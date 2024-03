ExpressVPN lanza el primer router Wi-Fi portátil con protección VPN incluida

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

¡Espero te encuentres bien! Soy Jesus Acevedo del equipo de Relaciones Públicas Digitales de ExpressVPN. Estoy emocionado de compartir noticias sobre el lanzamiento de ExpressVPN Aircove Go: un router Wi-Fi 6 portátil del tamaño de la palma de la mano con protección VPN integrada.

Aircove Go es la última innovación de ExpressVPN que ofrece la misma protección potente que nuestro galardonado router Aircove, pero con mayor flexibilidad y comodidad debido a su diseño compacto. Ligero, amigable para viajar y convenientemente alimentado por USB-C, Aircove Go está diseñado para usuarios que viven en espacios pequeños o están lejos del hogar.

Aircove Go es un router Wi-Fi 6 portátil del tamaño de la palma de la mano con protección VPN integrada. Inspirado en el primer router galardonado de ExpressVPN, Aircove, Aircove Go ofrece la misma potente protección de dispositivos en un paquete compacto y elegante.

Aunque de fácil acceso, las Wi-Fi públicas suelen ser menos seguras y privadas en comparación con una red doméstica. Un estudio reveló que el 40% de los usuarios han tenido comprometida su información personal al utilizar redes Wi-Fi públicas.

Aircove Go aborda esta preocupación al proporcionar a los usuarios una burbuja de Wi-Fi segura y privada, independientemente del lugar en el que se encuentren. Ligero, ideal para viajar y alimentado de manera conveniente a través de USB-C, Aircove Go está diseñado para usuarios que viven en espacios más pequeños o se encuentran fuera de casa.

Aircove Go proporciona una conectividad de dispositivos sin interrupciones a través de una configuración sencilla y de una sola vez, junto con una nueva función llamada Wi-Fi Link. Wi-Fi Link permite que Aircove Go se conecte a Internet al vincularse con una red Wi-Fi local, sin necesidad de un cable Ethernet. En cada ubicación nueva, los usuarios sólo necesitan conectar Aircove Go para que todos sus demás dispositivos se conecten automáticamente.

Sus características clave incluyen:

Protección portátil mediante VPN. Con una configuración sencilla y de única vez, solo necesitas conectar tus dispositivos a Aircove Go una sola vez para disfrutar de protección VPN y conectividad en cada nueva ubicación, sin necesidad de iniciar sesión en cada dispositivo uno por uno.

Con una configuración sencilla y de única vez, solo necesitas conectar tus dispositivos a Aircove Go una sola vez para disfrutar de protección VPN y conectividad en cada nueva ubicación, sin necesidad de iniciar sesión en cada dispositivo uno por uno. Conectividad sin interrupciones. Ya sea te encuentres en un hotel, espacio de trabajo compartido o en un crucero, la exclusiva función Wi-Fi Link de Aircove Go permite a los usuarios conectarse a Internet a través de otra red Wi-Fi, sin necesidad de un cable Ethernet.

Ya sea te encuentres en un hotel, espacio de trabajo compartido o en un crucero, la exclusiva función Wi-Fi Link de Aircove Go permite a los usuarios conectarse a Internet a través de otra red Wi-Fi, sin necesidad de un cable Ethernet. Funciones avanzadas de protección. Las características de seguridad integradas de Aircove Go te permiten bloquear anuncios, rastreadores y sitios dañinos, establecer controles parentales y más.

Aircove Go está disponible en más de 30 países, incluyendo España, a partir de hoy. Para obtener más información sobre Aircove Go, por favor consulta el comunicado de prensa, publicación en nuestro blog y la página del producto.

. Leer artículo completo en Frikipandi ExpressVPN lanza el primer router Wi-Fi portátil con protección VPN incluida