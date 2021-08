El mayor distribuidor de software libre del mundo llega a sus dos décadas de vida con un éxito de crecimiento que le ha llevado a ser utilizado en super ordenadores, estar presente en la base del sistema operativo Android.

El 25 de agosto de 1991 Linus Torvalds, dio a conocer por primera vez que estaba trabajando en un nuevo software, que actualmente sigue vigente y que se usó como base para el sistema para móviles Android.

Empresas como (Facebook, Google, IBM e incluso Microsoft, por citar un puñado) usan Linux. La más popular de las distribuciones de Linux es Ubuntu.

Aunque el lanzamiento de su código no se produjo hasta el 17 de septiembre, el 25 de agosto de 1991, el desarrollador informático finlandés Linus Torvalds, que por aquel entonces tenía 21 años, envió un mensaje a través de un foro de Internet, Usenet.

Linus Torvalds presentó Linux al mundo. Torvalds llevaba tres años en una licenciatura en informática en la Universidad de Helsinki, Finlandia, cuando compró una PC basada en Intel 80386. Pasó un mes jugando a Prince of Persia mientras esperaba que llegara su copia de Minix, y aunque Minix era gratuito para uso educativo, su licencia no permitía que se modificara y era solo un sistema operativo de 16 bits, lo que no Se configura bien con el procesador 386 de 32 bits.

Sin embargo, pasarían unos largos meses antes de que realmente surgiera Linux. Linux comenzó su vida como un emulador de terminal, que Torvalds utilizó para acceder al sistema Unix de su universidad. Fue construido bajo Minix utilizando la Compilador GNU C (GCC), que Stallman & Co. había lanzado solo unos años antes. Sin embargo, antes de darse cuenta, había escrito un kernel de sistema operativo completo para su computadora 80386 y, por lo tanto, redactó el siguiente correo electrónico para la lista de correo de Minix el 25 de agosto de 1991:

Hola a todos los que usan minix: Estoy haciendo un sistema operativo (gratuito) (solo un hobby, no será tan grande y profesional como GNU) para 386 (486) clones de AT. Esto se ha estado gestando desde abril y está empezando a prepararse. Me gustaría recibir comentarios sobre las cosas que a la gente le gusta / no le gustan en minix, ya que mi sistema operativo se parece un poco (el mismo diseño físico del sistema de archivos (debido a razones prácticas) entre otras cosas) …

En este mensaje, Torvalds aseguraba que desde abril estaba desarrollando un sistema operativo gratuito «solo como un hobby» y que no sería «grande ni profesional». El desarrollador escribió el sistema expresamente para un PC con procesador 80386, por lo que hizo que fuera independiente.

En aquel momento, pedía a la comunidad de usuarios que le diesen su opinión para ayudarle, y creía que no podría portarse a otros sistemas y que «probablemente nunca tendrá soporte para otros equipos» que no fueran los discos duros AT que utilizaba el propio Torvalds.

En este punto, ya había portado Bash y GCC a su nuevo sistema operativo, y ya estaba aceptando solicitudes de funciones, pero el incipiente sistema operativo ni siquiera tenía un nombre. Linus quería llamarlo Freax, un acrónimo de freak, free y el apodo de Unix «x», pero más tarde, cuando el código base se movió a un FUNET El servidor FTP, el compañero de trabajo de Linus (y el administrador de FTP) Ari Lemmke llamó al directorio «linux» porque no le gustó el nombre Freax.

El resto, como ellos dicen, es historia. Linus originalmente lanzó el kernel bajo su propia licencia no comercial, pero en diciembre de 1992 fue lanzado bajo la licencia GNU GPL completa y comenzaron a aparecer las primeras distribuciones de Linux (Debian, Slackware y otras). Lejos de ser «solo un pasatiempo», y seguramente impulsado por el éxito masivo de 386, 486 y el apoyo aparentemente eterno del conjunto de instrucciones x86, Linux pronto se convirtió en el primer proyecto de código abierto verdaderamente exitoso.

Después de publicar el software en 1992 con licencia de código abierto, la comunidad de desarrolladores comenzó a trabajar en el sistema, el uso de Linux se extendió en todo el mundo, por la posibilidad de usarlo como sistema embebido, desde ordenadores a otros dispositivos e incluso la nube, con distribuciones populares como Debian, Fedora y Ubuntu.

En 1996, el proyecto recogió una mascota: Tux (en la imagen de arriba), y obtuvo la capacidad de realizar multiprocesamiento simétrico (SMP) multiprocesador, una característica que instantáneamente convirtió a Linux en una opción viable para empresas y supercomputadoras, y compañías como IBM y Oracle pronto comenzaron a mostrar su apoyo. A comienzos del siglo XXI, Linux se había convertido en un gigante inmenso e imparable, y combinado con Apache se convertiría en un componente clave del Dot Com Boom – y mediante OPI masiva de VA Linux, parte de la burbuja Dot Com que explota.

Entre los hitos posteriores del sistema operativo, Google utilizó Linux como base para su sistema operativo para móviles inteligentes, Android, que comenzó a desarrollarse en el año 2003 y que usó como base Linux 2.6.

En 2005 Google compró a Android y presentó el sistema definitivo en 2007. El sistema de desarrollo de Android también es de código abierto, como ya sucedía con Linux.

Asimismo, en el año 2019, Microsoft apostó por la integración de Linux en su sistema operativo Windows 10 con el lanzamiento del subsistema de Windows 10 o ‘kernel’ basado en Linux.

Se trata de una herramienta para desarrolladores que facilita las tareas de emulación, y supuso la presencia de este componente de forma nativa por primera vez en el sistema de Microsoft, rival tradicional de Linux.

Hoy, Linux domina el mundo de la supercomputación, potencia en algún lugar entre 50 y 80% de todos los servidores web y con la reciente popularidad de Ubuntu, incluso ha logrado asegurar hasta el 2 o 3% del mercado de computadoras de escritorio. Es fácil de olvidar, pero Linux también es el núcleo debajo de Android, y también alimenta la mayoría de los enrutadores inalámbricos y muchos reproductores de DVD.

Para celebrar este aniversario, desde la Linux Foundation nos invitan a descargarnos los fondos de pantalla y las creatividades que han diseñado para redes sociales.