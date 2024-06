Os dejamos los anuncios que NVIDIA realizó en COMPUTEX. NVIDIA lanza Project G-Assist, ACE PC NIMs, nuevos portátiles RTX AI y mucho más en COMPUTEX

Esto ha sido lo más destacado del evento, además de otros anuncios realizados ayer:

Hay mucho que contarte, así que prepárate.

Project G-Assist

Project G-Assist funciona con prompts de voz o de texto y lo tiene todo en cuenta, desde lo que aparece en pantalla hasta la información procedente de la aplicación o del propio sistema. Puede ayudarte a responder preguntas sobre criaturas, objetos, historia, objetivos, jefes difíciles y mucho más. Project G-Assist también puede configurar el sistema de juego del jugador para obtener el mejor rendimiento y optimización posible, o overclockear la GPU de forma segura con Performance Tuning.

Creemos que los asistentes de IA transformarán la forma en que nos relacionamos con nuestros juegos y aplicaciones favoritos. Imagina recibir ayuda instantánea en función del contexto para un complejo flujo de trabajo creativo en una aplicación de fotografía o vídeo. O un entrenador de IA que analice tus repeticiones multijugador y te enseñe estrategias para subir de nivel en las partidas competitivas. El Project G-Assist es una demostración de ese futuro.

NVIDIA lanza los microservicios humanos digitales ACE en los PC GeForce RTX AI

Los humanos digitales basados en IA generativa están llamados a redefinir nuestra forma de interactuar con los juegos y los ordenadores. En lugar de teclear, hacer clic o deslizar el dedo, los humanos digitales permitirán a los jugadores interactuar con la tecnología del mismo modo que lo haríamos con otros seres humanos: mediante un lenguaje natural lleno de emociones, expresiones faciales y gestos.

En COMPUTEX, NVIDIA está ampliando su plataforma de humanos digitales ACE con nuevos socios y NVIDIA NIMs, una colección de microservicios de inferencia que facilitan la implementación para aplicaciones de lenguaje, habla y animación, ahora disponible de forma general para la nube y en acceso temprano para PCs GeForce RTX AI.

Windows Copilot Runtime añadirá aceleración RTX para SLM de PC locales

Microsoft y NVIDIA colaboran para ayudar a los desarrolladores a introducir nuevas funciones de IA generativa en sus aplicaciones nativas y web para Windows. La colaboración, que estará disponible en la versión preliminar para desarrolladores a finales de este año, facilitará el acceso mediante API a SLM acelerados en la GPU y funciones RAG que se ejecutan en el dispositivo como parte de Windows Copilot Runtime.

Los SLM ofrecen enormes posibilidades a los desarrolladores de Windows que trabajan en el resumen de contenidos, la generación de contenidos, la automatización de tareas y mucho más. Las capacidades RAG aumentan los SLM al dar al modelo de IA acceso a información específica del dominio que no está bien representada en los modelos base. Las API de RAG permiten a los desarrolladores aprovechar fuentes de datos específicas de la aplicación y ajustar el comportamiento y las capacidades del SLM a las necesidades de la aplicación.

Nuevos portátiles RTX AI

Los nuevos portátiles RTX AI PC de ASUS y MSI, con GPUS hasta GeForce RTX 4070, y sistemas en un chip (SoC) de alta eficiencia energética con funciones AI PC Windows 11. Estos portátiles recibirán una actualización gratuita a las experiencias de PC Copilot+ cuando estén disponibles.

Permanece atento para conocer más detalles de nuestros partners a lo largo de Computex.

Nuevos juegos RTX

Además, Marvel Rivals se lanzará con nuestra tecnología DLSS 3 potenciada por IA y que mejora el rendimiento, y tenemos un nuevo tráiler que la muestra en acción en este juego.

Tarjetas GeForce y chasis SFF-Ready

Los PC de formato pequeño (SFF o Small Form Factor por sus siglas en inglés) incorporan potentes componentes en chasis elegantes que resultan más fáciles de transportar o encajar en espacios reducidos. Sin embargo, la compatibilidad de componentes ha sido un reto que ha obligado a los usuarios de estos equipos a buscar en las hojas de especificaciones y preguntar a otros usuarios si hay espacio disponible y holgura para las piezas.

Para más detalles, diagramas de compatibilidad de tamaños, cajas compatibles y una lista de todas las tarjetas gráficas actualmente compatibles, no dejes de visitar nuestro artículo SFF-Ready

RTX Remix se pasa a código abierto

IA para la creación de contenidos

NVIDIA también está integrando la aceleración de IA RTX en aplicaciones para creadores, modders y entusiastas del vídeo. A partir de esta semana, RTX acelerará la popular aplicación ComfyUI, lo que supondrá una mejora del rendimiento de hasta el 60% con respecto a la versión actual, y un rendimiento 7 veces superior en comparación con el MacBook Pro M3 Max.

Kit de herramientas de IA RTX para modelos de IA personalizados en PC

Para ayudar a los desarrolladores a crear herramientas de IA específicas para aplicaciones que se ejecuten en PC, NVIDIA presenta RTX AI Toolkit, un flujo de trabajo integral para la personalización, optimización e implantación de modelos de IA en PC RTX AI.

El kit de desarrollo de software (SDK) NVIDIA AI Inference Manager AIM, ya disponible en acceso anticipado, simplifica la complejidad de la integración de la IA para los desarrolladores de aplicaciones de PC mediante la orquestación de la inferencia de IA sin problemas a través de los PC y la nube. También preconfigura el PC con los modelos, motores y dependencias de IA necesarios en el formato de un NIM y admite todos los principales backends de inferencia, incluidos TensorRT, DirectML, Llama.cpp y PyTorch-CUDA en diferentes procesadores, incluidas GPU, NPU y CPU.

Actualización de la beta de NVIDIA App el 4 de junio

Tres meses de PC Game Pass gratis

Si nunca has probado PC Game Pass, ¡ahora es el momento perfecto! Nos hemos asociado con Xbox para ofrecer a los jugadores de GeForce tres meses de acceso gratuito a PC Game Pass , a partir del 4 de junio. Y si estás fuera de casa o tu PC no está preparado para renderizar juegos con los ajustes al máximo y muchos FPS, puedes jugar a más de 130 títulos de PC Game Pass en GeForce NOW