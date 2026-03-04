Compartir Facebook

Razer pone cámaras a sus nuevos auriculares gaming para darles vida e inteligencia, a fin de ayudarnos en los videojuegos y en el día a día.

Razer estará en MWC 2016 en el stand de Qualcomm con el Project Motoko mostrado en CES Las Vegas 2026

El proyecto Motoko de la marca se ha podido ver por primera vez en el Mobile World Congress y busca dar un salto en la forma de usar unos auriculares y que vayan más allá de las comunicaciones por audio.

La marca norteamericana de gadgets para gaming Razer se sube al carro de la inteligencia artificial con su nuevo proyecto Motoko, que añade cámaras a unos cascos para abrir un mundo de funcionalidades que ya se han podido ver en el Mobile World Congress (MWC).

Si hasta ahora estábamos acostumbrados a usar auriculares durante nuestras partidas de videojuegos, ya fuera a título individual o compartiendo la jugada con los amigos en Discord, ahora se suma un nuevo participante en forma de “experto en todo”, que nos acompañará en todas nuestras tareas y nos irá guiando para hacerlo todo mucho mejor, ya sean estrategias y trucos en el videojuego más difícil o durante la preparación de una receta de cocina.

Project Motoko es un auricular nativo de IA que combina la potencia de la visión contextual similar a la humana con la capacidad de procesamiento y el razonamiento de modelos de IA avanzados. Impulsado por el módulo AR-1 de Qualcomm, Project Motoko es totalmente independiente de LLM: compatible con xAI, OpenAI, LLaMA, Gemini y modelos locales.

Project Motoko es un asistente wearable sensible al contexto. Con visión similar a la humana, reconocimiento de objetos y texto, y controles intuitivos de gestos y movimiento de la cabeza, Project Motoko transforma la forma en que los usuarios ven, piensan y reaccionan al mundo en tiempo real.

Cuando se habla de un proyecto, en la mayoría de los casos significa que todavía está en fase de desarrollo y que no está garantizada su salida al mercado. Los Motoko se encuentran justamente ahí. Si hablamos de wearables inteligentes, prácticamente todo son gafas. Por eso los Project Motoko destacan tanto”, comenta. “Hay gente que no necesita gafas y que se niega a ponérselas solo para usar la IA. Entonces es cuando entran en juego los auriculares, que es algo que puede considerarse más aceptado, más orgánico”

