Nintendo Switch supera los 2 millones de unidades vendidas en España y se confirma como la consola más vendida por tres años consecutivos, según datos GfK. Según la consultora independiente GfK, cuyas cifras representan más del 90% del mercado español, la familia Nintendo Switch fue líder de ventas en 2019 y, de nuevo, en 2020.

Nintendo Switch ha vuelto a ser la más vendida total plataformas en todos los trimestres del año 2021, hasta superar esta semana los dos millones de consolas vendidas en España.

La consola también domina el ranking de ventas de software en 2021 en España: los juegos distribuidos por Nintendo ocupan 6 de las 10 primeras posiciones.

La familia de consolas Nintendo Switch está de celebración esta semana tras superar los dos millones de unidades vendidas desde su lanzamiento el 3 de marzo de 2017, hasta el 24 de octubre de 2021, según datos de la consultora independiente GfK, la única capaz de ofrecer datos de ventas de consolas y videojuegos representativas de más del 90% del mercado de videojuegos en España. Además, según GfK, Nintendo Switch ha permanecido imbatible trimestre tras trimestre este 2021 y se mantiene como la consola más vendida en nuestro mercado en lo que va de año. Con ello se convierte, además, en la consola más vendida en España por tres años consecutivos: 2019, 2020 y 2021 hasta la fecha[1].

Las ventas de más de dos millones de unidades corresponden a todas sus ediciones, incluida la Nintendo Switch – modelo OLED, lanzada el pasado 8 de octubre. Esta Nintendo Switch con pantalla OLED de 7 pulgadas y colores más intensos llegó acompañada de Metroid Dread, la última aventura de la cazarrecompensas Samus Aran, que ha vendido ya más de 30.000 unidades[2], convirtiéndose en el juego de la franquicia Metroid más vendido nunca en España, además de ser el videojuego desarrollado en España con mejor puntuación de la historia en Metacritic, la web que aglutina las puntuaciones de los principales medios especializados del mundo.

Junto a la buena acogida de Metroid Dread en el mercado español, destaca también que, en lo que va de año, seis de los diez juegos más vendidos total plataformas en España son juegos distribuidos por Nintendo. Estos son: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury –el juego de Nintendo Switch más vendido del año hasta el momento, con más de 150.000 unidades—, el simulador social Animal Crossing: New Horizons, el juego de carreras Mario Kart 8: Deluxe, Minecraft Nintendo Switch Edition, la aventura de fantasía fitness que te pone en movimiento Ring Fit Adventure y el clásico renovado The Legend of Zelda: Skyward Sword HD[3].

Muestra de la permanente apuesta de la compañía por la innovación, Nintendo Switch es una consola híbrida que en 2017 revolucionó la experiencia de juego, porque permite conectarla al televisor, pero es capaz de convertirse en un instante en una consola portátil para que el usuario decida en todo momento cuándo, dónde y cómo jugar. En 2019, se unió a la familia un nuevo miembro: la Nintendo Switch Lite, enfocada al juego portátil, ligera, compacta y disponible en cuatro colores diferentes. El 8 de octubre, la familia se amplió con la Nintendo Switch – modelo OLED, con un tamaño similar a la Nintendo Switch, pero que incorpora una pantalla OLED más grande, con colores intensos y alto contraste, entre otras novedades. Esta nueva consola proporciona a los jugadores una opción más para jugar al amplio y creciente catálogo de juegos de Nintendo Switch como y donde quieran.

[1] Datos de ventas de GfK para el periodo del 3 de marzo de 2017 hasta el 24 de octubre de 2021, extrapolados entre 90% y 91% en los diferentes años.

[2] Datos de ventas GfK para el periodo del 8 al 24 de octubre, extrapolados al 92% del mercado.

[3] Datos de ventas de GfK para el periodo del 1 de enero al 24 de octubre de 2021, extrapolados entre 90% y 92% en los diferentes años.

Más información:

http://www.nintendo.es