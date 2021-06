Ya está aquí OpenExpo Virtual Experience 2021 para ayudar a alcanzar el éxito empresarial en el sector IT

Vuelve el evento clave para alcanzar el éxito empresarial: OpenExpo Virtual Experience 2021.Con más de 8 años vida, este gran encuentro vuelve a celebrarse los próximos 8,9,10 y 11 de junio de forma virtual, para acompañar una vez más, a los profesionales y empresas del sector IT en su proceso de transformación digital, en un momento en el que la tecnología es clave para maximizar recursos, reducir costes y potenciar las relaciones con clientes..

La 8ª edición del evento empresarial líder en Innovación Tecnológica, Transformación digital y Open Source será 100% en español, y no podía ser de otra manera que de la mano del hacker más famoso de, habla hispana, Chema Alonso, Chief Digital Consumer Officer en Telefónica, que estará presente como padrino del evento.

Entre las novedades de este año, se tratarán nuevas temáticas, acompañando sus habituales "compañeros de viaje" (Ciberseguridad, IA, Open Source, Blockchain, Big Data, Cloud, etc.) como EdTech, Sostenibilidad, Medio Ambiente y Tecnología, GovTech, el negocio de la música y la digitalización, Formación y Empleo IT, Accesibilidad, etc. Y por supuesto, se sumarán nuevos formatos a los clásicos (conferencias, demos, entrevistas, mesas redondas, etc.): el OpenTrivial en el que 4 equipos profesionales competirán por ser los ganadores en un duelo de conocimiento del que los asistentes también podrán ser partícipes; y La Voz de la Audiencia, un divertido coloquio entre líderes de opinión, que comentarán de forma fresca y atrevida algunos de los contenidos del evento.

Más de 100 líderes de opinión, influencers IT, reconocidos expertos, especialidad en diferentes temáticas, decision makers y personalidades de alto prestigio y con mucho que contar formarán parte del equipo de speakers que formarán OpenExpo Virtual Experience 2021.

