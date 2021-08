Drones basados en videojuegos que estabas esperando

Según los expertos, 2021 es el año del dron y en este artículo indagamos en sus muchos y variados usos. Ha pasado de ser un juguete de radiocontrol a un aparato que puede hacer casi de todo. Pero hoy vamos a ver algunas pautas para los niños. Una nueva revolución en los juguetes teledirigidos ha llegado pisando fuerte y cada vez son los fabricantes que presentan nuevos y mejores drones para comprar.

Hace un par de días estaba tumbado en el sofá echando la tarde viendo videos de YouTube y me saltó uno muy curioso sobre drones basados en videojuegos. ¿De verdad? ¿Pero eso existe? Y me quedé pensando en el regalo que próximamente le tenía que hacer a mi hijo por su 11 cumpleaños. Ahora que están de moda y son tendencia los juguetes de radiocontrol relacionados con videojuegos, series, películas etc. En los se hacen réplicas de vehículos o drones ambientados en esa temática tan friki son el regalo perfecto.