El Palacio Sangriento llega a Devil May Cry 5 – Tráiler de lanzamiento

El Palacio Sangriento llega a Devil May Cry 5 – Tráiler de lanzamiento. A modo de actualización DLC gratuita para los actuales usuarios del juego.

¡Atención cazadores de demonios! Preparaos para volveros completamente demoníacos, porque el modo de juego Palacio Sangriento ya está disponible como descarga gratuita para todos los usuarios de Devil May Cry 5 del que hemos hecho un análisis.

Puedes ver el tráiler de lanzamiento

Bloody Palace (Palacio sangriento), uno de los favoritos de los fans, es un modo de supervivencia que enfrenta a los jugadores ante hordas de enemigos y jefes finales de creciente dificultad, mientras compites a contra reloj. Juega en el papel de Dante, Nero o V en este modo a través de múltiples niveles de enemigos y pon realmente a prueba tus habilidades.

Enfréntate a hordas de enemigos en diferentes niveles y pon a prueba tus habilidades en este modo clásico de DMC. Los combates serán duros, y llegar al último nivel no será fácil,

pero los verdaderos cazademonios serán capaces de demostrar quién es el rey del infierno.

Nota: Debes finalizar el juego en dificultad Humano o Cazademonios antes de poder jugar a este contenido.

Devil May Cry 5 ya disponible en la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo Xbox One X, PlayStation 4 y PC.