Hoy se cierra Google +, la red social de Google. También se cierra Inbox, Allo y su acortador de URL. Hoy martes 2 de abril del 2019 es el día, Google echa el cierre a tres de sus negocios que pocas alegrías han dado al gigante de los buscadores. No es la primera vez. Todavia me acuerdo del cierre de otros servicios como iGoogle o sobre todo Google Reader ese gran lector de RSS. Según la web Killed by Google, la compañía de Mountain View ha cancelado 149 productos, a lo largo de sus 21 años de vida: 126 servicios, 12 productos de hardware, y 11 apps.

El cierre más sonado de este años es Google Plus su gran red social, que se quedó sin gente. Google+ , a veces escrito como Google Plus o simplemente G + , es una red social basada en Internet que es propiedad de Google . La red se lanzó en junio de 2011 en un intento de desafiar a otras redes sociales como Facebook y Twitter y está diseñada para vincular productos de Google como YouTube.

El servicio, la cuarta incursión de Google en las redes sociales, experimentó un fuerte crecimiento en sus primeros año. pero luego no supo mantener su uso.

Además Google cierra Inbox, una app de gestión de correo en el móvil, aunque algunas funcionalidades han pasado a Gmail.

Por último cerra la app Allo que luchaba contra Whatsapp y Messenger para hacerse un hueco en la mensajería. 50 millones, cifras muy lejanas de los guarismos de WhatsApp, Telegram han provocado su cierre. Coincidiendo con el brillo de Google+, el gigante de los buscadores se lanzó a por otro negocio: la mensajería instantánea. Un reinado en manos de Whatsapp y dónde Google llegó tarde. Sus intentos anteriores se contabilizan como fracasos: Google Talk, Hangouts, Google Wave y donde ahora podemos sumar Google Allo.

El pasado mes de octubre, el gigante de los buscadores anunciaba el apagón de Google+ y lo hacía tras anunciar una vulnerabilidad que había dejado expuestos los datos de «cientos de miles de usuarios» entre 2015 y 2018.

Google + adelantó su cierre al 2 de abril tras detectar una nueva brecha: 52,5 millones de usuarios afectados por un nuevo fallo de seguridad. Google no ha conseguido hacer sombra a las dos redes sociales a Twitter y Facebook y los usuarios han dejado de usarla.

La red estaba abandonada por Google.. Ahora, el gigante de los buscadores apaga Google+ y con ello llega el borrado de miles de datos e información aunque la parte publica se almacenara en Archive.org

El cierre de Google + no afecta a las fichas de Google My Business, pues se trata de dos productos independientes.

El cierre de Google + implicará la desaparición de todos los contenidos, publicaciones, fotos y círculos de contactos que hayamos creado y compartido en esa red. No se suprimirán las fotos y los vídeos de los que hayamos creado una copia de seguridad en Google Fotos.

Todavía estamos a tiempo de descargar y guardar los datos de nuestro Google +. Para poner a salvo estos contenidos, hay que entrar en nuestro perfil en esta red social, ir a la página Descargar tus datos e iniciar sesión. Elegiremos los datos y daremos a crear archivo, y ya está.

El proceso de descarga puede llevar algún tiempo. Tenemos tiempo durante todo el mes de abril. En función del formato que hayamos elegido, los archivos nos aparecerán en Google o nos llegarán a través de correo electrónico con un enlace de descarga del fichero que los agrupa.

Por ultimo tras 11 años, Google cierra el acortador de enlaces. Los enlaces acortados hasta ahora no dejarán de funcionar, pero los usuarios que utilizaban este sistema deben buscar uno nuevo. La mejores alternativas al acortador de enlaces de Google es Bit.ly, Ow.ly y Firebase Dynamic Links.

Como siempre estos no serán los últimos servicios que cierre Google, ya que al ser una empresa buscan generar dinero.