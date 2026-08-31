Razer presenta la Colección XBOX 25 Aniversario

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Los icónicos periféricos de Razer, reimaginados con diseños inspirados en Xbox para celebrar 25 años de juego

Razer, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy la Colección Razer XBOX 25 Aniversario, una colección de edición limitada creada para celebrar los 25 años de Xbox y a los jugadores que la convirtieron en una fuerza decisiva en el mundo de los videojuegos modernos.

Desarrollada en colaboración con XBOX, la colección reúne tres de los periféricos icónicos de Razer en un diseño audaz inspirado en XBOX: el Razer Basilisk V3 Pro 35K, Razer BlackWidow V4 75%, and Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for XBOX.

Durante más de una década, Razer y Xbox han impulsado juntos la experiencia de juego, aportando rendimiento de primer nivel, diseños envolventes e innovación centrada en la plataforma a los jugadores de consola, PC, la nube y más allá.

Mientras Xbox celebra su 25.º aniversario, Razer se une a la conmemoración con una línea de hardware de colección que rinde homenaje al legado de Xbox e impulsa la próxima generación de juego.

«Durante 25 años, Xbox ha marcado la forma en que millones de jugadores se conectan, compiten y juegan, y Razer ha forjado su reputación gracias al hardware de alto rendimiento que estos jugadores exigen», afirmó Travis Furst, director de la división de hardware de IA y consolas de Razer. «Esta colección une ambos legados en equipos que los fans pueden ver, sentir y utilizar para jugar, combinando la tradición de Xbox con el rendimiento de Razer».

El legado se une al rendimiento

Diseñada como un homenaje al impacto de Xbox en el mundo de los videojuegos a lo largo de 25 años, la colección reinventa los productos estrella de Razer con un diseño en verde translúcido inspirado en Xbox y detalles conmemorativos del aniversario.

Cada pieza rinde homenaje al pasado a la vez que ofrece el rendimiento que los jugadores esperan hoy de Razer: desde un control de gran precisión y opciones de personalización con cambio en caliente hasta un audio de latencia ultrabaja diseñado para sesiones de juego en consola.

Razer Basilisk V3 Pro 35K – Edición 25.º Aniversario de Xbox: Un ratón gaming ergonómico e inalámbrico totalmente personalizable que cuenta con el sensor óptico Razer™ Focus Pro 35K de 2.ª generación, la rueda inclinable Razer™ HyperScroll configurable, 13 controles personalizables, tecnología inalámbrica Razer HyperSpeed ​​y Razer Chroma™ RGB.

– Edición 25.º Aniversario de Xbox: Un ratón gaming ergonómico e inalámbrico totalmente personalizable que cuenta con el sensor óptico Razer™ Focus Pro 35K de 2.ª generación, la rueda inclinable Razer™ HyperScroll configurable, 13 controles personalizables, tecnología inalámbrica Razer HyperSpeed ​​y Razer Chroma™ RGB. Razer BlackWidow V4 75% – Edición 25.º Aniversario de Xbox: Un teclado mecánico compacto para juegos con interruptores intercambiables en caliente (hot-swappable) y equipados de fábrica con interruptores táctiles Razer™ Orange de 3.ª generación; ofrece una acústica de escritura satisfactoria, una tecla dedicada para Xbox que abre al instante la Xbox Game Bar, iluminación inferior lateral doble con tecnología Razer Chroma™ RGB por tecla y un reposamuñecas magnético de piel sintética acolchada.

– Edición 25.º Aniversario de Xbox: Un teclado mecánico compacto para juegos con interruptores intercambiables en caliente (hot-swappable) y equipados de fábrica con interruptores táctiles Razer™ Orange de 3.ª generación; ofrece una acústica de escritura satisfactoria, una tecla dedicada para Xbox que abre al instante la Xbox Game Bar, iluminación inferior lateral doble con tecnología Razer Chroma™ RGB por tecla y un reposamuñecas magnético de piel sintética acolchada. Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed ​​para Xbox – Edición 25.º aniversario de Xbox: Auriculares inalámbricos para juegos diseñados para ofrecer audio de latencia ultrabaja y compatibilidad multiplataforma; cuentan con tecnología inalámbrica Razer HyperSpeed ​​de 2,4 GHz, Bluetooth 5.3, Razer SmartSwitch, hasta 35 horas de autonomía, resistencia al agua IPX4 y compatibilidad con sonido envolvente en Xbox y PC.

Presentado en gamescom 2026

La colección del 25.º aniversario de Xbox de Razer se exhibirá durante la Gamescom 2026, ofreciendo a los fans un vistazo a esta línea de edición limitada a través de experiencias de Xbox y actividades para la comunidad.

Cada producto de la colección traslada la identidad de Xbox más allá de la consola para integrarla en todo el entorno de juego, ofreciendo a los fans una forma unificada de celebrar 25 años de juego en consolas y equipos de escritorio.

Para obtener más información sobre la colección Razer XBOX 25th Anniversary, visita www.razer.com/campaigns/xbox-25-anniversary .

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Razer Basilisk V3 Pro 35K – XBOX 25 Anniversary Edition

$179.99 USD MSRP

Disponible para reservar el 25 de Agosto de 2026, 7AM PT. A la venta el 20 de Octubre de 2026 en Razer.com y tiendas seleccionadas de USA.

Razer BlackWidow V4 75% – XBOX 25 Anniversary Edition

$209.99 USD MSRP

Disponible para reservar el 25 de Agosto de 2026, 7AM PT. A la venta el 20 de Octubre de 2026 en Razer.com y tiendas seleccionadas de USA.

Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for XBOX – XBOX 25 Anniversary Edition

$119.99 USD MSRP

Disponible para reservar el 25 de Agosto de 2026, 7AM PT. A la venta el 20 de Octubre de 2026 en Razer.com y tiendas seleccionadas de USA.