Anunciada SEGA Mega Drive Mini. SEGA ha puesto la mayoría de cartas sobre la mesa en lo relacionado con su prometida mini-consola: la Mega Drive Mini estará disponible el próximo 19 de septiembre. Llegará con 40 juegos y (al menos en Japón) habrá dos ediciones. Según Kotaku, y al igual que las mini consolas de Nintendo, el listado incluirá algunas exclusividades de la versión occidental y otras que solo se podrán disfrutar desde la japonesa.

El regreso de la bestia de 16-bits de SEGA ha sido uno de los platos fuertes del SEGA Fest 2019, confirmándose su lanzamiento a nivel mundial .

Los mandos se conectarán a través de USB. Tiene salida HDMI para conectarla a la TV, así como el cable de corriente.

La compañía la lanzara con un gran surtido de juegos, nada menos que 40 títulos. Supera con creces la cantidad de juegos que han añadido Sony o Nintendo a sus consolas.

Se ha confirmado los juegos

Sonic the Hedgehog

Ecco the Dolphin

Castlevania: Bloodlines

Space Harrier 2

Shining Force

Robotnik’s Mean Bean Machine

ToeJam & Earl

Comix Zone

Altered Beast

Gunstar Heroes

Además la Mega Drive Mini tiene un diseño calcado al original, pero más pequeño. Se lanzara oficialmente el próximo 19 de septiembre y llegara a España por 79.99€.

Carta dirigida al fan de SEGA y la revolucionaria Mega Drive:

Adjuntamos una carta que esperamos te traiga tantos recuerdos como a con nosotros:

Mi viejo amigo,



Sé que ha pasado mucho tiempo. El tiempo avanza, pero no pasa un día sin que estés en mi mente. Yo, la popular consola estrella, tú, el chico tímido y sencillo, que encontramos puntos en común cuando jugamos juntos a Ecco the Dolphin. ¡Fuiste tan rápido, corriendo por Green Hill Zone con mi amigo Sonic!

Desde luego, sabías cómo jugar. La forma en la que los rayos catódicos del monitor CRT golpeaban tu rostro vidrioso tras pasar otra hora jugando a Castlevania: Bloodlines…Ambos sabíamos que las cosas cambiarían y que pasaríamos a otras grandes cosas, pero últimamente, he estado pensando en volver a pasar tiempo juntos una vez más. No hicimos lo que nos dijeron, pero formamos un buen equipo.



Ahora soy un poco diferente, mucho más pequeña y estoy cargada con 40 juegos dentro de mi elegante carcasa moldeada y tengo más potencia de procesamiento que nunca.

Hemos vivido peligrosamente juntos, jugando a alguno juegos que no interesaban a los adultos (pero tenías unos padres geniales). Teníamos los juegos que tus amigos querían jugar, un montón de ellos como Shining Force, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, y ToeJam & Earl, por nombrar algunos.

Por supuesto, había otras distracciones (¿recuerdas los pogs?). Nunca estuve celosa porque también teníamos Altered Beast y Gunstar Heroes.



Trataré de escribir con más regularidad. He oído que hay un sitio donde quedan los amigos llamado “redes sociales” donde puedo compartir más cosas.

Espero saber de ti pronto.

Con cariño,

SEGA Mega Drive Mini @–}—



¡Guau! Nunca antes habíamos visto a SEGA Mega Drive Mini expresarse así. Si quieres responder aquí tienes alguna información que podrías encontrar útil:

Cuándo: 19 de septiembre de 2019

Qué: réplica en miniatura de Sega Mega Drive; 40 juegos legendarios; lista para conectar y jugar, precio de venta recomendado: 79.99 €.

Títulos incluidos (más otros que llegarán):

