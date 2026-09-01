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Razer Prio: El mando móvil plegable que revoluciona el gaming en Android y iPhone.RAZER PRESENTA EL RAZER PRIO: EL MANDO DE BOLSILLO QUE CONVIERTE LA ESPERA EN JUEGO

Diseñado para los momentos más pausados ​​de la vida, el mando ultraportátil Razer Prio cuenta con un diseño plegable único que se desbloquea mediante un giro, joysticks capacitivos de gran precisión y un rendimiento USB-C de baja latencia para iPhone y Android

Razer Prio: El mando móvil plegable que revoluciona el gaming en Android y iPhone

Los tiempos muertos en el transporte público, atascos , las interminables colas de espera en los trámites diarios o los breves descansos entre clases están a punto de experimentar una transformación radical. Razer, la firma global de referencia en hardware y periféricos para los jugadores más frikis, ha dado un golpe sobre la mesa en el sector del juego portátil con el lanzamiento oficial del Razer Prio. Este nuevo periférico inaugura una categoría inédita dentro del catálogo de la marca al combinar un diseño de mando ultraportátil completamente plegable con un rendimiento táctil y analógico que rivaliza directamente con los mandos de consola de sobremesa tradicionales.¡ y que no tiene nada que envidiar a su gran mando Razer Kishi V2 Pro

El ecosistema de los videojuegos para dispositivos móviles ha experimentado una evolución vertiginosa en los últimos años. Títulos nativos de alta exigencia técnica, junto con el despegue definitivo de las plataformas de juegos en la nube (cloud gaming) y la retransmisión remota desde consolas y ordenadores personal de última generación, exigen esquemas de control que sobrepasan con creces las limitaciones inherentes a las pantallas táctiles. Razer, consciente de esta brecha entre la calidad visual del software moderno y las restricciones ergonómicas del hardware móvil convencional, responde con una solución de ingeniería donde la precisión no compromete el volumen ni el espacio en los bolsillos del usuario.

El dilema del gaming en móvil: Portabilidad extrema vs. ergonomía de consola

Durante la última década, los entusiastas del gaming móvil se han visto obligados a elegir entre dos opciones insatisfactorias: la incomodidad de los controles virtuales sobre el cristal del teléfono o la molestia de transportar periféricos volumétricos rígidos. Los mandos móviles tradicionales de formato extensible, aunque efectivos para largas sesiones en el hogar, resultan aparatosos para llevar de forma imprevista en el día a día.

El Razer Prio se ha concebido bajo la premisa de romper definitivamente esa dicotomía estructural. En palabras de Travis Furst, director de la división de hardware de IA y consolas de la compañía:

«Con el Razer Prio, nos propusimos eliminar la dicotomía entre portabilidad y precisión. Se pliega hasta alcanzar el tamaño de una tarjeta de crédito, pero en cuanto se abre, se maneja como un mando convencional. Es la experiencia de juego completa, estés donde estés».

Este avance sitúa al dispositivo como la piedra angular de una nueva familia de accesorios ultracompactos dentro de la marca. El Razer Prio no pretende reemplazar el uso diario del smartphone, sino acoplarse a él de manera instantánea en el instante preciso en que surge una pausa en la rutina cotidiana, convirtiendo los momentos de inactividad en partidas intensas y precisas.

Mecanismo giratorio y dimensiones contenidas: Ingeniería de bolsillo

El elemento distintivo más relevante del Razer Prio es su mecanismo de plegado cinemático. A diferencia de los sistemas de bisagras rectilíneas tradicionales o los rieles deslizantes que añaden un grosor considerable, el Prio utiliza un sistema de desbloqueo e interconexión guiado por un movimiento giratorio de alta resistencia mecánica.

Características del mando Razer Prio

Dimensiones Plegado: 107 mm × 67 mm × 23 mm

Peso: 101 gramos

Mecanismo: Giro telescópico de acople rápido

Compatibilidad: Teléfonos inteligentes de hasta 7.0″

Formato de Pasarela: Extensión trasera ultrafina flex

Al plegarse completamente, el controlador alcanza unas dimensiones contenidas de apenas 107 mm de largo, 67 mm de ancho y 23 mm de grosor. Estas medidas permiten que el periférico ocupe un espacio prácticamente equivalente al de una tarjeta de crédito o una cartera estándar en términos de superficie. Con un peso liviano de apenas 101 gramos, el dispositivo se desmarca de los pesados accesorios tradicionales, eliminando la fatiga en las muñecas durante sesiones prolongadas y haciendo que resulte imperceptible cuando se transporta en el bolsillo del pantalón, una chaqueta o en un bolso pequeño.

Pese a su tamaño reducido cuando está cerrado, el mecanismo del Razer Prio permite desplegar una estructura firme capaz de alojar smartphones de grandes dimensiones. El chasis admite terminales con pantallas de hasta 7 pulgadas, garantizando un acoplamiento perfecto incluso en los flagship más voluminosos del mercado, tales como el iPhone 17 Pro Max o el Samsung Galaxy S26 Ultra.

Innovación: Joysticks capacitivos anti-drift

El desgaste mecánico y la consiguiente pérdida de calibración —fenómeno mundialmente conocido como joystick drift o deriva analógica— ha sido uno de los mayores problemas de la industria del videojuego durante los últimos años, afectando a consolas portátiles y mandos de gama alta por igual. Los componentes analógicos estándar sufren la fricción constante de sus potenciómetros internos, acumulando suciedad y degradando la señal electromecánica con el tiempo.

Para solucionar este inconveniente en un formato ultracompacto, el Razer Prio incorpora por primera vez en la historia de los mandos móviles de la marca una arquitectura basada en joysticks analógicos capacitivos de alta precisión algo que es muy de tener en cuenta.

¿Cómo funciona la tecnología capacitiva sin contacto?

Detección Electromagnética Digital: En lugar de emplear limpiadores físicos que rocen superficies inductivas, la plataforma capacitiva de Razer mide los cambios en el campo electrostático al desplazar el joystick en cualquier dirección de los 360 grados. Cero Fricción y Componentes Sujetos a Desgaste: Al carecer de pistas resistivas propensas al deterioro mecánico, la respuesta analógica no se degradará tras cientos de horas de uso intenso. Mapeo de Alta Resolución: La lectura de las coordenadas horizontales y verticales registra variaciones submétrica, garantizando un apuntado de máxima precisión en juegos de disparos en primera persona (FPS) o un control exacto de la cámara en títulos de acción en tercera persona. Resistencia a las Vibraciones e Impactos: Gracias al seguimiento capacitivo sólido, el sistema elimina las lecturas erróneas o desviaciones involuntarias del cursor provocadas por el movimiento al jugar en entornos inestables, como el interior de autobuses, trenes o vehículos en marcha.

Junto a estos sticks de perfil bajo, el Razer Prio integra una botonera completa de nivel competitivo:

Cruceta Táctil (D-Pad) de 4 Direcciones: Diseñada con microswitches de accionamiento seco para ofrecer transiciones rápidas en juegos de lucha, plataformas 2D y selección de menús.

Botonera Principal (ABXY): Switches con respuesta táctil optimizada de baja sonoridad.

Gatillos y Botones Superiores (L1/L2, R1/R2): Distribución ergonómica en el borde superior que mantiene la disposición clásica de los mandos domésticos sin incrementar el perfil horizontal del accesorio.

Conectividad USB-C con baja latencia y cocmpatibilidad con fundas

Uno de los principales problemas del juego móvil mediante conexiones inalámbricas Bluetooth radica en la latencia de entrada (input lag), sumada a la molesta interferencia que suele producirse en entornos urbanos saturados de señales electromagnéticas. Para erradicar cualquier retraso en la transmisión de las pulsaciones, el Razer Prio recurre a un conector físico directo USB Type-C con cero de latencia y un ajeste elactivo y flexible que ademas evita la batería del mando ya que toma la energía del propio móvil

Al acoplar el teléfono al conector integrado, la comunicación entre la placa lógica del periférico y el procesador del smartphone se realiza de manera nativa sin necesidad de protocolos de emparejamiento inalámbrico. Las órdenes de control se transmiten de forma instantánea, algo crítico en títulos competitivos donde cada milisegundo determina la victoria o la derrota.

Ventajas clave del sistema Plug-and-Play:

Sin Baterías Internas: El Razer Prio se alimenta directamente de la energía suministrada por el puerto USB-C del dispositivo. Al no requerir una batería integrada de litio, el accesorio reduce su peso total de forma drástica, evita la degradación con los años y elimina la necesidad de cargar un dispositivo adicional antes de salir de casa.

Compatibilidad Extendida con Fundas: Históricamente, muchos mandos exigían al usuario retirar la carcasa de protección de su teléfono antes de cada uso. El Razer Prio soluciona este inconveniente introduciendo un puente de sujeción flexible con conectores de mayor holgura. Esta estructura admite la mayoría de las fundas comerciales finas y de grosor medio, protegiendo el dispositivo móvil ante caídas accidentales mientras se juega en movilidad.

Acústica: Botones silenciosos para sitios públicos

Jugar en el transporte público, bibliotecas o espacios cerrados compartidos puede resultar incómodo si el periférico genera un chasquido metálico o mecánico constante con cada pulsación. Conscientes de este escenario de uso urbano, los ingenieros de Razer han implementado en el Prio un sistema de botones táctiles de baja emisión acústica.

Estos pulsadores emplean membranotectos de silicona industrial amortiguada combinados con microcontactos internos. El resultado es un retorno hápico firme y una sensación de clic clara en los dedos, pero reduciendo el ruido generado en la habitación. Gracias a ello, el jugador puede concentrarse en combates intensos o secuencias de combos sin interrumpir el descanso o la tranquilidad de las personas a su alrededor.

6. Ecosistema de software: Razer Cortex Mobile y remote play en consola y PC

La versatilidad del hardware del Razer Prio se complementa con una integración profunda a nivel de software. El mando es compatible de forma nativa con los sistemas operativos Android (versión 14 o posterior) e iOS (iOS 18 o posterior). Pro lo que puede por ejemplo convertir tu smartphone en una PS Portal con este periférico. Eso si te recomiendo para el juego en la nube buena conexión wifi y buen procesador con movil de media o alta gama para que te vaya fluido.

Sistemas Operativos: Android 14+ e iOS 18+

Juego Local Directo: Títulos con soporte nativo para Gamepad

Streaming en la Nube: Xbox Cloud Gaming y GeForce NOW

Remote Play (Consola): PS Remote Play y Xbox Remote Play

Remote Play (PC): Steam Link y Razer PC Remote Play

El dispositivo está optimizado tanto para ejecutar videojuegos instalados de manera local en el teléfono como para servir de interfaz de control en servicios de retransmisión remota:

Xbox Cloud Gaming & GeForce NOW: Acceso completo al catálogo de juegos de consola y PC ejecutados en la nube con un esquema de control idéntico al de un mando tradicional. PS Remote Play & Steam Link: Capacidad para conectarse de forma remota a las consolas PlayStation o al ordenador personal del usuario desde cualquier lugar con conexión a Internet de alta velocidad. Razer PC Remote Play: Protocolo exclusivo desarrollado por la firma para garantizar transmisiones de vídeo de alta tasa de fotogramas y mínima latencia desde el ordenador doméstico al smartphone.

El botón Razer Cortex:

El Razer Prio incluye un botón físico dedicado Razer Cortex. Al pulsar este control, el smartphone abre automáticamente la aplicación Razer Cortex Mobile, un lanzador centralizado que realiza las siguientes funciones:

Biblioteca Unificada: Organiza automáticamente todos los títulos instalados en el dispositivo móvil compatibles con mando, eliminando la necesidad de buscar en los menús del sistema.

Emparejamiento Rápido con el PC: Facilita la vinculación de la aplicación móvil con la versión de escritorio de Razer Cortex, permitiendo arrancar juegos de PC a distancia con una sola pulsación.

Perfiles de Calibración: Permite personalizar la sensibilidad de los joysticks capacitivos, remapear botones y actualizar el firmware del dispositivo de manera inalámbrica.

7. Tabla Comparativa de Especificaciones Técnicas

Característica / Especificación Razer Prio Razer Kishi V2 Pro Mando Inalámbrico Estándar (Bluetooth) Formato y Diseño Plegable ultracompacto por giro Extensible rígido con puente central Monolítico tradicional de consola Dimensiones Plegado 107 × 67 × 23 mm 180.7 × 92.2 × 33.9 mm ~ 160 × 105 × 60 mm Peso 101 g 138 g ~ 240 g – 280 g Tecnología de Joysticks Analógicos capacitivos anti-drift Microswitches / Potenciómetros Potenciómetros analógicos convencionales Conexión USB-C directo de baja latencia USB-C directo de baja latencia Inalámbrica Bluetooth (Latencia variable) Batería Interna No requiere (Alimentación USB-C) No requiere (Alimentación USB-C) Requiere batería recargable (10 – 40 h) Nivel de Ruido en Botones Táctil silencioso de bajo impacto Clicky mecánico audible Variable (Silencioso a ruidoso) Compatibilidad de Pantallas Hasta 7,0 pulgadas (incluye fundas) Hasta 6,8 pulgadas Limitada mediante clips adaptadores Sistemas Operativos Android 14+ / iOS 18+ Android 12+ / iOS 16+ Android / iOS / Windows / Consolas

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Razer Prio

€109.99 PVP Recomendado

Disponible en Razer.com, tiendas RazerStores, y tiendas seleccionadas por todo el mundo.

Veredicto del mando

El lanzamiento del Razer Prio marca un hito en el segmento de los mandos para smartphones. Al resolver de forma simultánea los desafíos del espacio, el peso, el drift en los joysticks y la latencia de respuesta, la marca consolida un producto equilibrado orientado al jugador moderno.

Tanto si buscas exprimir al máximo tus partidas locales en Android e iOS, como si dependes del juego en la nube mediante servicios de streaming, el Razer Prio demuestra que no es necesario renunciar a la precisión de una consola para disfrutar de una portabilidad extrema. Su capacidad para plegarse hasta ocupar el espacio de una tarjeta de crédito garantiza que la próxima gran aventura en el mundo del videojuego esté siempre al alcance de tu mano, lista para transformar cualquier espera en puro entretenimiento.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿El Razer Prio requiere cargar una batería interna antes de jugar?

No, el Razer Prio no cuenta con batería interna de litio ni requiere cargas periódicas. Se alimenta directamente a través de la conexión USB-C del teléfono inteligente con un consumo energético mínimo. Esto reduce el peso del dispositivo y garantiza que esté disponible para jugar en cualquier momento sin depender de un cargador.

2. ¿Es posible utilizar el Razer Prio sin quitar la funda o carcasa del teléfono?

Sí. El diseño del Razer Prio incorpora un sistema de anclaje flexible y un puerto USB-C adaptativo compatible con la mayoría de fundas finas y de grosor medio del mercado. Esto permite acoplar el teléfono de forma rápida y segura sin necesidad de retirar la protección habitual del dispositivo.

3. ¿Qué ventajas ofrecen los joysticks capacitivos frente a los tradicionales?

Los joysticks capacitivos del Razer Prio registran el movimiento mediante la variación del campo electrostático sin utilizar piezas de contacto mecánico propensas al desgaste por fricción. Esto elimina la aparición del fenómeno conocido como joystick drift (desviación del cursor) y ofrece una lectura de alta resolución estable a lo largo del tiempo, incluso en entornos con vibraciones.

4. ¿Qué sistemas operativos y smartphones son compatibles con el Razer Prio?

El periférico ofrece soporte nativo instantáneo (plug-and-play) para dispositivos Android con versión 14 o posterior y teléfonos iPhone con iOS 18 o posterior equipados con puerto USB-C. Es compatible con terminales de gran tamaño con pantallas de hasta 7 pulgadas, tales como el iPhone 17 Pro Max y el Samsung Galaxy S26 Ultra.

5. ¿Qué plataformas de juego en la nube y streaming remoto se pueden utilizar con este mando?

«Con el Razer Prio, nos propusimos eliminar la dicotomía entre portabilidad y precisión», afirmó Travis Furst, director de la división de hardware de IA y consolas de Razer. «Se pliega hasta alcanzar el tamaño de una tarjeta de crédito, pero en cuanto se abre, se maneja como un mando convencional. Es la experiencia de juego completa, estés donde estés».

Desde los desplazamientos diarios hasta las largas esperas, el Razer Prio convierte los momentos intermedios del día a día en tiempo de juego: controles de tamaño completo y la libertad de llevarlo en el bolsillo.