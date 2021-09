Riot Games anuncia el conicerto virtual del grupo Heavy metal Pentakill

La división musical de Riot Games, desarrolladora líder de su sector, colaborará con un líder del entrenamiento virtual, Wave, y con una estrella de los efectos especiales y las experiencias inmersivas, The Mill, para producir Lost Chapter: un álbum interactivo, en el que participa la banda virtual de heavy metal perteneciente al popular videojuego de League of Legends, Pentakill. El concierto virtual se estrenará el miércoles, 8 de septiembre, a las 22:00 (hora peninsular española) en la plataforma de Wave, wave.watch.



Ese anuncio sigue de cerca a los acontecimientos acaecidos en el universo de Pentakill. Hace tan solo una semana, la banda anunció su tercer álbum III: Lost Chapter. A dicho anuncio lo siguió una campaña de un juego de realidad alternativa (ARG, según sus siglas en inglés) que, sin que lo supiesen los fans de Pentakill, serviría para recorrer todas las historias ocultas de la banda.



Aprovechando las herramientas para retransmisiones de última generación y la plataforma tecnológica de Wave, este espectáculo virtual dará a los fans un asiento de primera fila para disfrutar de la actuación y el sonido de Pentakill como nunca antes. Además, nada de esto habría sido posible sin los efectos visuales interactivos y las animaciones creadas con tecnología para videojuegos en tiempo real del estudio de producción creativa ganador de un Óscar, The Milll.



La campaña de ARG, creada en colaboración con el estudio de producción creativa We Are Royale, dio el pistoletazo de salida en las redes sociales de @riotgamesmusic el 29 de agosto. Se invitó a los fans de Pentakill a resolver una serie de acertijos, puzles y mensajes cifrados provenientes de una misteriosa fuente. Dicha fuente resultó ser Viego, un personaje de League of Legends, guiado por su deseo de mejorar el mundo del metal. Tras resolver los puzles de ARG durante cuatro días, Riot Games recurrirá a las legiones de fans de Pentakill para decidir cómo será la siguiente fase del viaje de Lost Chapter.



La campaña de ARG terminará con la experiencia interactiva del concierto el 8 de septiembre, lo que no solo dará a los fans la oportunidad de decidir cómo termina el viaje, sino que les permitirá escuchar el álbum completo de III: Lost Chapter por primera vez. Dicho álbum estará disponible en las principales plataformas digitales de streaming justo después del concierto. Los fans pueden guardar por adelantado el álbum en sus listas de reproducción.

La división musical de Riot Games anunció anteriormente que III: Lost Chapter sería un álbum conceptual que visitaría diversos subgéneros del metal, siguiendo la empresa de Pentakill por adentrarse en nuevos reinos sónicos. Pentakill es una banda ficticia de heavy metal que cuenta con el estimulante poderío vocal de Karthus y Kayle; los colosales riffs de guitarra de Mordekaiser (el Maestro del Metal); los brutales acordes del bajo de Yorick; las encantadoras armonías de la teclista, Sona; y el atronador ritmo del batería, Olaf.



La campaña de III: Lost Chapter se ha convertido en el último intento de Riot Games por lanzarse al mundo de la música y crear un metaverso con experiencias centradas en sus personajes e historias. La división musical de Riot Games causó revuelo en el metaverso musical con K/DA, un grupo inspirado en las bandas de k-pop femeninas, y el colectivo de hip-hop True Damage, ambos basados en personajes de League of Legends. Hace poco, la división musical de Riot Games lanzó Sessions: Vi, una compilación de 37 canciones creadas en colaboración con 21 artistas diferentes de toda la industria musical instrumental. Se creó dicho álbum para que los streamers y creadores de contenido de la comunidad pudiesen utilizar sus canciones sin preocuparse por los derechos de autor.

Toa Dunn del equipo de música de Riot Games, comenta: "Nos emociona seguir yendo un paso más allá cuando se trata de contar historias y de la música con Pentakill. Gracias a nuestra colaboración con Wave, The Mill y We Are Royale, pretendemos demostrar cómo puede ser el futuro de las experiencias de entretenimiento virtuales".

Wave ha desarrollado experiencias virtuales para artistas de todo el mundo, como The Weeknd, John Legend, Dillon Francis, Alison Wonderland, Tinashe y muchos más, llegando así a millones de espectadores de todas partes.

Jarred Kennedy, jefe de operaciones de Wave, comparte: "Riot Games es un colaborador perfecto para Wave, ya que son pioneros en el uso de la música y las tecnologías emergentes para crear y expandir sus mundos más allá de los juegos. Wave ha permanecido en la intersección entre el mundo de la música y de los videojuegos desde su creación, y nos emociona colaborar con Riot para ayudar a dar forma al futuro de las actuaciones virtuales".

El equipo de producción interno de música de Riot Games, compuesto por compositores, artistas, productores e ingenieros de audio, se encargó de producir III: Lost Chapter. El equipo que ha colaborado en el álbum está formado por algunos de los participantes de II: Grasp of the Undying, lo que incluye al conocido vocalista de rock y metal Jorn Lande (Masterplan), la voz de Karthus; a la cantante Noora Louhimo (Battle Beast) para dar voz a Kayle; y a Per Johansson. Además, a la increíble plantilla de Riot para Lost Chapter se han unido Tyler "TELLE" Smith (The Word Alive), Adam "Nolly" Getgood (Periphery), Benjamin Ellis (Bloodshot Dawn), el teclista Jose "Atlan" Aranda y el violinista Ray Chen.