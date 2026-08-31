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SCREAMER RECIBE UNA NUEVA ACTUALIZACIÓN QUE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA SEGÚN LA RETROALIMENTACIÓN DE LOS JUGADORES

Milestone anunció hoy una actualización para Screamer, su juego de carreras arcade que combina una jugabilidad innovadora con una historia profunda ambientada en un mundo distópico impregnado de anime. Tras el lanzamiento mundial en marzo pasado, el Parche añade mejoras en la calidad de vida y correcciones importantes de errores basadas en los comentarios de los jugadores, proporcionando soporte adicional tras el lanzamiento.

Las actualizaciones ofrecen a los jugadores mayor libertad desde el principio, con Screamer comenzando ahora desde el Menú Principal en lugar de lanzarse automáticamente al modo historia del Torneo. De este modo, cada uno puede moldear su propio viaje y decidir cómo abordar el juego, incluyendo practicar y explorar sus sistemas de juego antes de sumergirse en la historia. Los jugadores también pueden acceder a los tutoriales dentro del juego directamente desde el menú de pausa en cualquier modo, facilitando aprender o revisitar mecánicas clave de juego siempre que sea necesario.

También se ha abordado el equilibrio de personajes, con ajustes en varios personajes que actualmente rinden por debajo de su rendimiento en las carreras. De este modo, los jugadores experimentarán carreras más justas mientras disfrutarán de más oportunidades para experimentar con diferentes personajes y estilos de juego.

Os dejamos nuestro primer gameplay

Para preservar la integridad de la experiencia competitiva de Screamer, el equipo también continúa tomando medidas contra tiempos ilegítimos en la tabla de clasificación obtenidos mediante trampas u otros métodos injustos. Tras investigaciones internas, varias veces han sido retiradas y se ha enviado una advertencia a los infractores.

Las notas completas del parche están disponibles a continuación:

General

Al iniciar el juego por primera vez, los jugadores ahora acceden al Menú Principal en lugar de empezar El Torneo. Este cambio también se ha aplicado a la versión demo del juego.

El torneo

Durante las carreras, los jugadores pueden ver la personalización de su set para cada coche.

Personajes

Aisha : La habilidad ahora se recarga tras 45 segundos, otorgándole múltiples escudos gratuitos durante una carrera. Se redujo el umbral para activar la SGU de 268 km/h a 282,5 km/h.

Federico : Aumento de la tasa de generación de sincronización pasiva. Aumento de la tasa de generación de turnos activos.



Fermi : Aumentó la entropía máxima en uno.

Akane : Se ha solucionado un problema en el que Akane podía activar Golpe y el Impulso que ganaba de su Habilidad al mismo tiempo.



Volantes

Se solucionó un problema en algunos periféricos donde la retroalimentación forzada no funcionaba bien y no se podía ajustar desde el menú de opciones.

Desafío de puntuación

Se ha corregido un exploit que permitía a los jugadores obtener puntuaciones muy altas usando el botón de pausa.

Solo consola