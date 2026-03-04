Razer pone cámaras a sus nuevos auriculares gaming para darles vida e inteligencia, a fin de ayudarnos en los videojuegos y en el día a día.
Razer estará en MWC 2016 en el stand de Qualcomm con el Project Motoko mostrado en CES Las Vegas 2026
El proyecto Motoko de la marca se ha podido ver por primera vez en el Mobile World Congress y busca dar un salto en la forma de usar unos auriculares y que vayan más allá de las comunicaciones por audio.
La marca norteamericana de gadgets para gaming Razer se sube al carro de la inteligencia artificial con su nuevo proyecto Motoko, que añade cámaras a unos cascos para abrir un mundo de funcionalidades que ya se han podido ver en el Mobile World Congress (MWC).
Si hasta ahora estábamos acostumbrados a usar auriculares durante nuestras partidas de videojuegos, ya fuera a título individual o compartiendo la jugada con los amigos en Discord, ahora se suma un nuevo participante en forma de “experto en todo”, que nos acompañará en todas nuestras tareas y nos irá guiando para hacerlo todo mucho mejor, ya sean estrategias y trucos en el videojuego más difícil o durante la preparación de una receta de cocina.
Project Motoko es un auricular nativo de IA que combina la potencia de la visión contextual similar a la humana con la capacidad de procesamiento y el razonamiento de modelos de IA avanzados. Impulsado por el módulo AR-1 de Qualcomm, Project Motoko es totalmente independiente de LLM: compatible con xAI, OpenAI, LLaMA, Gemini y modelos locales.
Project Motoko es un asistente wearable sensible al contexto. Con visión similar a la humana, reconocimiento de objetos y texto, y controles intuitivos de gestos y movimiento de la cabeza, Project Motoko transforma la forma en que los usuarios ven, piensan y reaccionan al mundo en tiempo real.
Cuando se habla de un proyecto, en la mayoría de los casos significa que todavía está en fase de desarrollo y que no está garantizada su salida al mercado. Los Motoko se encuentran justamente ahí. Si hablamos de wearables inteligentes, prácticamente todo son gafas. Por eso los Project Motoko destacan tanto”, comenta. “Hay gente que no necesita gafas y que se niega a ponérselas solo para usar la IA. Entonces es cuando entran en juego los auriculares, que es algo que puede considerarse más aceptado, más orgánico”
Para una detección inteligente de audio
Varios micrófonos trabajan conjuntamente para captar tu voz, captar el diálogo de quienes estén dentro del campo de visión de las cámaras y detectar el audio ambiental, de modo que le proporcionan a Motoko la conciencia necesaria para oír y procesar los sonidos con precisión, tanto de cerca como de lejos.
Para ayudarte a percibir el mundo de forma diferente
Motoko se convierte en tu segundo par de ojos con precisión estereoscópica, detectando la profundidad y localizando objetos con precisión submilimétrica. A diferencia de la visión humana, que tiene un área de enfoque estrecha, mantiene un amplio campo de atención, captando así símbolos, texto y detalles que se escapan a tu visión periférica.
Conectate a Ai que quieras. Desde Grok hasta OpenAI y pasando por Gemini, Motoko se conecta sin esfuerzo con tus plataformas de IA preferidas. Disfruta de una experiencia totalmente personalizable, eligiendo la solución adecuada para cada tarea y cambiando al instante para obtener la asistencia más pertinente en cada momento.
¿Qué es el Project Motoko?
Project Motoko es el futuro de la IA en wearables, un visor inalámbrico con IA nativa diseñado para integrarse de forma natural en tu vida. Motoko, que cuenta con tecnología Snapdragon y es universalmente compatible con las principales plataformas de IA, ofrece un potente sistema de visión y audio que transforma las tareas cotidianas, la productividad, la captura de contenido y el gaming. Al combinar la visión por ordenador avanzada, la detección de audio inteligente y la interacción con IA en tiempo real, Motoko redefine lo que un visor puede hacer, convirtiéndolo así en algo más que un dispositivo: en tu compañero de IA siempre activo.
¿Cómo utiliza Project Motoko la IA para mejorar la visión y la percepción?
Motoko aprovecha dos cámaras de vista en primera persona que están situadas a la altura de tus ojos para replicar tu punto de vista natural, lo que le permite interpretar exactamente en qué te centras y comprender tu intención. Su precisión estereoscópica capta la profundidad y localiza objetos con exactitud submilimétrica, y mantiene un amplio campo de atención que va más allá de la visión periférica humana. Esto significa que Motoko puede detectar símbolos, texto y detalles que podrías pasar por alto, de modo que te ayuda a percibir el mundo de forma diferente con una visión mejorada con IA.
¿Cómo gestiona Project Motoko la entrada de audio?
Motoko cuenta con micrófonos duales de campo lejano y cercano que funcionan de forma conjunta para capturar tu voz, captar el diálogo de quienes estén del campo de visión de las cámaras y detectar el audio ambiental. Esto garantiza una detección precisa del sonido, tanto si la fuente está cerca como si está lejos.
¿Es Project Motoko compatible con diferentes plataformas de IA?
Por supuesto. Motoko se conecta sin esfuerzo con las principales soluciones de IA como Grok, OpenAI y Gemini. Puedes cambiar entre una plataforma y otra cuando lo necesites para obtener la asistencia más pertinente, lo que garantiza una flexibilidad y una personalización totales.
¿Qué usos cotidianos se le puede dar a Project Motoko?
Las posibilidades son infinitas. Motoko se adapta a cualquier situación: por ejemplo, si estás cocinando y necesitas una guía paso a paso, si vas viajando y quieres traducciones en tiempo real, si estás trabajando y necesitas gestionar tareas sin usar las manos, si quieres reparar algo con instrucciones de audio instantáneas o si quieres jugar con una guía inmersiva basada en IA. Su visión y percepción de audio impulsadas por IA lo convierten en algo más que un visor; es tu compañero siempre activo para una vida más inteligente, allí donde te lleve.
¿Cómo puede utilizarse Project Motoko a modo de herramienta de aprendizaje automático?
Motoko es más que un asistente personal de IA. Es una potente herramienta de recopilación de datos para impulsar la robótica y la investigación en IA. Al capturar una visión humana auténtica en primera persona con profundidad, enfoque y patrones de atención, Project Motoko ofrece conjuntos de datos de gran valor para entrenar humanoides y sistemas autónomos. Esto permite que los modelos de aprendizaje automático desarrollen una percepción, un movimiento y una toma de decisiones más naturales, acelerando así el progreso en robótica y aplicaciones impulsadas por IA.