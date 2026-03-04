Samsung Galaxy Book6 Series llega a España

Compartir Facebook

La nueva generación de portátiles Galaxy integra inteligencia artificial desde el diseño, potencia sostenida y ecosistema conectado en un momento de fuerte crecimiento de la marca en el mercado español.

En el marco del Mobile World Congress 2026, Samsung Electronics anuncia la llegada a España de la nueva serie Galaxy Book6 —Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro y Galaxy Book6—, una generación de portátiles concebida para integrar la inteligencia artificial en el núcleo de la productividad profesional, creativa y educativa.

En un entorno donde la movilidad ya no se limita al smartphone, Samsung amplía su apuesta por el dispositivo que concentra las horas clave de trabajo y creación: el PC. Galaxy Book6 representa el siguiente paso en la evolución del ecosistema Galaxy, trasladando la inteligencia conectada más allá del móvil y consolidando una experiencia fluida entre dispositivos.

La IA como infraestructura real de productividad

La serie Galaxy Book6 ha sido diseñada para un entorno AI-first. Incorpora los nuevos procesadores Intel® Core™ Ultra Serie 3 con NPU dedicada, lo que permite ejecutar tareas de inteligencia artificial de forma más rápida y eficiente directamente en el dispositivo. Esta arquitectura está optimizada para casos de uso reales como la edición de contenido, la organización de información, la colaboración o la multitarea avanzada.

En el modelo Galaxy Book6 Ultra, la integración de GPU dedicada NVIDIA® GeForce RTX™ amplía las capacidades para creación profesional y cargas gráficas intensivas, manteniendo un rendimiento estable gracias a una arquitectura térmica rediseñada.

La IA en Galaxy Book6 no se incorpora como una función añadida, sino como parte de la arquitectura del dispositivo, combinando procesamiento local (on-device) y servicios en la nube bajo la protección de Samsung Knox, que garantiza seguridad y control de los datos.

Crecimiento estructural en el mercado español

La llegada de Galaxy Book6 se produce en un momento especialmente relevante para Samsung en España. En 2025, mientras el mercado español de portátiles crece un +9% en valor, Samsung se posiciona como la marca que más crece, con un +88% en valor y +93% en unidades¹.

Este crecimiento no responde a un efecto puntual. Refleja tres dinámicas estructurales: la respuesta positiva del mercado a una propuesta premium y equilibrada; la creciente relevancia del ecosistema Galaxy, que integra móvil, PC y conectividad fluida, como ventaja competitiva real; y el papel de la productividad impulsada por IA como motor de renovación y diferenciación.

Como señala David Alonso, Head of Mobile eXperience en Samsung Electronics Iberia, ““la movilidad hoy no termina en el smartphone. El PC sigue siendo el centro de la productividad real, y la integración de la inteligencia artificial en este entorno es una evolución necesaria. El crecimiento en España confirma que el mercado está respondiendo a una propuesta que combina rendimiento, ecosistema conectado y una IA realmente útil en el día a día”.

Ecosistema conectado y preparado para el trabajo híbrido

Galaxy Book6 refuerza la coherencia del ecosistema Samsung. La integración con Galaxy AI y Microsoft Phone Link permite continuidad fluida entre smartphone y PC, transferencia inmediata de archivos y sincronización entre dispositivos Galaxy.

La nueva serie combina potencia sostenida, diseño ultrafino y autonomía para jornadas completas, adaptándose a un modelo de trabajo híbrido donde rendimiento, seguridad y eficiencia son clave.

Seguridad avanzada respaldada por la calidad y la atención de Samsung

La serie Galaxy Book6 cuenta con el respaldo del compromiso de Samsung con la fiabilidad a largo plazo, garantizando un rendimiento en el que los usuarios pueden confiar. Samsung Knox proporciona seguridad multicapa basada en hardware para bloquear ataques y proteger los datos, mientras que las funciones de Windows 11 Secured-core PC añaden una capa adicional de defensa.

Todos los Galaxy Book6 se someten a rigurosas pruebas de durabilidad y calidad para cumplir con los más altos estándares de Samsung. Además, Samsung Care+² ofrece cobertura frente a daños accidentales, reparaciones y sustituciones, permitiendo a los usuarios centrarse en el trabajo y la creatividad con tranquilidad.

Disponible en España

Galaxy Book6 Ultra, Galaxy Book6 Pro y Galaxy Book6 estarán disponibles en España a partir de marzo de 2026 a través de Samsung.com y principales distribuidores autorizados, en configuraciones de 14 y 16 pulgadas en gris o plateado. Galaxy Book6 Ultra estará disponible desde 3.399 €, Galaxy Book6 Pro desde 1.799 € y Galaxy Book6 desde 1.149 €, a partir de marzo de 2026 en Samsung.com y principales distribuidores autorizados.

¹ Fuente: Datos internos de Samsung Electronics Iberia elaborados a partir de información de mercado 2025.