Día Internacional del Hashtag 2021: Twitter celebra su decimocuarto aniversario del hashtag #HashtagDay y #DiaDelHashtag

¡Estamos de celebración y más si eres amante de las redes sociales! Y es que hoy es el Día Internacional del Hashtag, uno de los símbolos más importantes de las redes sociales, especialmente en Twitter, que celebra su decimocuarto aniversario empleando estas palabras clave #HashtagDay y #DiaDelHashtag

También el 23 de agosto se celebra el Día del Internauta, una efeméride en la que se conmemora el acceso público a la primera página web de la historia, utilizando el conjunto de protocolos de la World Wide Web, inventado en 1991 por el ingeniero británico Tim Berners-Lee

Al principio, los directivos de Twitter rechazaron la idea porque la consideraban demasiado liosa y pensaban que la gente no lo iba a utilizar, pero luego la reconsideraron, y 13 años más tarde, el hashtag es uno de los elementos clave de esta red social.

Este símbolo (#) o almohadilla es un sistema de etiquetado permite agrupar las conversaciones y explorar los temas que interesan en cada momento.

A día de hoy, no nos podemos imaginar esta red social sin el símbolo del hashtag. Pero no solo Twitter, tal ha sido su funcionalidad y viralidad que muchas redes sociales le han “copiado” y han incluido esta función de etiquetado y búsqueda.

La muerte de Michael Jackson en 2009, las filtraciones de Wikileaks a lo largo de 2010, las revueltas árabes durante el 2011 o las protestas del 15M en España en 2011 son los grandes hitos en la historia de la red social, esto es, los temas tendencia a nivel mundial

Además, en Twitter e Instagram, puedes compartir tus publicaciones con la celebración de este día con los hashtags: #HashtagDay y #DíaDelHashtag

El hastag no comenzo en Twitter en 1993 el famoso chat ‘IRC’, uno de los primeros lugares para hablar en tiempo real con usuarios de cualquier parte del mundo, comenzó a usar los ‘hastag’ de hoy en día para los canales de temáticas específicas. #Madrid, , #ligar… eran algunos de los distintos apartados para conversar sobre esos asuntos.

¿Cuándo es el día internacional del hashtag?

Aunque ya veníamos utilizando este símbolo para determinadas tareas como hemos comentado anteriormente, es el 23 de Agosto de 2007 cuando el usuario de ICR Chris Messina propuso a los usuarios de Twitter utilizar este símbolo para que todos pudieran “Chatear” sobre el mismo tema

Desde entonces 23 de agosto se celebra el Día Internacional del #Hashtag. Siempre acompañado por el símbolo de una almohadilla smos lo hemos utilizado en algún momento.

Algunas curiosidades xon:

El Hashtag nació hace 14 años en Twitter Concretamente el 23 de agosto de 2007. El invento del hashtag en redes sociales se le atribuye a Chris Messina quien propuso en una publicación de Twitter usar el símbolo # para agrupar el contenido en la red social.

El primer tweet que publicó acompañado por un hashtag Y, por tanto, el primero del mundo fue, «How do you feel about using # for groups. As in #barcamp [msg]?». Sin embargo, lo que muchos no saben es que, aunque el hashtag lo asociamos con las redes sociales, lo cierto es que nació antes de estas. En un programa de chat llamado IRcap

Tras el Tweet de Chris Messina, los usuarios empezaron a adoptar esta forma de hacer TweetsEl hashtag ha evolucionado hasta copar todas las redes sociales, ser imprescindibles para estar bien actualizados en cuanto a tendencias y hasta se usa en lenguaje coloquial fuera del propio internet. Han sido 13 años de constante evolución.

Los Hashtags más populares en el mundo son #love #instagood #photooftheday.

En el mundo se comparten en promedio 125 millones de hashtags todos los días en Twitter.