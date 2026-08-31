Nuki propone la solución para una vuelta al cole más fácil con sus cerraduras inteligentes

Con la vuelta al cole llegan de nuevo los horarios, las clases y el reto de organizar el día a día familiar. Por eso, Nuki, el fabricante europeo líder en cerraduras inteligentes, propone dejar las llaves atrás y facilitar el acceso a casa con Smart Lock Go y Keypad 2 NFC.
Con estas soluciones, las familias pueden gestionar de forma sencilla quién entra en casa y facilitar el acceso cuando los horarios no coinciden, ya sea para los niños, familiares o cuidadores.
Os dejamos el Análisis del accesorio Nuki Keypad 2: la seguridad doméstica de tu puerta con pin o huella para abrir cerraduras Nuki y el análisis de la la cerradura Nuki Smart Lock Go
Abre la puerta a la rutina y deja las llaves atrás
Septiembre marca el regreso a los horarios, las clases, las actividades extraescolares y la rutina. Para muchas familias, la vuelta al cole supone el reto de volver a coordinar horarios, haciendo que la organización del día a día se convierta en una asignatura difícil de aprobar. Nuki, el fabricante líder de cerraduras inteligentes, ofrece la solución para facilitar la gestión del acceso al hogar y hacer que la vuelta a la rutina sea más ágil y segura.
Más formas de entrar con menos preocupaciones
Nuki Smart Lock GO combina seguridad y comodidad en un dispositivo diseñado para integrarse fácilmente en la rutina del hogar. Gracias a su Wi-Fi integrado, Bluetooth y compatibilidad con Matter a través de Thread, permite gestionar los accesos de forma flexible y conectada. Es una opción accesible para quienes buscan incorporar tecnología inteligente al hogar y facilitar la gestión de los accesos en el día a día, desde la llegada de los niños después del colegio hasta el acceso de cuidadores o familiares de forma sencilla.
Una casa que sigue el ritmo de la familia
Porque cuando la rutina vuelve a ponerse en marcha, contar con un hogar que se adapta a los horarios y permite olvidarse de las llaves sin preocupaciones hace que la vuelta al cole se convierta en una tarea mucho más sencilla.
Smart Lock Go está disponible por sólo 149€ y e Keypad 2 NFC por 179€ en la tienda online de Nuki