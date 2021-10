Age of Empires IV ya está disponible con Xbox Game Pass para PC

Ha llegado el día, el sol ha salido en un nuevo Age. Estamos encantados de anunciar que Age of Empires IV ya está disponible en la Microsoft Store, Steam y con Xbox Game Pass para PC y Xbox Game Pass Ultimate.

Este es el primer nuevo Age of Empires numerado en 16 años, y nos sentimos muy honrados de haber podido añadir un nuevo capítulo a esta franquicia querida en todo el mundo. Los jugadores han participado en feroces batallas, construyendo grandes imperios y gritando wololo durante casi 25 años, y es emocionante poder darles una nueva entrega con la que disfrutar.

Age of Empires IV tiene algo para todos los aficionados a los juegos de estrategia en tiempo real: ocho civilizaciones distintas, cuatro campañas cautivadoras, modo multijugador, escaramuzas, mapas, vídeos desbloqueables, desafíos del Arte de la Guerra y mucho más.

Si eres nuevo en Age of Empires: en primer lugar, ¡bienvenido! Ahora que estás con nosotros, hay muchas formas de empezar:

Dirígete al apartado «Aprender» en el menú inicial para encontrar un tutorial introductorio. Un narrador te guiará a través de las habilidades básicas del juego, como desarrollar tu economía y entrar en combate, mientras ayudas a un grupo de aldeanos a empezar de nuevo.

¿Has aprendido lo básico? Los desafíos del «Arte de la Guerra», que se encuentran en el modo para un solo jugador, te ayudarán a perfeccionar tus habilidades y a ganar medallas mientras consigues la experiencia necesaria para salir victorioso en tus futuras batallas.

También puedes jugar a las campañas a través del «Modo Historia», lo que te permitirá disfrutar de los retos del juego, pero con una dificultad reducida al centrarse en el recorrido histórico y en la jugabilidad.

También puedes enfrentarte a la IA en el modo «Escaramuza». Elige tu civilización, la dificultad de la IA, el mapa y entra en acción.

¿Quieres poner a prueba tus habilidades contra otros jugadores? Entra en el modo multijugador y selecciona «Partida rápida» o crea una partida personalizada. La forma de jugar depende de ti. Desde los mapas hasta las condiciones de victoria, ninguna partida será igual.

Uno de los juegos de estrategia en tiempo real más queridos vuelve a la gloria con Age of Empires IV, poniéndote en el centro de batallas históricas épicas que dieron forma al mundo.

Para más información, por favor, visita la publicación de Xbox Wire. Además, puedes consultar aquí un desglose de las teclas de acceso rápido.

Age of Empires IV ya está disponible en Microsoft Store, Steam y con Xbox Game Pass para PC y miembros de Ultimate.

Hay mucho para disfrutar con Age of Empires IV