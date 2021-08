¿Qué Internet necesito para ver películas en mi Smart TV?

Con la llegada de la fibra óptica en los hogares muchos millones de usuarios se han animado a contratar paquetes convergentes que incluyen televisión o plataformas digitales como Amazon Prime Vídeo, Netflix, HBO, Disney +, etc. Para verlos sin problemas debes conectar la fibra óptica a tu Smart TV, Además, con alta velocidad, podemos visualizar todo tipo de contenidos en Internet, como vídeos de YouTube directamente en nuestro televisor.

En concreto, para ver streaming en la Smart TV, como la emisión de una película en 4K, es necesario contar con una velocidad mínima de entre 100 a 300 Mbps. Si no llegas a esa velocidad se puede producir cortes en los visionados.

Para definir esta tecnología tenemos que recurrir a la palabra inglesa Smart TV que se suele traducir como televisor inteligente.

Podemos verlo como un televisor capaz de unir en un solo dispositivo los programas de las cadenas tradicionales con el acceso a internet y su gran cantidad de aplicaciones para disfrutar de horas y horas de deportes, series y películas a la carta. Las Smart TV unen lo mejor de los dos mundos, es decir, de la televisión tradicional y del mundo de Internet

Al no conectarlas a la red se pierden el poder acceder a montones de contenidos a través de servicios como YouTube o Spotify. Además, tampoco pueden utilizar Netflix, HBO, Amazon Prime Video y otros servicios similares para sacar mucho más partido a sus dispositivos.

Si quieres ver películas de alta definición (4K)e n plataformas de streaming hace falta una conexión a internet rápida y de fibra óptica para evitar problemas. Las Smart TV o televisores inteligentes cada vez sirven para más cosas se puede conectar a Internet mediante Wi-Fi de forma inalámbrica o conexión por cable, pero si no tiene una conexión de 100 Mb o 300 Mb puedes tener problemas.

Si tenemos nuestra Smart TV y el router muy juntos, lo más recomendable es hacer uso de cable de red Ethernet. Puedes aprovechar todo el ancho de banda, Evita interferencias con las redes Wi-Fid e tus vecinos o una mala colocación de router. Si no están juntos en este caso, la recomendación que haríamos sería utilizar el Wi-Fi 5GHz, pero recomendamos el router en la misma habitación o en alguna cercana. Tenerlo en cuanta si visionamos contenido en 4K.

Si la serie de televisión o la película se cargan muy lentamente o si experimentas problemas de almacenamiento en el búfer o de rebuffering, puede deberse a una conexión deficiente o inestable a Interne. También es posible que las plataformas bajen a calidad del vídeo para que lo puedas ver, pero no tendrás calidad 4K. Por otra parte a la hora de bajar aplicaciones o navegar por Internet te irá más lento. Además seguramente tengas otros dispositivos conectados como ordenadores, móviles y consola. Yo ya me he acostumbrado a tener 300 Mb y actualmente me sirve para todo esto.

Por nuestra parte si donde vives tienes conexión por fibra muchísimo mejor, ya que por ADSL será demasiado lenta. Puede usar operadores como Simyo que tiene ofertas atractivas de precio. Hoy en día es fácil contratarla, ya que se puede hacer de forma online y te instalan el router de fibra en tu casa rápidamente y puedes comprobar la disponibilidad de fibra en tu domicilio.