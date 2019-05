Esta noche llega el final de una de las series con más éxito Juego de tronos con el capítulo 8×06 de la serie de HBO.

¿Cómo evitar Spoilers en Twitter? Evita películas, series o el final de Juego de Tronos.

Evitar Spoilers en Twitter de final de Juego de Tronos va a ser difícil por los usuarios y los medios de comunicación.

Juego de Tronos está batiendo todos los records por la cantidad de seguidores que tiene. Millones de personas ven cada lunes de madrugada los nuevos y último episodio de la serie. Este lunes 20 de mayo llegará a su final en esta octava temporada y final de la serie.

HBO está teniendo éxito en retirar las copias ilegales de la serie, pero no puede retirar son los spoilers que salen en redes como Twitter y el próximo lunes si no lo has visto, va a ser difícil que no te enteres del final. Ya sea por un compañero del trabajo o por las redes sociales.

Evita spoilers asesinos en las redes

¿Qué hacer ahora? Pues el problema es que puedes abrir Twitter y encontrarte con un spoiler asesino de Juego de Tronosno es agradable. Así que debes protegerte al máximo en las redes para no recibir nada hasta que la puedas ver:

¿Cómo evitar Spoilers en Twitter?

Silenciar Spoilers en Twitter. La app y la web de la red social de microblogging hace tiempo que incorpora una función para silenciar palabras específicas, hashtags e incluso frases enteras. Esto nos va a servir para evitar spoiler.

Y se hace así de fácil:

Paso 1 Notificaciones

Lo primero que debemos hacer tras entrar en la app o a través del navegador la web de Twitter es ir a Notificaciones, y cuando estemos en este apartado, buscar el icono de engranaje que abre Ajustes.

Paso 2 Ajustes

En los Filtros de Notificaciones es donde podemos activar la nueva medida. Bajamos hasta la tercera opción, Palabras silenciadas, y la activamos.

Paso 3 Palabras clave

Con esto se nos abrirá otra pantalla desde la que podremos añadir todo lo que queramos silenciar, desde un hashtags en específico hasta palabras, iconos emojis, nombres de usuario, frases completas, etc, en este caso cualquier nombre, hashtag y hasta el título y número del 8×06 de Juego de Tronos.

Debemos poner varios textos como Juego de Tronos, HBO, Games of Thrones, etc o hastag como #juegodetrono #juegodetronos8x06. Cuantas más pongas menos probabilidades de leer o ver un spoiler.

Luego le damos al botón de ‘Hecho’ en la pantalla superior derecha y los cambios se habrán guardado.

Espero que os sirva.