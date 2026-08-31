Nuki propone la solución para una vuelta al cole más fácil con sus cerraduras inteligentes

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Con la vuelta al cole llegan de nuevo los horarios, las clases y el reto de organizar el día a día familiar. Por eso, Nuki, el fabricante europeo líder en cerraduras inteligentes, propone dejar las llaves atrás y facilitar el acceso a casa con Smart Lock Go y Keypad 2 NFC.

Con estas soluciones, las familias pueden gestionar de forma sencilla quién entra en casa y facilitar el acceso cuando los horarios no coinciden, ya sea para los niños, familiares o cuidadores.

Os dejamos el Análisis del accesorio Nuki Keypad 2: la seguridad doméstica de tu puerta con pin o huella para abrir cerraduras Nuki y el análisis de la la cerradura Nuki Smart Lock Go

Abre la puerta a la rutina y deja las llaves atrás

Septiembre marca el regreso a los horarios, las clases, las actividades extraescolares y la rutina. Para muchas familias, la vuelta al cole supone el reto de volver a coordinar horarios, haciendo que la organización del día a día se convierta en una asignatura difícil de aprobar. Nuki, el fabricante líder de cerraduras inteligentes, ofrece la solución para facilitar la gestión del acceso al hogar y hacer que la vuelta a la rutina sea más ágil y segura.

Más formas de entrar con menos preocupaciones

La vuelta al cole implica que los miembros de la familia no siempre lleguen a casa a la misma hora, y olvidarse las llaves puede convertirse en un problema. Con Nuki Smart Lock GO, la cerradura más accesible del catálogo de la compañía, es posible gestionar desde el smartphone quién puede acceder al hogar, sin depender de llaves físicas y adaptando los permisos de accesos a las necesidades de cada familia.

Nuki Smart Lock GO combina seguridad y comodidad en un dispositivo diseñado para integrarse fácilmente en la rutina del hogar. Gracias a su Wi-Fi integrado, Bluetooth y compatibilidad con Matter a través de Thread, permite gestionar los accesos de forma flexible y conectada. Es una opción accesible para quienes buscan incorporar tecnología inteligente al hogar y facilitar la gestión de los accesos en el día a día, desde la llegada de los niños después del colegio hasta el acceso de cuidadores o familiares de forma sencilla.

Una casa que sigue el ritmo de la familia

Cuando los horarios cambian, también lo hacen las formas de acceder a casa. Nuki Keypad 2 NFC permite abrir la puerta del hogar de forma rápida y sencilla acercando el smartphone o smartwatch, gracias a la función ‘Tap to Unlock’ basada en la tecnología NFC con el mismo gesto que un pago contactless. Es compatible con Apple Home Key y Samsung Digital Home Key, además de permitir el acceso mediante huella dactilar o código personalizado, ofreciendo así distintas opciones para facilitar un acceso cómodo y rápido.