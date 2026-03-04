Compartir Facebook

Preparada para la potencia. Diseñada para proteger: Razer presenta la funda para portátil de 16″ con carga inalámbrica

Diseñada para estilos de vida modernos y móviles, la funda Razer para portátiles de 16” con carga inalámbrica para dispositivos combina protección premium con energía inalámbrica incorporada a través de dos zonas de carga compatibles con MagSafe

Razer™, la marca mundial líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy la funda Razer para portátiles de 16’’ con carga inalámbrica para dispositivos, una nueva incorporación a su línea de accesorios de estilo de vida que combina protección premium con energía inalámbrica incorporada.

Diseñada para jugadores, creadores y profesionales que se mueven entre zonas de juego y trabajo a lo largo del día, la funda reduce la necesidad de llevar cables o cargadores adicionales al tiempo que mantiene los dispositivos esenciales encendidos y protegidos donde sea que se lleven.

Energía inalámbrica para llevar

La funda para portátil de 16″ integra almohadillas de carga inalámbrica en su solapa. Con dos zonas de carga compatibles con MagSafe, se conecta a una fuente de alimentación externa mediante USB-C para cargar varios dispositivos (como un smartphone y auriculares inalámbricos) simultáneamente. La alineación magnética mantiene los dispositivos firmemente en su lugar para un suministro de energía constante y eficiente.

Con carga inalámbrica rápida de 15W y 5W para dos dispositivos compatibles simultáneamente, la funda permite recargas cómodas durante descansos de juegos, desplazamientos o entre reuniones, lo que ayuda a los usuarios a mantenerse conectados sin interrupciones.

Diseñado para proteger en movimiento

Diseñada para portátiles de hasta 16″, incluyendo la última Razer Blade 16, esta funda ofrece un ajuste cómodo y antideslizante, con cierre magnético para mayor tranquilidad durante los viajes.

En su interior, un acolchado de microfibra con bordes reforzados y un forro afelpado inspirado en la piel de serpiente protege los portátiles de golpes, caídas y arañazos, lo que la hace ideal para el transporte diario.

Durabilidad diaria, estilo Razer

Fabricada con un exterior de poliéster tejido, duradero y ligero, la funda para portátil de 16″ está diseñada para resistir la abrasión y el uso diario sin añadir volumen innecesario. El resultado es una funda de primera calidad que complementa las configuraciones de transporte modernas y resiste el uso diario.

Con la funda para portátil Razer de 16″ con carga inalámbrica para dispositivos, Razer continúa expandiendo la combinación de rendimiento, comodidad y diseño, aportando innovación inteligente a los equipos de uso diario diseñados para los estilos de vida modernos.

Funda Razer para portátiles de 16 pulgadas: protección pura y sencilla

Para quienes prefieren el mismo rendimiento sin concesiones en un formato más tradicional, la funda Razer para portátiles de 16″ también forma parte de la gama. Ofrece el mismo ajuste perfecto, interior acolchado de microfibra y exterior resistente en un diseño más sencillo y protector, ideal para quienes buscan una funda limpia y estilizada para el uso diario.