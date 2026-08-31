Giro histórico en la búsqueda: Google exime a la UE de las penalizaciones por SEO parásito tras la presión de la Comisión Europea. Google actualiza su política sobre el abuso de la reputación del sitio (SEO parasitario)

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El 30 de agosto nos despertamos con otra noticia importante para los SEO. Giro histórico en la búsqueda: Google exime a la UE de las penalizaciones por SEO parásito tras la presión de la Comisión Europea. Google actualiza su política sobre el abuso de la reputación del sitio (SEO parasitario)

El ecosistema editorial y de optimización en motores de búsqueda atraviesa uno de sus momentos más complejos y divisorios. Google ha modificado de forma discreta su política sobre el abuso de la reputación del sitio (popularmente conocida dentro del sector como SEO parasitario o Parasite SEO), creando por primera vez un escenario de cumplimiento normativo fragmentado por regiones geográficas.

A partir del 30 de agosto de 2026, Google ha dejado de aplicar degradaciones y acciones manuales por abuso de reputación web a los medios de comunicación y sitios digitales dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), el cual abarca a los 27 Estados miembros de la Unión Europea más Islandia, Noruega y Liechtenstein.

Esta actualización supone una ruptura total respecto al modelo uniforme que el motor de búsqueda había mantenido históricamente. A partir de ahora, una sección comercial o un portal patrocinado dentro de un gran diario digital podrá sufrir una penalización severa y perder su visibilidad en el mercado norteamericano, mientras que conservará su indexación y posicionamiento para los usuarios que realicen la búsqueda dentro del territorio de la Unión Europea.

Contexto y origen del cambio: La intervención de la Comisión Europea

La decisión del gigante tecnológico no surge de una revisión voluntaria de la experiencia de usuario, sino de un pulso regulatorio. El 13 de noviembre de 2025, la Comisión Europea abrió una investigación formal contra Alphabet bajo el marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA). El brazo ejecutivo de la UE examinaba si la política de abuso de reputación del sitio web, aplicada estrictamente desde 2024, estaba castigando injustamente una vía de monetización y una forma legítima de generar ingresos para los medios de comunicación en el viejo continente.

Para evitar una sanción que podría haber alcanzado el 10% de su facturación global anual, Google optó por introducir una excepción geográfica que protege parcialmente los ingresos publicitarios y las alianzas de afiliación de los editores europeos.

Sin embargo, el anuncio oficial publicado en el blog de Google Search aclara que esta exención no significa que la Comisión Europea haya cerrado el expediente definitivamente ni que considere el remedio suficiente. Tampoco supone una alteración de los algoritmos de clasificación de calidad central (core ranking systems).

Comunicado oficial de Google Search

Para los editores, la decisión elimina un riesgo concreto dentro de una región, aunque no representa una modificación global del funcionamiento de Google Search y lo han ppublicado en su Blog de Search que dice lo siguiente:

En 2024, implementamos nuestra política de reputación del sitio para frenar la práctica de publicar contenido de terceros en un sitio web de confianza con el único fin de aprovechar su buena reputación para mejorar su posicionamiento en los resultados de búsqueda. Esta práctica perjudica la calidad de las búsquedas y genera una mala experiencia para los usuarios. Tras dialogar con la Comisión Europea, estamos ajustando nuestro enfoque de aplicación de la normativa dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) y aclarando los criterios que consideramos al aplicar la política. Si bien nos preocupa que una aplicación demasiado amplia de la DMA pueda impedirnos abordar las amenazas reales a la integridad de nuestros resultados de búsqueda, creemos que este enfoque nos permite combatir los intentos de manipular dichos resultados para nuestros usuarios. A partir del 30 de agosto, las acciones manuales aplicadas en virtud de nuestra política de reputación del sitio tendrán un efecto diferente para quienes realicen búsquedas en el EEE que para quienes lo hagan fuera de él. En particular: Para los usuarios fuera del EEE, una acción manual relacionada con nuestra política de reputación del sitio afectará directamente a los resultados de búsqueda de la sección del sitio afectada. Como antes, el resto del sitio no se verá afectado.

Para los usuarios dentro del EEE, el impacto de la acción manual no se aplicará. La sección afectada del sitio puede separarse en nuestros sistemas para que, con el tiempo, tenga un posicionamiento independiente del resto del sitio. Los propietarios de sitios web seguirán recibiendo notificaciones en Search Console cuando se aplique una acción manual. Si cree que se realizó una acción por error, puede enviar una solicitud de reconsideración . Tras la solicitud de reconsideración, los sitios web que cumplan los requisitos también tendrán la oportunidad de someter las disputas a mediación . Dado que muchas páginas son vistas por personas de todo el mundo, es posible que se aplique una acción manual a una página en particular, pero este cambio solo afectará a los resultados de búsqueda mostrados a los usuarios fuera del EEE. Estamos comprometidos con nuestra política de reputación del sitio web porque garantiza una experiencia de búsqueda mejor y más fiable para todos.

Ya han actualizado su guía de política de span con los cambios. https://developers.google.com/search/docs/essentials/spam-policies?hl=es#site-reputation

¿Qué es el SEO parasitario y cómo funciona?

El SEO parasitario (Parasite SEO) es una técnica de posicionamiento web que consiste en publicar contenidos de terceros en un dominio web que ya cuenta con un nivel elevado de autoridad, antigüedad y confianza (Domain Authority o TrustFlow). El objetivo de esta estrategia es eludir el proceso natural de construcción de reputación de un sitio web recién creado.

En lugar de lanzar una web nueva y trabajar durante meses o años para ganar relevancia orgánicamente, los profesionales del marketing publican directamente en la infraestructura de grandes periódicos, plataformas de blogs masivas, foros consolidados o redes de contenido abierto.

Dado que los algoritmos de ordenación han priorizado tradicionalmente las señales de autoridad a nivel de dominio primario, el contenido del tercero lograba escalar en cuestión de días o semanas a las primeras posiciones para palabras clave de alta competencia comercial.

Tipos habituales de SEO parásito

Artículos patrocinados y publicaciones de invitados descontextualizados: Inserción de contenidos en secciones poco visibles de medios informativos sobre temáticas ajenas a su línea editorial.

Secciones comerciales externas gestionadas por terceros: Subdominios o subdirectorios de webs de noticias (por ejemplo, cupones.dominio.com o [dominio.com/casino/](https://dominio.com/casino/) ) operados íntegramente por empresas de afiliación externas sin supervisión periodística.

Plataformas de blogs masivos y publicación abierta: Uso de plataformas como Medium, WordPress.com o Blogger exclusivamente como granjas de enlaces ( link farms ) o plataformas de posicionamiento transaccional.

Perfiles y foros generados por usuarios: Publicación masiva de artículos y guías de compra dentro de hilos de discusión o perfiles de comunidad en plataformas de preguntas y respuestas.

Wikis sin moderación activa: Manipulación de enciclopedias abiertas donde los controles de revisión editorial son laxos.

Cronología del abuso de reputación del sitio

La política en cuestión se centra en el SEO parasitario o el «abuso de la reputación del sitio». Según este sistema, un tercero debe invertir dinero para que su material se publique en un sitio web conocido y así aprovechar su buen posicionamiento en los resultados de búsqueda.

Google considera que esto es spam, ya que tanto los lectores como sus sistemas de clasificación pensarán que están viendo contenido que pertenece al servidor en lugar de a un usuario externo. En marzo de 2024, Google actualizao su política anti-spam basándonos en un principio fundamental: ningún sitio web puede pagar ni utilizar métodos engañosos para mejorar su posicionamiento en los resultados de búsqueda.

Para comprender el impacto del ajuste de agosto de 2026, es fundamental repasar el historial de actualizaciones que han llevado a esta fragmentación del motor de búsqueda:

Marzo de 2024: Google anuncia una actualización masiva de sus políticas sobre spam. Introduce oficialmente la definición de Abuso de reputación del sitio , señalando que ningún sitio web puede alquilar su autoridad ni emplear métodos engañosos para posicionar páginas de terceros.

Mayo de 2024: Entra en vigor la política anti-spam contra el SEO parásito. Google empieza a emitir acciones manuales masivas, desindexando o penalizando secciones enteras en grandes medios internacionales como CNN , Forbes o USA Today .

Noviembre de 2024: Alphabet amplía el alcance de esta directiva y endurece los mecanismos algorítmicos para identificar la falta de control editorial sobre el contenido de terceros.

13 de noviembre de 2025: La Comisión Europea inicia la investigación formal bajo la Ley de Mercados Digitales (DMA) para evaluar la legalidad del impacto de las penalizaciones en el modelo financiero de los editores comunitarios.

18 de agosto de 2026: Lanzamiento global de la Actualización de Spam de Agosto de 2026 ( August 2026 Spam Update ), implementada en todos los idiomas durante un período de tres días (finalizada el 21 de agosto).

30 de agosto de 2026: Entra en vigor la bifurcación regional de la política de reputación: las penalizaciones por acción manual dejan de aplicarse dentro del EEE, permitiendo un sistema de desvinculación o clasificación independiente.

Diferencias del impacto normativo: EEE frente al resto del mundo

La modificación aplicada el 30 de agosto de 2026 marca una división operativa clara en el trabajo diario de los especialistas SEO y los responsables de publicaciones digitales. La siguiente tabla resume las diferencias clave según la ubicación geográfica del usuario que realiza la consulta:

Parámetro / Región Espacio Económico Europeo (EEE) Resto del Mundo (EE. UU., LATAM, Asia, etc.) Acciones manuales por reputación Inactivas / Sin impacto. No se aplican penalizaciones directas de visibilidad. Vigentes y activas. La sección infractora pierde posicionamiento o es desindexada. Tratamiento algorítmico del contenido Desvinculación independiente. La sección se separa del dominio principal y posiciona por su propio valor. Degradación directa. La sección sufre una pérdida severa de visibilidad por acción manual. Impacto en el dominio principal El resto del sitio informativo no sufre degradación. El resto del sitio no se ve afectado, pero la sección de terceros queda neutralizada. Notificaciones en Search Console Se siguen recibiendo notificaciones de acción manual por transparencia. Se reciben notificaciones de acción manual asociadas a la pérdida de tráfico orgánico. Derecho a mediación y reconsideración Disponibilidad de solicitudes de reconsideración y mecanismos de mediación. Proceso estándar de solicitud de reconsideración a través de Search Console. Riesgo comercial para editores Bajo a moderado; se conservan vías de ingresos por patrocinio y afiliación. Alto; riesgo constante de pérdida inmediata de tráfico transaccional.

Prácticas admitidas en la Unión Europea tras la actualización

La suspensión de las acciones manuales dentro del EEE abre la puerta a que ciertos formatos comerciales mantengan su presencia en los SERP (Search Engine Result Pages) europeos, siempre que cumplan con criterios mínimos de originalidad y transparencia. Esto hay que tenerlo en cuenta como posibilidad de negocio solo dentro de Europa

Ejemplos de formatos viables dentro del EEE

Contenido de afiliados firmado por colaboradores externos: Una sección especializada de gastronomía o tecnología dentro de un periódico informativo, redactada por periodistas freelance a los que se acredita explícitamente, que incluya análisis de productos, enlaces de afiliados revelados e integración de diseño conforme al estándar del medio.

Directorios de cupones y ofertas promocionales: Portales de códigos de descuento integrados dentro de la estructura web de un periódico informativo regional o nacional.

Reseñas de productos en alianza comercial: Comparativas sobre telefonía, finanzas personales o seguros gestionadas mediante acuerdos de marca blanca (white-label) entre la empresa especialista y el grupo editorial.

Prácticas no admitidas en la Unión Europea tras la actualización

Aunque la exención regional del Espacio Económico Europeo (EEE) desactiva las penalizaciones por acciones manuales directas por abuso de reputación, Google no ha legalizado el contenido de baja calidad.

En Europa, el algoritmo no desindexará la sección entera de golpe mediante una penalización manual, pero separará esa sección para que posicione por su propia cuenta. Sin la autoridad «prestada» del medio principal, el contenido de poco valor caerá de forma natural en los resultados de búsqueda.

Dentro del EEE, el contenido que NO será válido (y perderá toda visibilidad orgánica) incluye:

1. Spam puro y automatizado

Contenido generado por IA a gran escala: Artículos creados masivamente con herramientas automáticas, sin revisión humana, traducidos de forma deficiente o repetitivos.

Texto incoherente o spunned: Artículos que alteran sinónimos de otros sitios web sin aportar información original.

2. Páginas transaccionales sin valor ni control editorial

Reseñas «fantasma» de afiliados: Comparativas o listados de «los mejores productos» (casinos, préstamos, suplementos) escritos por empresas externas sin que el medio de comunicación haya probado el producto o supervisado la veracidad de la información.

Copiar y pegar de notas de prensa o cupones caducados: Secciones de cupones que recopilan códigos promocionales falsos, caducados o duplicados masivamente de otras plataformas.

3. Contenido engañoso o de riesgo para el usuario (YMYL)

Páginas «Your Money Your Life» sin E-E-A-T: Contenido sobre salud, finanzas, inversiones o juegos de azar redactado por autores anónimos o sin credenciales médicas/financieras demostrables.

Publicidad engañosa o encubierta: Contenido comercial patrocinado que intenta hacerse pasar por una noticia objetiva sin incluir etiquetas de transparencia ( rel="sponsored" , avisos de afiliación o mención de patrocinio).

4. Abuso de dominios caducados y redirecciones masivas

Granjas de enlaces compradas: Redireccionar dominios antiguos con autoridad hacia secciones del sitio web europeo para inflar artificialmente el rastreo.

La actualización de spam de agosto de 2026: El factor acumulativo

El cambio en la directiva de reputación del sitio web coincide en el tiempo con la finalización del August 2026 Spam Update, una actualización algorítmica de alcance global que desplegó Google entre el 18 y el 21 de agosto de 2026.

A diferencia de las actualizaciones de núcleo o Core Updates, diseñadas para reevaluar la relevancia general del contenido, las Spam Updates atacan directamente las violaciones explícitas de las políticas del buscador:

Abuso de contenido a gran escala: Generación masiva de artículos mediante inteligencia artificial sin revisión humana ni aportación de valor ( Scaled Content Abuse ).

Abuso de dominios caducados: Compra de dominios antiguos con buena métrica de enlaces para alojar contenidos irrelevantes o comerciales ( Expired Domain Abuse ).

Encubrimiento (Cloaking): Muestra de contenidos distintos a los usuarios y a los robots de exploración de Google.

Si un medio de comunicación o portal web ha experimentado una caída brusca en su tráfico orgánico durante la segunda mitad de agosto de 2026, los analistas deben evaluar por separado si el impacto se debe al despliegue del Spam Update del 18 de agosto o a la recepción de una acción manual previa por abuso de reputación fuera del espacio europeo.

Plan de acción y recomendaciones estratégicas para consultores SEO y editores

La diferencia de criterios entre la Unión Europea y el resto de los mercados mundiales exige replantear las auditorías y recomendaciones técnicas. Una estrategia válida para un editor ubicado en Madrid o Dublín puede provocar la desindexación de un proyecto competidor en Nueva York o Ciudad de México.

Estrategia recomendada de auditoría e higienización

Segmentación de tráfico y audiencias por geolocalización: Analizar las métricas en Google Analytics 4 (GA4) para identificar qué porcentaje de las visitas en las secciones de contenido de terceros procede de países del EEE y qué porcentaje depende de mercados exteriores como EE. UU. o Latinoamérica. Auditoría del perfil de enlaces entrantes (Backlinks): Identificar y desavituar (disavow) los enlaces entrantes manipulativos, comprados o irrelevantes que apunten a subdirectorios comerciales y puedan activar filtros algorítmicos globales. Optimización de señales de SEO Local e Identidad: Reforzar las señales de reputación real del dominio mediante la coherencia de la información NAP (Name, Address, Phone), la optimización de los perfiles de Google Business Profile y la captación de valoraciones auténticas de usuarios.

Transparencia editorial y atribución de autoría: Etiquetar todo enlace de afiliación o patrocinio con los atributos correspondientes ( rel="sponsored" o rel="nofollow" ), garantizar que los autores externos cuenten con perfiles visibles de legitimidad (E-E-A-T: Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) y evitar el uso de plantillas clonadas de otras webs.

Diversificación de las fuentes de adquisición de tráfico: Reducir la dependencia exclusiva del tráfico procedente del motor de búsqueda de Google. Potenciar canales de contacto directo como listas de correo (newsletters), tráfico directo de marca, redes sociales y comunidades cerradas de lectores.

En definitiva, las rebajas de visibilidad en búsquedas de Google a medios y demás sitios que alojen contenido comercial de otros dejan de estar vigentes en el Espacio Económico Europeo. El gigante tecnológico no aplicará a los 27 países que forman parte de la Unión Europea más Islandia, Noruega y Liechtenstein la política que desde 2024 penaliza la táctica de publicar en entornos bien posicionados contenidos de terceros, denominada site reputation abuse o parasite SEO.

Impacto directo en el SEO local

1. Más exigencia de calidad real

Google será más estricto con enlaces, colaboraciones y contenido externo fuera de Europ. Solo valdrá lo que aporte valor auténtico al usuario. El SEO parasitario como los cupones o contenido patrocinado de los medios estarán a salvo en la Unión Europea pero no en el resto del mundo.

2. Estrategias “prestadas” pierden fuerza

Publicar en webs con alta autoridad ya no garantiza nada fuera de Europa. En algunos casos… incluso puede perjudicar. Cuidado con los enlaces patrocinados y la venta de contenidos.

3. La reputación local pasa a primer plano

Reseñas, coherencia del NAP, experiencia del usuario en móvil y fichas de Google Business Profile serán factores decisivos.

¿Qué deberías hacer YA?

• Audita tu perfil de enlaces y elimina los tóxicos.

• Optimiza tu Google Business Profile: categorías, fotos, reseñas, horarios, NAP coherente.

• Crea contenido propio que responda a búsquedas reales (no genérico, no repetitivo, no “de relleno”).

• Diversifica tu tráfico: redes, email, comunidad, colaboraciones auténticas.

• Monitoriza variaciones bruscas de tráfico y posiciones.

Preguntas frecuentes

¿Es ilegal el SEO parasitario?

No, no es ilegal, pero viola específicamente las Directrices para webmasters de Google y la política de abuso de reputación del sitio, lo que puede resultar en acciones manuales, desindexación y una pérdida significativa de tráfico para el dominio de alojamiento.

¿Puede una pequeña empresa ser penalizada por SEO parasitario de la misma manera que lo fueron Forbes o CNN?

Sí, y posiblemente con menos margen de recuperación: las grandes editoriales contaban con otras fuentes de ingresos y tráfico para absorber el impacto. Una pequeña empresa que depende en gran medida de una única sección de posicionamiento creada de esta manera tiene mucha menos capacidad de recuperación si dicha sección es desindexada.

¿Es lo mismo publicar como invitado que usar SEO parasitario?

No necesariamente. Publicar como invitado con verdadero valor editorial y la debida divulgación es ampliamente aceptado. El SEO parasitario describe específicamente el contenido cuyo propósito principal es explotar la autoridad de un dominio anfitrión en lugar de servir genuinamente a la audiencia de esa plataforma.

¿La política de Google sobre abuso de reputación online solo se dirigía a los grandes medios de comunicación?

No; si bien los casos más sonados (CNN, Forbes, USA Today) involucraban a grandes editoriales, la medida también afectó a sitios web medianos y regionales como Outlook India, TimesUnion y Post and Courier, lo que confirma que la política se aplica de forma generalizada, no solo a las principales marcas de medios estadounidenses.

¿Aún aparece el SEO parasitario en los resúmenes de IA de Google después de haber sido desindexado?

Algunos analistas de SEO han observado casos inconsistentes, ya que los resúmenes de IA y la indexación orgánica tradicional no siempre se actualizan de forma sincronizada. No se trata de una solución fiable y no reduce el riesgo de penalización para el dominio que lo aloja.

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