ARIZONA SUNSHINE presenta un nuevo tráiler gameplay y un reto para la comunidad

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

RIZONA SUNSHINE® PRESENTA UN NUEVO TRÁILER GAMEPLAY Y UN RETO PARA LA COMUNIDAD

Sky Soleil, voz de Sunny, muestra el caótico cooperativo, el multijugador local a pantalla dividida y a Buddy, el perro jugable, mientras un nuevo reto para la comunidad permite a los jugadores desbloquear juntos skins gratuitas

Vertigo Games ha presentado hoy un nuevo tráiler gameplay de Arizona Sunshine®, que ofrece a los jugadores un vistazo más detallado al próximo shooter zombi en tercera persona. Presentado por Sky Soleil, la voz del protagonista Sunny, el tráiler muestra la caótica acción cooperativa del juego, el multijugador local a pantalla dividida y a Buddy, el perro jugable. Junto con el nuevo gameplay, Vertigo Games también lanza un nuevo reto para la comunidad, que dará a los jugadores la oportunidad de desbloquear juntos recompensas gratuitas dentro del juego.

Ver el tráiler gameplay aquí:

Conoce a Sunny. Conoce a Buddy. Conoce el apocalipsis.

En el nuevo tráiler gameplay, Sky Soleil presenta a Sunny, el superviviente bromista que protagoniza Arizona Sunshine®. Después de pasar demasiado tiempo solo en el desierto de Arizona, Sunny se adentra en un páramo infestado de zombis con sus armas, su instinto de supervivencia y su fiel compañero canino Buddy a su lado.

El tráiler muestra la nueva perspectiva en tercera persona del juego, con Sunny enfrentándose a hordas de «Freds», el nombre que da a los no muertos que vagan por el páramo de Arizona, mediante tiroteos explosivos, brutal combate cuerpo a cuerpo y el característico humor negro de la serie.

Trae a un amigo. Trae a Buddy.

Sobrevivir es mejor en compañía. Arizona Sunshine® incluye un caótico multijugador para dos jugadores, con cooperativo online y pantalla dividida local.

En el modo multijugador, los jugadores también podrán controlar a Buddy, el fiel compañero de cuatro patas de Sunny, aportando una perspectiva completamente nueva al apocalipsis mientras ayudan a Sunny, olfatean secretos y destrozan Freds por el camino.

Porque todo apocalipsis necesita un buen chico.

Únete al reto para la comunidad de Arizona Sunshine®

Junto con la presentación del nuevo gameplay, Vertigo Games lanza un reto para la comunidad en el que los jugadores podrán añadir el juego a su lista de deseos de forma conjunta para desbloquear cuatro skins gratuitas.

El reto cuenta con cuatro hitos, cada uno de los cuales desbloqueará una nueva skin para toda la comunidad. La primera recompensa es un traje Tactical K-9 Unit para Sunny, mientras que las tres skins restantes se revelarán a medida que la comunidad alcance cada hito.

Así que afila tu machete, recarga tu escopeta y trae a tus amigos… ¡los Freds están esperando!

Añade Arizona Sunshine® a tu lista de deseos

Arizona Sunshine® llegará a PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 2 a finales de este año. Ya puedes añadirlo a tu lista de deseos en PlayStation 5 a través de PlayStation Store, en Xbox Series X|S a través de Microsoft Store, y en PC a través de Steam o Epic Games Store. Las listas de deseos para Nintendo Switch 2 estarán disponibles más adelante.