SEO: ¿Qué son los contenidos evergreen?

Google y Google Discover y sus algoritmo están cambiando mucho en las últimas semanas y a parte de dar importancia a las noticias de actualidad, ahora dan importancia contenidos evergreen (siempre verdes o útiles). La cantidad de recursos que podemos utilizar en una estrategia de marketing online son prácticamente infinitos. La selección y combinación de los mismos depende tanto de cada tipo de empresa. En el SEO es el contenido de calidad es el factor más importante. El contenido es el Rey, no menos importante es que dicho contenido sea fresco y original. Hace más de un año que Google lanzó el algoritmo Fresh que premia la frescura y el contenido de una web, en lo que a posicionamiento web se refiere. Pero parece que están haciendo ajustes en sus índices de posicionamiento ya que ahora también premian al contenido Evergreen de utilidad para el usuario.

Una entrada en Wikipedia es un contenido válido y de largo plazo. Además, el elemento se actualiza constantemente casi en tiempo real, haciendo que la página sea relevante para los motores de búsqueda, pero especialmente para los visitantes.

¿Qué son los contenidos Evergreen?

Un contenido es evergreen es cuando es apto de perdurar en el tiempo sin que se quede anticuado. No tiene fecha de caducidad. Aporta un valor para el usuario hoy y también dentro de seis meses. Cosa que responden a un ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? ¿Cómo?, ¿Por qué? ¿Quién es? No digo que no hagamos actualidad pero hay que meter en nuestra estrategia contenidos más atemporales. Instrucciones, guías, FAQ, artículos informativos, reseñas, entrevistas, tutoriales, glosarios,…

¿Cuáles son los tipos de contenidos para SEO que mejor funcionan?

El contenido es el rey y contenidos hay muchos por eso hemos analizado aquellos formatos que más oportunidades de mejora de posicionamiento nos ofrecen actualmente.

Lo de redactar artículos largos para SEO es algo que creo que todos a estas alturas ya tenemos claro, y si están cuidados y enriquecidos mucho mejor.

Si haces alguna actividad con otras empresas o con otros expertos de sectores cercanos o complementarios al tuyo, cítalos. Los artículos con menciones son de los contenidos para SEO que mejor funcionan ya que las marcas o personas mencionadas suelen compartirlos.

Contenidos para SEO más importantes

Adía de hoy en una estrategia de marketing digital para SEO son los vídeos.

Contenidos de utilidad. Las guías y los manuales básicos o tutoriales sobre temas de interés suelen funcionar. Los contenidos más consultados en Google son los ¨how to¨ (¿Cómo hacer…?) o ¨What is¨ (¿Qué es…?).

Crear contenido de actualidad Google Fresh y contenido de utilidad Google Evergreen.

Estos son algunos consejos para crear el contenido evergreen.