho”, un punto de acceso a Internet a través de USB que normalmente lleva asociado una cuota mensual, se use o no, y un contrato de permanencia.

El servicio de homespot se centra exclusivamente en ofrecer internet ultrarrápido, flexible y con total movilidad. Incluso si en cada periodo vacacional se opta por un destino diferente, tanto en la Península como en las islas, la conexión que ofrece homespot, al no precisar de instalación, permite el acceso a internet en cualquiera de ellos. Estas facilidades no las ofrece por ejemplo la fibra óptica, ya que si ésta se instala en un sitio, normalmente es en el domicilio principal.

Una solución también para turistas extranjeros

En España, es considerable el turismo de segundas residencias por parte de personas extranjeras, que en muchos casos viven la mitad del año en nuestro país y la otra mitad en el suyo de origen. Este tipo de turistas, cuando contratan una fibra óptica o un ADSL tradicional, se encuentran con que no pueden bajar sus costes, es decir, siempre pagan lo mismo aunque no se conecten. Por eso homespot se convierte en una solución más flexible para este tipo de usuarios.

Según Thorsten Bergmann, CEO de Esdomo Telecom: “Con homespot se acabó conectarse a Internet usando los datos del smartphone. Se acabó no poder teletrabajar desde el pueblo o disfrutar de la casa de la playa solo en verano porque no se dispone de fibra óptica. Se acabaron los cortes y los contratiempos en las videollamadas, los 'streamings' o durante el visionado de series y películas bajo demanda durante las vacaciones”.

“La movilidad es ya una realidad en la vida de la gente y las tecnologías deben servir para facilitarla y mejorarla”, concluye Bergmann.

