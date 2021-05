Llega a Legends of Runeterra una nueva expansión: Guardianes ancestrales

Legends of Runeterra, el juego de cartas de Riot Games basado en el universo de League of Legends, se prepara para el lanzamiento de una nueva expansión: Guardianes ancestrales. Este nuevo set de cartas aterrizará en el título de estrategia el 5 de mayo a las 20:00 (hora peninsular española).



Guardianes ancestrales incluye 42 cartas coleccionables, entre las que figuran tres campeones: Zilean, Malphite e Irelia. Además, con esta expansión llega también una nueva palabra clave, Danza de las cuchillas, que puede darle la vuelta a un combate que parece perdido en cualquier momento, aunque ese jugador no tenga la ficha de ataque en ese momento.



Las cartas con esta palabra clave invocan un número determinado de cuchillas que comienzan de inmediato un ataque gratis contra el enemigo. Estos ataques tienen lugar independientemente de si ese jugador tiene o no la ficha de ataque, y no la consumen. Una sola cuchilla puede por sí sola parecer poca cosa, pero se trata de una herramienta versátil con amplias posibilidades de combo que conviene que los jugadores tengan en cuenta.



Junto a esta expansión, llega un nuevo tablero: el Templo del tiempo, con efectos visuales y música especiales. Dos nuevos Guardianes estarán disponibles: Chip y Chip crono. Asimismo, se introducirán emoticonos, un reverso de carta y un icono.



El paquete de Guardianes ancestrales estará disponible en la tienda de LoR por 1807 monedas. El paquete incluye:

Guardián Chip

Tablero del Templo del tiempo

Variante exclusiva: Chip crono

Además de Guardianes ancestrales, la versión 2.7.0 de Legends of Runeterra trae consigo varios cambios a cartas y correcciones de errores. Todos los detalles aquí.

Riot Games se fundó en 2006 para desarrollar, publicar y apoyar los juegos más centrados en los jugadores del mundo. En 2009, se lanzó mundialmente, League of Legends. Se ha convertido en el juego para PC más jugado en el mundo y en un factor clave del crecimiento explosivo de los esports.



Con la llegada de la segunda década de LoL, Riot sigue haciendo evolucionar el juego, al mismo tiempo que ofrece nuevas experiencias a los jugadores, como Teamfight Tactics, Legends of Runeterra, VALORANT, League of Legends: Wild Rift y otros muchos títulos en desarrollo. Mientras tanto, explora el mundo de Runeterra con la ayuda de contenido multimedia en forma de música, cómics, proyectos para televisión y mucho más.

