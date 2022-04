Hoy os traigo un análisis al que le tenía ganas. Hoy vamos a hacer el análisis del teclado Gamer Roccat Magma. Roccat,es un reputado fabricante alemán que en 2019 fue comprado por Turtle Beach.

En esta ocasión hago el análisis del ROCCAT MAGMA, el primer teclado que pruebo de la marca ROCCAT. El ROCCAT MAGMA Es un teclado gaming de membrana con la particularidad de que se ilumina toda la base de las teclas, no solo las teclas individualmente. Visualmente impecable y muy llamativo. Si has leído bien membrana. Al principio me chocaba pero ahora estoy encantado con la idea.

Toda la presentación está muy cuidada y da aspecto de contener un producto de buena calidad. Tanto el packaging como el teclado y el reposa-muñecas están fabricados con productos de calidad y duraderos. I

El ROCCAT MAGMA es un teclado de membrana con teclas silenciosas e iluminación RGB, que ofrece funcionalidades para jugadores. La respuesta de las teclas es muy rápida y pretende competir de tú a tú con la precisión de los teclados mecánicos gaming. Es bastante compacto teniendo en cuenta que es un teclado completo, no es muy pesado e incluye un reposa-muñecas.

Tiene un software ROCCAT SWARM para controlarlo desde le pc y poder ajusta las 5 zonas de iluminación. También para el mapeo de teclas . Además, cuenta con un botón ‘Game Mode’ con el que cambiar rápidamente del perfil normal de teclado para escribir al perfil de juego en el que las teclas se reprograman para ofrecer otras funcionalidades.

Desde ese software, puedes personalizar las teclas y reasignarlas con diferentes pulsaciones de teclas, agregar acciones específicas (como iniciar una aplicación ) o agregar una acción secundaria para Easy-Shift.

Easy-Shift es donde brilla este teclado. Active el modo de juego presionando el botón Fn + Scroll Lock y el bloqueo de mayúsculas se transformará en una tecla más útil. Una vez en este modo, mantener presionada la tecla Bloq Mayús significa que puede acceder a una acción secundaria que haya asignado a otras teclas.

Esto puede incluir un botón reasignado, una tecla de acceso rápido o cualquier otra acción. Esto le brinda acceso rápido y fácil a otras configuraciones con solo presionar un botón adicional. Es realmente útil, especialmente si tiene diferentes perfiles configurados para productividad, juegos y otras cosas como la desactivación de la tecla de Windows.

El resultado es ciertamente atractivo visualmente. Solo esa placa posterior permite un brillo agradable del teclado tanto de día como de noche. La iluminación inteligente Roccat AIMO también emite una experiencia visual muy gamer que tanto nos gusta en Frikipandi.

Os dejamos nuestro unbloxing del teclado Roccat Mangna

Características técnicas del teclado Roccat Magma

Teclado de membrana.

Placa frontal transparente.

5 zonas de luz AIMO con 2 LEDs en cada una.

7 teclas de control de medios compartidos.

26 teclas.

Cable USB de 1.8m de longitud.

Perfil Gaming.

Peso de 870g.

Dimensiones: 452mm x 157mm x 39mm.

¿Merece la pena este nuevo auricular gaming Roccat Magma?

En resumen, el Roccat Magma es un teclado para juegos sorprendentemente bueno para su precio. Es cómodo, fácil de usar y ofrece una iluminación RGB satisfactoria.

El ROCCAT MAGMA es un teclado gaming con iluminación RGB pero de membrana. hacía mucho que no tenía un teclado de membrana y me ha sorprendido. Gracias a su membrana es muy silencioso y cómodo para teclear. De hecho lo a uso diario para trabajar y para jugar.

Si lo que más te gusta de los teclados para juegos es la iluminación RGB y te gusta la idea de un teclado de membrana más silencioso, vale la pena considerar el Roccat Magma.