Adobe ha anunciado innovadoras funciones en Photoshop

Las mejores herramientas potencian tu creatividad y te permiten centrarte en tus ideas. Ese ha sido nuestro objetivo desde los inicios de Photoshop, y es lo que nos impulsa hoy en día, sobre todo ahora que la IA está transformando las posibilidades del trabajo creativo.

Hoy presentamos un nuevo conjunto de innovaciones en Photoshop para ofrecerte más opciones a la hora de crear, más flexibilidad en tu forma de trabajar y un mayor control sobre los resultados. Tanto si estás perfeccionando detalles con herramientas de precisión como explorando ideas mediante prompts, estas actualizaciones están diseñadas para ayudarte a trabajar con mayor eficiencia y confianza, para que puedas mantener el foco en tu visión creativa de principio a fin.

Más precisión, menos fricción y mayor control creativo

Como profesional creativo, tu tiempo es un recurso fundamental, y quieres una tecnología que agilice las tareas repetitivas sin sacrificar la libertad y el criterio que definen tu trabajo.

Edición más nítida y precisa: