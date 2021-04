¿Qué le pasa a Google Discover? Los SEO llevan un mes sin vida.

Este reciente alboroto, como se resume en un hilo de Reddit altamente votado , refleja cómo la mayoría de las personas usan Discover para mantenerse al día sobre sus intereses, así como sobre los eventos actuales, y por lo tanto no les gusta cómo el feed ha “dejado de mostrar noticias recientes. » El cambio podría ser que Google esté experimentando, aunque de manera bastante amplia, con lo que aparece en Discover. No está claro si esto es parte de un cambio de mandato más amplio para el feed.

Esta es la pregunta que me viene siempre a la cabeza, siemrpe que bajamos de tráfico y no cuando subes. Ya nos afecto el cambio de diciembre del 2020 a los medios en Google pero ahora han tocado la tabla de salvación de los medios online.

Ponemos un ejmplo del poder de Google. En plena batalla mundial contra la desinformación, Google convirtió una web dedicada a la creación de fakes y contenidos engañosos como Diaro Gol en una de las páginas más visitadas de España. Sus titulares confusos dando a entender la muerte de personajes conocidos o la filtración de fotos íntimas de mujeres famosas se han estado colando en millones de teléfonos a través de Discover, la herramienta de recomendación de noticias de Google.

Google no revela a nadie los secretos para triunfar en su buscador o en Discover. Lógico, pero su posición de dominancia hace que cualquier cambio te afecta para bien o para mal

Cuando creas mucho contenido, los especialistas SEO pueden saber qué es lo que funciona y lo que no en Google y recomendar más su producción. El éxito de Diario Gol mostró que uno de los aspectos que Google tenía muy en cuenta era el Ratio de Cliqueo (CTR, por sus siglas en inglés), que mide el porcentaje de usuarios que pinchan en un contenido cada vez que la compañía lo muestra en Discover. La web de fakes lo explotó muy bien. Pero Google ajusto su algoritmo, para que eso no volviera a pasar y hundió su tráfico, con razón.

El caso de Diario Gol quedará como uno de los mejores ejemplos del poder de Google para poner y quitar a los reyes de las visitas en Internet. Su tráfico ha pasado en un año de 10 a 1 millo en Comscore. Pero está claro que Google puede subir a los altares o hundirlo a los infiernos con sus algoritmos. Esa posición de dominancia que en Eurpoa no se ve con buenos ojos.

Pero si haces contenido informativo, veraz y aportas otros puntos de vistas, opiniones y das contenido original. Hasta ahora te había funcionado más o menos bien, hasta que algún grande te cogía algún contenido tuyo y aunque fueras la fuente desaparecías de Discover. Vale esto nos ha sucedido siempre. Pero es que todo ha cambiado para mal. Ahora siendo un medio reputado en unas temáticas tenías posibilidades de salir, ya que te consideraba una referencia. Ya no te sive.

¿Qué le pasa a Google Discover? Los SEO llevan un mes sin vida.

Todo apunta a un mal cambio de algoritmo o poco medido. Y que está padeciendo su propio efecto «Ever Given» y ha hecho que no pueda sacar contenido nuevo, por premiar el contenido atemporal. Un poco parecido a lo que ha sucedidoestos dñias con el barco Ever Given que no deja pasar nuevos barcos por el canal de Suez, aunque sean importantes para los usuarios. Da igual que sea contenido de tendencias actuales, de noticias muy interesante, del COVID. Antes daba tráfico a los medios y ahora no existes.

Parece que ahora se parece más a su germen Google Now cuando Karen Corby , antigua jefa de Google Discover, renombró Google Now para crear un poderosísimo algoritmo llamado Discover que puede hundir a medios de comunicación, ya muy tocados por la pandemia y que tenían su tabla de salvación en la publicidad de Internet, para salvar a sus plantillas, ya por las pandemias muy tocadas

¿Cómo arreglar Google Discover?

Esto es parecido a lo que sucedió en redes sociales, pero más amplificado al ser Google que tiene la esclusividad de las bñusquedas en Espaañ. El parecido al cambio de algoritmo de Facebook que remato a los Community Managers en 2017 por culpa del cambio de algoritmo de Facebook que le bajo la importancia a noticias y dando más visibilidad a tus amigos. Se llegó a la conclusión que Facebook quería que los medios pasaran por caja para amplificar sus contenidos y que para su publicidad era más interesante mostrar más contenido de tus allegados.

Todos los responsables SEO estamos muy preocupados porque es perder de golpe el 50% al 90% del tráfico de tu blog o web, ya que buscadores es la principal fuente de tráfico, seguido de redes sociales. Así es imposible hacerse rentable en Internet. Puede que los medios principales de Comscore en Internet el próximo mes tengan grades caídas o no. Seguramente los que tengan usuarios fieles con muros de pago sobrevivan mejor al cambio del algoritmo de Google, ya que tiene usuarios que ya van directamente como tráfico directo a sus dominios, pero otros medios lo van a pasar mal, si tus ingresos eran solo publicitarios. A menos páginas vistas, menos ingresos por banner.

Google Discover está fuertemente relacionado con Google Search y, además, el resto de algoritmos -de Facebook a Twitter- entienden que una URL tiene tracción para sus propios ecosistemas cuando funciona bien en otros. Normalmente si una noticia te funciona bien en Google te suele funciona bien en redes y viceversa.

Esta correlación también se daba en Discover entre entidades, intereses y temas del momento crea un efecto catapulta en tus contenidos. Y si un tema era una tendencia del momento, hacías un contenido y tenías más posibilidades de salir en Google. Todo eso ha cambiado.

Desde hace unos días la caída de audiencia venida del feed de Discover es más que evidente. Lo mismo que paso hace un año con el COVID que premiaron las noticias de actualidad del COVID para que la gente estuviera informado. Pero creo que esta vez se han pasado.

Todos sabemos que Google quiere dar contenido útil a sus usuarios y para eso usan el contenido de los medios, pero este recorte o nos ayudan pagando por el contenido (Google Newssrooms para medios grades) o si lo mantienen mucho tiempo puede hundir a medios medianos y pequeños.

Te harás muchas preguntas ¿Debes cambiar tu estrategia de contenido? ¿Debes apostar por contenido de calidad, largo y atemporal? ¿Debes no hacer noticias de actualidad? Mi consejo es esperar un poco, ya que el algoritmo de Discover es bastante nuevo y están haciendo cambios cada muy poco tiempo.

Esperemos que sea un mal sueño de Semana Santa, pero a más de un SEO nos tocará dar explicaciones a nuestras empresas. Y es dificil de juificar, que sin hacer ningún cambio técnico o de contenido este desploma. Además siguiendo las directrices de Google o Google Discover te hundas sin poder hacer nada.