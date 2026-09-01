PlayStation anuncia el Gran Torneo Nacional de MARVEL Tōkon: Fighting Souls en PS5

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La fase clasificatoria abierta se celebrará mediante PlayStation Tournaments y tendrá un gran premio en juego

Sony Interactive Entertainment España (SIE España) anuncia que hoy comienza el Gran Torneo Nacional de MARVEL Tōkon: Fighting Souls en PS5. Se trata de una competición dirigida a la comunidad de juegos de lucha que hoy arranca con la fase clasificatoria a través de la plataforma de torneos PlayStation Tournaments.

Os dejamos el análisis del MARVEL Tōkon: Fighting Souls

La estructura de la competición se dividirá en varias etapas:

Fase clasificatoria (1 al 13 de septiembre): Abierta a todos los jugadores de PS5. Las inscripciones se realizan directamente desde la sección “Torneos” del menú principal del juego o desde el Centro de Juegos de MARVEL Tōkon: Fighting Souls en la consola. El primer clasificatorio es hoy a las 20:30h hora española peninsular .

Abierta a todos los jugadores de PS5. Las inscripciones se realizan directamente desde la sección “Torneos” del menú principal del juego o desde el Centro de Juegos de en la consola. El primer clasificatorio es . Playoff online (domingo 20 de septiembre): Los mejores clasificados se medirán en una jornada eliminatoria previa a la gran final.

Los mejores clasificados se medirán en una jornada eliminatoria previa a la gran final. Final presencial: que se celebrará en las oficinas de PlayStation en Madrid y retransmitido en directo, donde competirán los 8 mejores jugadores del torneo.

El cuadro de los 8 finalistas estará compuesto por:

4 clasificados procedentes de la fase clasificatoria de PlayStation Tournaments.

procedentes de la fase clasificatoria de PlayStation Tournaments. 2 clasificados ya seleccionados en el evento de la comunidad de lucha Fighting Holidays, Lukas Celedón (Deiver) y Daniel Gras Llopis (Gropis).

ya seleccionados en el evento de la comunidad de lucha Lukas Celedón (Deiver) y Daniel Gras Llopis (Gropis). 2 plazas Wild Card que procederán de la comunidad y el entorno competitivo de los juegos de lucha.

El ganador del torneo obtendrá como gran premio una máquina arcade personalizada de MARVEL Tōkon: Fighting Souls, un artículo exclusivo que permite ejecutar tanto este título como cualquier otro juego del catálogo de PS5 ya que lleva integrada una consola PS5 en su interior.

La convocatoria para la fase previa ya se encuentra activa para todos los usuarios interesados a través de PlayStation Tournaments.