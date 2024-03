Compartir Facebook

Hoy en Frikipandi os dejamos el análisis completo y unboxing del Asustor Drivestor 2 Lite AS1102TL: La revolución del almacenamiento doméstico. El NAS Asustor Drivestor 2 Lite, un nuevo dispositivo perteneciente a la gama de entrada del fabricante Asustor, el cual introduce importantes mejoras de rendimiento gracias a la incorporación de un procesador ARM más rápido, aunque por contra perderemos una de las características que Asustor incluía en sus modelos básicos y que le hacían destacar frente a modelos de la competencia. Es un Nas de dos bahias de discos duros y un 1 Gb de Ram En relación calidad precio es uno de los NAS a tener en cuenta para nuestra casa si queremos tener casi de todo.

En la era digital actual, donde la cantidad de datos que generamos y consumimos crece exponencialmente, la necesidad de soluciones de almacenamiento eficientes y accesibles se ha vuelto más crucial que nunca. El Asustor Drivestor 2 Lite AS1102TL emerge como una propuesta tentadora para aquellos que buscan equilibrar rendimiento, capacidad y precio. Hoy, en Frikipandi, desglosamos cada aspecto de este dispositivo, desde un meticuloso unboxing hasta un análisis exhaustivo de sus capacidades.

Análisis completo y unboxing del Asustor Drivestor 2 Lite AS1102TL

NAS proporcionado por Asustor España

Este nuevo NAS Asustor Drivestor 2 Lite se pone a la venta con un ajustado precio, tal como nos acostumbra habitualmente el fabricantes Taiwanés, concretamente parte desde los 189€ que puedes comprar en Amazon, con la intención de pelear por el competido segmento de entrada en el que últimamente encontramos gran variedad y modelos renovados con hasta 1 GB de memoria RAM como es el caso del modelo a analizar hoy.

Una de las notas curiosas de este NAS, es que por el momento, el 2 Lite solamente se comercializa en su versión de dos bahías, si necesitamos espacio para 4 discos, tendremos que optar por el Drivestor 4.

Ahora mismo dentro de los Drivestor básicos de doble bahía, tenemos dos modelos: este nuevo Drivestor 2 Lite que voy a probar y el Drivestor 2 para los un poco más exigentes

Como habréis podido leer en la publicidad de Asustor, el procesador integrado en este 2 Lite llega con una CPU actualizada, siendo hasta un 21% más rápida que la versión utilizada en otros modelos con procesador ARM, mantiene también 1 GB de memoria RAM, a día, de hoy lo mínimo exigible en ese rango de precios.

Especificaciones técnicas: Potencia en el corazón del sistema

El corazón del Drivestor 2 Lite es un procesador Realtek RTD1619B de cuatro núcleos, que ofrece una mejora del 21% en velocidad respecto a modelos anteriores, alcanzando hasta 1.7 GHz. Acompañado de 1 GB de memoria RAM DDR4 (no ampliable), este NAS promete un rendimiento fluido dentro de su rango de precio. La conectividad no se queda atrás, con un puerto Ethernet gigabit que garantiza una integración sin fisuras en la mayoría de los hogares modernos. Se ha conseguido mejorar la eficiencia reduciendo su TDP a tan solo 5W.

Rendimiento y características: Eficiencia y versatilidad

Una de las innovaciones más notables del Drivestor 2 Lite es su compatibilidad con el sistema de archivos Btrfs, permitiendo la creación de instantáneas para una protección adicional de los datos. Además, la capacidad de instalar discos duros de hasta 22 TB ofrece una expansión significativa del almacenamiento, alcanzando hasta 44 TB en total.

Respecto a su conectividad ethernet,Drivestor 2 Lite llega con una tarjeta de red gigabit. que es la velicidad normal de los routers que tenemos en nuestra casa.

Otra de las importantes novedades que nos trae el Drivestor 2 Lite hace referencia a la compatibilidad de su sistema de archivos, y es que es el primer NAS ARM de Asustor compatible con Btrfs. Lo cual nos va a permitir crear instantáneas en Snapshot Center y obtener protección adicional de nuestros datos.

Además, este NAS va a permitirnos instalar discos duros de hasta 22 TB, con lo que podríamos alcanzar una capacidad total de 44 TB.

La gráfica integrada, esta es una ARM Mali-G51, es capaz de descodificar prácticamente todo tipo de códecs soportando la transcodificación 4K mediante su aplicación LooksGood aunque yo prefiero Plex.

Unboxing: Primer contacto con el Asustor Drivestor 2 Lite

Al recibir el Asustor Drivestor 2 Lite, lo primero que llama la atención es su embalaje, que sugiere un enfoque en la seguridad y la presentación. Dentro de la caja, encontramos todo lo necesario para empezar: un cable de red Ethernet cat 5e, tornillos para la instalación de los discos duros (que no requieren herramientas adicionales para su fijación), una fuente de alimentación de 65W y 12V, y una guía de inicio rápido. El dispositivo en sí presenta una carcasa de plástico negro elegante, con un diseño que combina funcionalidad y estética moderna.

Asustor incluye los componentes necesarios para la puesta en servicio del NAS que podemos ver en nuestro unboxing.

Tenemos un cable de red ethernet cat 5, tornillos para fijar los discos duros sin necesidad de utilizar el destornillador, un tornillo adicional para retener el cable de la fuente de alimentación, la propia fuente de 65W y 12V, así como una guía de inicio rápido para no perdernos en el montaje de los discos duros. Su carcasa exterior es totalmente de plástico en negro muy elegante.

Diseño y construcción: Elegancia y funcionalidad

El Asustor Drivestor 2 Lite AS1102TL impresiona por su diseño compacto y ligero, con dimensiones de 165(H) x 102(W) x 218(D) mm y un peso de poco más de un kilo. Su acabado en cuadrícula tipo escocés no solo es atractivo a la vista, sino que también contribuye a una sensación de robustez y calidad. En el frontal, cuatro LEDs indican la actividad de la red y los discos, complementados por una pequeña ventana transparente que añade un toque distintivo al conjunto.

A continuación encontramos un puerto USB 3.2 a 5 Gbps para conectar un disco externo.

En la parte posterior, arriba a la derecha, es donde se esconde el interruptor de encendido, es un buen lugar para evitar apagados accidentales. También hay un conector USB 2.0, la toma de red ethernet de 1 GB y el jack de alimentación y un ventilado generoso para evitar el calentameinto de los discos duros. En la zona inferior derecha contamos con el seguro Kensington.

Donde si tenemos una apertura para refrigerar el interior es en la base, justo bajo la parte frontal. A destacar también las cuatro robustas patas de goma, y en el centro una marca serigrafiada, que nos va a ayudar a la hora de desmontar el NAS para poder instalar los discos duros. Este nas el montaje se hace por el lateral. para acceder a las bahías de almacenamiento interno en el Drivestor 2 Lite, tendremos que quitar un par de tornillos ubicados en la parte trasera y deslizar el panel lateral sobre la otra mitad del dispositivo para dejar a la vista la estructura interna del NAS. Ya que las bahias extraibles Asustor las tiene en modelos de alta gama. Nada que sea importante par auna NAS domestico

Aspecto del interior del NAS en el que destaca en primer plano la estructura metálica a la que podrán ir atornillados dos discos duros, tanto de 3.5″ como de 2.5″. la nueva placa base que integra el Realtek RTD 1619B de cuatro núcleos y arquitectura ARM un 21% más rápido refrigerado por un disipador de aluminio, muy próximo a él, tenemos el altavoz de la placa y la pila. Al fondo los dos conectores SATA que van pinchados directamente a la placa base mediante un conector PCIe.

Asustor nos pone muy fácil el acceso todo esta a la vista y ordenado.

Instalación y configuración: Una experiencia intuitiva

La puesta en marcha del Asustor Drivestor 2 Lite es sorprendentemente sencilla, gracias al Asustor Control Center, una herramienta que facilita la inicialización y configuración del sistema. A través de una interfaz amigable, el usuario puede personalizar ajustes básicos como la apariencia, la configuración de red, y la seguridad, asegurando un inicio de operaciones sin complicaciones.

La inicializacion del Drivestor 2 Lite la realizamos con la herramienta ASUSTOR Control Center descargable a través de este enlace y disponible para Windows y MacOS.

Una vez ejecutada la aplicación, nos aparecerá la interfaz de usuario en la que tendremos la información acerca de varios aspectos del NAS, como la IP dinámica asignada por nuestro router, su MAC, número de serie, etc. Pero es en el enlace rojo «Sin inicializar» donde debemos presionar para comenzar el asistente de instalación del sistema operativo.

Durante la instalación del sistema operativo Asustor Data Master (ADM), nos advierte de la existencia de nuevas versiones y nos invita a instalarla automáticamente o bien hacerlo con posterioridad de forma manual. Una vez instalado, el NAS se reiniciará para comenzar a solicitarnos los datos básicos de configuración.

La inicialización del NAS es fácil y cubre varias configuraciones y características, incluida la apariencia, hora y fecha, la seguridad, configuración del volumen de almacenamiento, el registro y la instalación de aplicaciones. Todos estos ajustes se pueden cambiar después de la inicialización.

En este punto podemos elegir la opción de un solo clic en la que por defecto ajustarán los parámetros básicos sin que nos tengamos que preocupar, o la predeterminada, en la que podremos dar un nombre personalizado a nuestro dispositivo, añadir un usuario y contraseña de administrador, configuración de la red, en la que podremos elegir una IP estática,y por último el tipo de RAID o el sistema de archivos, que para esta ocasión tenemos la posibilidad de elegir entre EXT4, sistema de archivos muy usado en Linux, o Btrfs, que es la que nos va a ofrecer la opción de crear Snapshots. Viene con la versión 4.2 de ADM.

Una vez configurado, nos muestra una guía interactiva, desde la cual nos enseña donde están los ajustes principales del NAS, y desde la propia guía de iniciación se podrán cambiar los diferentes parámetros sugeridos en cada sección visitada, sin necesidad de salir de la guía para encontrar la configuración.

Asustor Data Master sigue acortando diferencias con el mejor sistema operativo para NAS como es DSM de Synology. De hecho, si has utilizado ambos sistemas operativos, comprobarás que no existen grandes variaciones y que todo esta colocado logiamente con iconos en el escritorio para acceder a las partes principales

El escritorio tiene el aspecto de un escritorio de un PC con los accesos directos a las aplicaciones y a las opciones de configuración. Existe la posibilidad de crear grupos de aplicaciones en carpetas, algo bastante cómodo para conseguir un escritorio limpio.

También es personalizable, ya que puedes cambiar la apariencia modificando los colores de los dos temas disponibles, claro y oscuro. Además podremos añadir fondos personalizados con nuestras imágenes.

En la barra de tareas superior, es donde se acumularan todas las aplicaciones que vayas abriendo. A la derecha de la barra, encontrarás las opciones del usuario activo, desde el que por ejemplo podrás apagar, reiniciar o cerrar el NAS, así como añadir una serie de mini dashboards que nos mostrarán información referente al estado de los discos, la red o el administrador de tareas.

ADM tiene su propia tienda de aplicaciones. La tienda de aplicaciones de Asustor se denomina App Central, en ella encontrareis una buena cantidad de aplicaciones, tanto propietarias de Asustor como de otros desarrolladores de software. En su primera ejecución nos mostrará un asistente que nos permitirá instalar en diferentes paquetes, tanto aplicaciones personales, de diseño profesional o de negocios.

Encontrar aplicaciones en la tienda es muy sencillo gracias a las secciones incluidas como las aplicaciones más destacadas, las recientemente actualizadas, las propietarias de Asustor, betas o incluso por categoría. También podremos instalar aplicaciones externas desde la propia interfaz. Y una peculiaridad muy interesante, es que una vez instaladas, las podremos habilitar o deshabilitar mediante un interruptor virtual sin necesidad de desinstalar, así liberaremos recursos de RAM.

Una de las cosas que nos gusta es que aunque se aun NAS domestico es que tiene vistualización ligera con Docker lo que te hace tene miles de servicios a tu alcance.

Respecto a las aplicaciones no propietarias, nos podremos encontrar con algunas que no tienen un instalador propio, por ejemplo, en la tienda encontramos Pi-Hole, la famosa herramienta que instalo en todos los NAS que he tenido que nos permite filtrar la publicidad por DNS, bueno, pues al instalarla, lo que hace es virtualizarla mediante docker, por ese motivo, nos advierte de que además del propio contenedor, será necesario instalar Docker, algo con lo que puede sin problemas el nuevo procesador ARM instalado, otra cosa será la memoria RAM si decidimos ejecutar muchos contenedores y aplicaciones de forma simultánea. Recordar que este NAs tien 1 Gb de memoria. Mas que suficiente para decodificar vídeos y gestionar los archivos como NAS pero no hay que abusar de Dockers.

La otra que siempre instalo en Plex para gestiona mis archivos multimedia y funciona correctamente,

Bajo la aplicación de «Configuración» modificaremos diversos parámetros que permitirán ajustar a nuestro gusto el funcionamiento del NAS. En las diferentes secciones cambiaremos el comportamiento del NAS, como por ejemplo asignar una dirección IP fija, activar ADM Defender, una especie de antivirus y firewall incluido en el sistema operativo y que llega desactivado por defecto.

Siempre que tenemos un dispositivo con acceso a la red, es recomendable tomar unas mínimas medidas de seguridad, desde ADM Defender vamos a poder activar listas negras automaticas, asi como bloquear rangos de direcciones IP, activar bloqueos por geolocalización, como el bloqueo de las direcciones IP de fuera de tu país y así reducir un importante número de intentos de acceso al NAS.

Para disminuir el gasto de energía del NAS, podemos configurar o programar el ahorro de energía y apagado o reinicio del NAS, es bastante completo y seguro que lo utilizareis a menudo. Yo lo teng programado para que se apage por la noche y se enciada cuando comienzo mi jornada laboral. Así mismo se puede actualizar el sistema operativo o configurar entre otros, notificaciones Push en función del evento que queramos programar.

Desde la app File Explorer del sistema operativo ADM, accederemos a todas las carpetas que las diferentes aplicaciones crean en los discos duros instalados en el NAS.

En File Explorer podrás crear carpetas compartidas en red, comprimirlas o crear enlaces para compartirlas externamente.

La gestión de EZ Connect la podéis encontrar en la sección hardware, pero es lo suficientemente importante como para hacer una mención aparte, ya que, gracias a ella, os conectaréis desde el exterior de vuestra red local al contenido del NAS de forma segura gracias al túnel que crea el servicio DDNS con “myasustor”, servicio gratuito.

Necesitarás crear tu ASUSTOR Cloud ID como llave de acceso, igualmente deberéis activar el servicio EZ Connect para poder utilizarlo. Aquí debeís tener cuidado de que operador usaís. Ejemplo si tiene Digi tendras que solicita que te saque de la DMZ (tiene un coste) o Mas Movil (que es gratis) para acceder externamente a tu NAS y configurar los puertos del router.

Download Center

Permite gestionar las descargas de ficheros desde la red torrent o por descarga directa. Contamos con un buscador de torrent bastante configurable, ya que se pueden añadir motores de búsqueda para incrementar el resultado de la misma.

El gestor tiene todo tipo de opciones para controlar las descargas, como elegir el número de bajadas simultáneas, fuentes RSS, carpetas de destino, elección de puertos, reducir el ancho de banda, así como programar las tareas de descarga para que no coincidan con las horas centrales de uso del NAS. Además, podemos configurar notificaciones Push para que nos avise en el móvil cuando ha finalizado una tarea de descarga.

Backup y Sincronización: Seguridad sin complicaciones

El Drivestor 2 Lite brilla en su capacidad para respaldar información de manera eficiente. Ya sea desde un portátil, tablet, móvil, o incluso desde la nube, este NAS se adapta a todas las necesidades, permitiendo sincronizar carpetas y mantener la información actualizada en todos tus dispositivos. Su compatibilidad con el sistema de archivos Btrfs abre la puerta a la creación de instantáneas de tus discos, mejorando aún más la protección de tus datos.

Con una serie de aplicaciones diseñadas para adaptarse a diversas necesidades, el Drivestor 2 Lite incluye «Copia de seguridad y restauración», una herramienta versátil para configurar backups entre discos, carpetas y discos duros externos. Además, la app EZ Sync Manager facilita la creación de tu propia nube privada, liberándote de las limitaciones de los planes de almacenamiento de terceros.

EZ Sync Manager y DataSync Center: Tu nube privada

El sistema de tu nube privada que te permite crear ADM, consta de dos aplicaciones, una estará ejecutándose en el NAS (EZ Sync Manager) y la otra tendrá que instalarse en el cliente, ya sea un ordenador o un móvil. Si el cliente es un ordenador, instalaremos ASUSTOR EZ Sync, disponible para su descarga en la web de Asustor, si es un móvil, tendremos que descargar la app AiData desde Play Store o similar.

EZ Sync Manager te permite gestionar la sincronización de carpetas en tus discos de manera sencilla, convirtiéndose en una herramienta preinstalada en el NAS. Junto con ASUSTOR EZ Sync para ordenadores y AiData para móviles, mantener tus archivos sincronizados y accesibles nunca fue tan fácil.

DataSync Center es esencial para quienes utilizan servicios como Google Drive, OneDrive o Dropbox. Esta aplicación asegura que siempre tengas una copia de seguridad local de tus archivos más importantes, salvaguardando tu información de posibles limitaciones de espacio en la nube.

Snapshot Center (Centro de instantáneas) es la aplicación que facilita la administración, programación y restauración de snapshots o instantáneas. Los horarios se pueden configurar para crear snapshots o se pueden crear manualmente en cualquier momento.

Gestión de Archivos Multimedia

Asustor no se queda atrás en la gestión multimedia. Con aplicaciones específicas para cada tipo de archivo – Photo Gallery 3, SoundsGood y LooksGood – el Drivestor 2 Lite gestiona eficazmente tu biblioteca multimedia. Estas aplicaciones, accesibles tanto desde un entorno web como desde dispositivos móviles, catalogan y organizan fotos, audio y video, haciendo que el acceso y la reproducción de tu contenido favorito sea más fácil que nunca.

El acceso a la reproducción de nuestro contenido multimedia será a través de un entorno web o desde las aplicaciones del móvil.

Cada cliente de visualización de contenidos tiene un nombre en función de si es acceso por web o por dispositivo móvil, por ejemplo, el visor de fotos en el entorno web se llama Photo Gallery 3, mientras que la App del móvil para el mismo tipo de archivos se denomina AIFoto.

Biblioteca de imágenes: Photo Gallery 3 (Web) + AiFoto (móvil)

(Web) (móvil) Biblioteca de audio: SoundsGood (Web) + AiMusic (móvil)

(Web) (móvil) Biblioteca de video: LooksGood (Web) + AiVideos(móvil)

Aplicaciones móviles

Asustor ha mejorado mucho las aplicaciones moviles. Ya que para mi es muy importante que todas las fotos y vídeo sse sincronicen con la copia de seguridad y luego acceder a ellos

Al igual que podemos acceder como cliente desde un ordenador vía web, también tenemos las correspondientes aplicaciones para acceder desde dispositivos móviles y que podemos encontrar en Google Play o en la App Store de Apple para nuestros móviles y tabletas.

Las aplicaciones disponibles nos servirán para gestionar los archivos multimedia con AiFoto3, AiMusic o AiVideos, controlar el NAS con AiMaster, revisar las cámaras de seguridad, poner archivos a descargar con el gestor de descargas incluido en ADM, e incluso un mando remoto para NAS con salida de vídeo HDMI. S ehota que han hecho un gran trabajo y ya está al nivel de la competecia de synology.

Conclusión

Es uno de los mejores NAS domesticos que podemos comprar. Drivestor 2 Lite tiene un buen rendimiento durante la transferencia de archivos en la red local o desde fuera por Internet. En relación calidad precio es muy buen y ahora su sitema oporativo ADM esta a la altura del Hardware. El sistema operativo Asustor Data Master se integra a la perfección con el procesador ARM, ofreciéndonos un uso fluido del sistema gracias a la buena optimización.

Este NAS es la incorporación de un nuevo procesador ARM fabricado por Realtek, el cual es un 21% más rápido que modelos anteriores utilizados en la gama de entrada. Y la verdad, en el uso de las aplicaciones del NAS, he podido comprobar que todas ellas se ejecutaban con soltura, sin excesivo retraso. La única limitación es que tiene 1 Gb de RAM por lo que no podremos tener muchas aplicaciónes vitualizadas con docker. Pero eso ya es máas para un usuario avanzado. Pero si por algún motivo veis que la falta de RAM ralentiza el uso del NAS, tenemos la posibilidad de desactivar temporalmente las aplicaciones que no usemos sin necesidad de desinstalar nada.

Otra cosa que nos ha gustado es su bajo ruido en su modo automático o de bajas revoluciones es más silencioso que el Synology 224+. Tambien influye el tipo de discos que tengas instalados. El rendimiento de archivos en red es bueno tanto en lectura como escritura.

Sin duda el Drivestor 2 Lite se convierte en una de las mejores opciones de compra dentro de su rango de precio, inferior a los 200€ en un modelo de dos bahías

Para gestionar el contenido multimedia tenemos en la store de Asustor aplicaciones de terceros como PLEX, Jellyfin o Emby, y una propia llamada LooksGood .

Drivestor 2 Lite es un NAS con una construcción correcta y sistema de fijación de los discos por tornillos, pero similar a lo que ofrecen el resto de marcas. Si a esto le sumamos un consumo reducido y una baja sonoridad, obtenemos un buen producto dentro del rango de precios en el que se mueve, unos 189€ en Amazon

El Asustor Drivestor 2 Lite se posiciona como una solución robusta y versátil para la seguridad de datos y la gestión multimedia en el hogar. Con su capacidad para realizar backups de manera eficiente, crear una nube privada y gestionar archivos multimedia, este NAS se convierte en un pilar fundamental para cualquier hogar digital. Protege, accede y disfruta de tu información y contenido multimedia con la seguridad y facilidad que solo el Drivestor 2 Lite puede ofrecer.

ESPECIFICACIONES ASUSTOR DRIVESTOR 2 LITE (AS1102TL)

ESPECIFICACIONES DEL HARDWARE

CPU Modelo Realtek RTD1619B Arquitectura ARM64 64-bit Frecuencia 1.7 GHz Número de Núcleos 4

MEMORIA Memoria 1 GB DDR4 Memoria no ampliable Memoria flash 8GB eMMC (Almacenamiento Sistema Operativo)

ALMACENAMIENTO Receptáculo(s) de unidad 2 Tipo de unidad compatible 3.5″ / 2.5″ SATA Receptáculos de unidad máx. con la unidad de expansión 6

PUERTOS EXTERNOS USB 3.2 Gen 1 x 1 USB 2.0 x 1 Red Gigabit Ethernet (1G/100M) x 1

OTROS Ventilador del sistema 70 mm x 1 Fuente / Adaptador de alimentación 65W Potencia de entrada 100V to 240V AC Garantía 3 Años

FUNCIONAMIENTO Consumo de energía 11.7W (Funcionamiento) 3.1W (disco de hibernación) Nivel de ruido 18.6 dB (HDD idle) Temperatura en funcionamiento 0°C~40°C (32°F~104°F) Humedad 5% to 95% RH

DIMENSIONES Tamaño 165(H) x 102(W) x 218(D) mm Peso 1.14 kg



ESPECIFICACIONES DEL SOFTWARE

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES Windows 7, 8, 10, 11, Server 2008 a 2022 macOS UNIX, Linux, and BSD

EXPLORADORES COMPATIBLES Firefox Chrome Safari Microsoft Edge

PROTOCOLOS DE RED CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Compatibilidad con Unicode), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog

CONEXION Y TRANSMISION TCP/IP (IPv4 & IPv6) Trama gigante (MTU) VLAN EZ Connect Red inalámbrica DDNS y EZ-Router Compatible con Wake-on-WAN (WOW)

SISTEMA DE ARCHIVOS Disco interno: EXT4, Btrfs Disco externo: FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT, Btrfs

GESTION DE ALMACENAMIENTO Y CONTROL ACCESO Single JBOD RAID 0 RAID 1 Número máximo de usuarios: 4096 Número máximo de carpetas compartidas: 512

SEGURIDAD Cifrado de carpetas AES de 256 bits Firewall: evite accesos no autorizados Notificaciones de alerta: correo electrónico, SMS Conexiones cifradas: HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, SSH, SFTP, Rsync sobre SSH Incorporado motor de encriptación por hardware



Análisis completo y unboxing del Asustor Drivestor 2 Lite AS1102TL Hardware Soft Ruido Funcionamiento Es uno de los mejores NAS domesticos que podemos comprar. Drivestor 2 Lite tiene un buen rendimiento durante la transferencia de archivos en la red local o desde fuera por Internet. En relación calidad precio es muy buen y ahora su sitema oporativo ADM esta a la altura del Hardware. El sistema operativo Asustor Data Master se integra a la perfección con el procesador ARM, ofreciéndonos un uso fluido del sistema gracias a la buena optimización. User Rating: Be the first one !

