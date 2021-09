Las empresas españolas Banca March, Hijos de Rivera SAU, REALE SEGUROS y Software DELSOL, entre las Mejores para Trabajar en Europa

Great Place To Work®, consultora líder en la identificación y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar publicó hoy los premios a las Mejores Empresas para Trabajar en Europa que conforman el Ranking Best Workplaces Europa 2021, en colaboración con The Economist Group. El Ranking Best Workplaces Europa 2021 representa una mirada profunda a las experiencias de más de un millón de colaboradores, de más de 3000 organizaciones en 36 países de la región. Se trata del mayor estudio sobre las experiencias de los empleados en Europa.

Para ser consideradas en el Ranking de los Mejores Lugares para Trabajar en Europa de 2021, las empresas deben aparecer en uno o más de los rankings nacionales en la región, que incluye Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia, Suiza, Países Bajos, Turquía, y Reino Unido.

Las empresas se clasifican en cuatro categorías de tamaño: pequeñas (de 10 a 49 empleados), medianas (de 50 a 499 empleados), grandes (más de 500) y multinacionales. Las organizaciones multinacionales también son evaluadas por sus esfuerzos para crear excelentes lugares de trabajo en varios países de la región. Para ser elegidas deben reunir una serie de requisitos, además de aplicar la misma metodología de 2/3 del Trust Index© y 1/3 del Culture Audit©: disponer de un mínimo de 1.000 empleados en todo el mundo; que al menos un 40% (o 5.000 personas) de su capital humano mundial trabaje fuera del país en el que se ubica su sede central; y aparecer 3 veces o más en los Rankings Best Workplaces nacionales de Europa. La puntuación de una multinacional se calcula con el promedio de las calificaciones individuales de cada país, ponderado por el número total de empleados en cada nación.

Las empresas con mayor representación en este Ranking son aquellas compañías que cuentan entre 50 y 499 trabajadores, y más de 500, con 50 empresas reconocidas como Mejores Lugares para Trabajar en Europa. A continuación, le siguen las organizaciones multinacionales que operan en al menos tres países, que suman 25 empresas en el Ranking; y, por último, 25 microempresas que cuentan con entre 20 y 49 trabajadores.

El mundo del trabajo post-pandemia

La primera mitad de 2020 fue la recesión más profunda en la historia de la Unión Europea. A finales de 2020, la consultora de gestión McKinsey publicó datos por los que el 55% de las pequeñas y medianas empresas temían no sobrevivir en los próximos 12 meses, lo que afectaba a unos dos tercios de los trabajadores europeos. Las empresas tuvieron que priorizar la supervivencia, y para muchos empleados el bienestar de las personas pasó a un segundo plano.

No todos actuaron de esa manera, hubo compañías que entendieron el valor de cuidar a las personas: los Best Workplaces en Europa. El Ranking europeo de este año tiene dos temáticas: El apoyo a los empleados a pesar de las dificultades económicas y el reconocimiento de cómo este periodo de teletrabajo ha cambiado para siempre los lugares de trabajo.

La Comisión Europea estima que casi el 40% de los trabajadores de la UE comenzaron a teletrabajar a tiempo completo debido a la pandemia. En comparación, en 2019, solo el 5,4 % de los trabajadores de la UE-27 trabajaban desde casa con más frecuencia.

Mientras otras empresas se mantienen firmes en el regreso a la oficina, muchos de los Best Workplaces en Europa se centran en atender a sus colaboradores, independientemente de dónde se encuentren, tanto física como psicológicamente.

Dieciséis “Mejores de Europa” en España

Por quinto año consecutivo, Reino Unido vuelve a ser el país con mayor número de empresas representadas en el Ranking, con 26 británicas reconocidas; le sigue Italia y Francia con 20, Turquía con 18, y Alemania, Irlanda y Suiza, que junto con España suman a su vez 16 compañías premiadas. Estas compañías pertenecen a la categoría de multinacionales, ocupando ocho de ellas el “Top 10” de Europa: la compañía de transporte DHL Express se sitúa en el primer lugar del Ranking; la biofarmaceútica AbbVie ocupa la segunda posición del Ranking; seguida de la compañía de IT Cisco, en tercera posición; la tecnológica Salesforce, en cuarto lugar; la hotelera Hilton, quinta en el Ranking; la biofarmacéutica Amgen, se sitúa en séptimo lugar, seguida de la tecnológica SAS Institute en octava posición; la compañía de recursos humanos The Adecco Group se sitúa en novena posición.

Además, otras tres multinacionales Best Workplaces España han sido reconocidas en el Ranking Europeo: Admiral Group (17º), del sector seguros y servicios financieros, Volkswagen Financial Services (20º), sector seguros, servicios financieros, manufacturing y producción y Homeserve (24º) perteneciente al sector de servicios para el cuidado y mantenimiento del hogar.

En la categoría de más de 500 empleados, de las 50 compañías presentes en el Ranking europeo, figuran las siguientes empresas españolas: REALE SEGUROS (5º) servicios financieros y seguros, Banca March (20º), perteneciente al sector de banca, e Hijos de Rivera SAU (46º) del sector de manufacturing y producción.

Asimismo, en la categoría de empresas entre 50 y 499 empleados, de las 50 compañías presentes en el Ranking, figuran las siguientes empresas españolas y Best Workplaces España: Software DELSOL (11º), perteneciente al sector de IT, y RASTREATOR.COM (44º) sector financiero y seguros.

Remoto, flexible, híbrido: lo que significa el bienestar de los empleados

El bienestar ha sido durante mucho tiempo un foco para los empleadores europeos, pero todos los riesgos que vinieron con la pandemia, desde la salud física hasta el aislamiento social, hicieron aumentar la necesidad de apostar por el bienestar.

Los Best Workplaces en Europa brillaron con una serie de iniciativas de bienestar diseñadas para trabajar, independientemente de que el trabajo sea híbrido, flexible o remoto.

La compañía de software SAS Institute comenzó a enviar comunicados tres veces a la semana con recursos sobre la crianza de los niños, su cuidado y bienestar mental, otra compañía de software, Salesforce, realizó webinars centrados en el bienestar por personas tan relevantes como Trevor Noah, Al Gore y Deepak Chopra.

Este tipo de iniciativas se están llevando a cabo en casi todas las empresas nombradas como Best Workplaces Europa, teniendo un impacto notable. El 76% de los empleados de las empresas reconocidas solo a nivel nacional afirmaron tener un alto bienestar en el trabajo (definido por factores como sentirse cuidado y creer que su lugar de trabajo es un lugar de trabajo psicológica y emocionalmente saludable), en el caso de las Best Workplaces en Europa, el dato asciende al 85%.

Por qué es importante el bienestar

El bienestar no está sólo dirigido al hecho de sentirse bien, también tiene un impacto en el compromiso y la productividad de los empleados. Según los datos de Great Place to Work®, los empleados que gozan de bienestar en su trabajo son 4 veces más proclives a trabajar en sus empresas por más tiempo y están hasta 3 veces más dispuestos a dar lo mejor de sí para hacer su trabajo.

De hecho, esa corresponsabilidad, es decir la voluntad de dar más de uno mismo, fue el mayor diferenciador entre los Best Workplaces en Europa y las empresas que no obtuvieron el reconocimiento.

Entre los Best Workplaces de Europa, el 82% de los empleados dijeron que están dispuestos a dar más para hacer su trabajo. En el caso de los que no obtuvieron el reconocimiento, solo el 67% de los empleados afirman querer dar lo mejor de sí mismos.

Además, el 97% de los empleados de las Mejores de Europa afirmaron tener la oportunidad de obtener un reconocimiento especial. Y el 92% afirmó que se les anima a equilibrar vida laboral y personal.

Respecto a la importancia de contar con un propósito dentro de la organización, el 92% de los empleados de los Best Workplaces Europa se siente bien por la forma en que contribuyen a la comunidad.

En cuanto a sectores, el más representado en los BestWorkplaces Europa 2021 es el de tecnologías de la información, con un 32% del total de las compañías premiadas, seguido de los servicios profesionales (14%) y los servicios financieros (13%), manufactura y producción (8%), biotecnología y productos farmacéuticos (5%), y construcción e infraestructuras (5%).

En palabras de Nicolás Ramilo, Director General de Great Place to Work® España, "Estas empresas están dirigidas por el tipo de líderes que se enorgullecen de apoyar las necesidades de sus empleados y fomentan la corresponsablidad. Crean entornos de trabajo flexibles en los que cualquiera puede prosperar, sin importar quién sea o qué haga para la empresa. Enhorabuena a los Best Workplaces en Europa de 2021".