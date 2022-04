Análisis de ratón gamer Roccat Kone Pro Air

Voy vamos a hacer el análisis Kone PRO: un ratón de altos vuelos para mejorar la ergonomía. Roccat es un reputado fabricante alemán que en 2019 fue comprado por Turtle Beach.

Kone PRO Air es el nuevo modelo de ratón inalámbrico del fabricante alemán. ¿Merece la pena este nuevo ratón gaming? ¿Qué es lo que ofrece?

Uno de los mejores ratones Gamers inalámbricos de solo 75 g con pulsadores iluminados. 19000 dpi y diseño ergonómico. Gracias a Roccat hemos podido analizar el Roccat Kone Pro. Ya os digo que me ha parecido un ratón bastante bueno. La relación calidad/precio es buen y su ergonomía es de lo mejor. En mi caso me ha gustado tanto que a parte de usarlo en los juegos. Es el ratón que utilizo cuando trabajo con mi PC. Es muy cómodo, usable y sobre todo después de 8 horas no me canso con él.

Roccat lo vuelve a hacer y nos presenta una vez más un nuevo ratón con el que podremos sacar el máximo partido a todos nuestros juegos. La única característica destacada es la iluminación RGB, que es muy diferente a la que podemos encontrar en el resto de ratones. El Kone Pro ilumina sus botones derecho e izquierdo. Estos botones tienen un sutil diseño de panal de abeja. Es difícil que podamos ver la iluminación de nuestro ratón en otros modelos, pero Roccat lo ha implementado bastante bien en el Kone Pro Air.



Todo unido a 100 millones de pulsaciones de vida útil.

El ratón cuenta con un sensor óptico Roccat Owl-Eyede hasta 19.000 PPP (basado en el sensor Pixart PAW3370), además de contar con un rastreo de 400 pulgadas por segundo (IPS) para que siempre cuentes con una precisión y una exactitud máxima, además de tener hasta 50G de aceleración y una tasa de muestreo de 1 ms / 1000 Hz.

Roccat Kone Pro Air tiene su mejor arma en los interruptores Titan Switch Optical para ratones. El switch óptico para ratón Roccat utiliza un haz de luz infrarroja para registrar un clic, lo que resulta en un tiempo de respuesta instantáneo, ideal para los juegos en línea.

Se conecta con un USB de 2.4 Ghz o por Bluetooth. Ideal para cualquier ordenador.

Los ratones Kone Pro Air también incluyen la famosa Titan Wheel Pro de ROCCAT, una nueva rueda de aluminio con un scroll agradable y un clic sensorial, lo que proporciona a los jugadores una rapidez inigualable y transmite una sensación de primera. Los patines de PTFE puro y con tratamiento térmico garantizan un movimiento suave y con la mínima fricción. Además de estar equipado con la tecnología RGB AIMO de ROCCAT con 16,8 millones de opciones de color personalizables

Os dejamos el unboxing dek Kone Pro Air

El Roccat Kone Pro dispone de un software muy configurable y es gracias al Roccat Swarm, en el que podremos personalizar el comportamiento de los botones y de la iluminación.

¿Merece la pena este nuevo ratón Roccat Kone PRO Air?

La verdad que lo hemos utilizado con un PC.Roccat Kone Pro Air destaca en su rendimiento a la hora de jugar. He probado el ratón con Call of Duty: Warzone. Mis impresiones han sido muy satisfactoria Después de varias horas de juego ern cómodo, Si buscas un ratón está puede ser tu compra.



