LG triunfa en el CES 2019 obteniendo 140 galardones

CES 2019 premia la innovación, la calidad y el diseño de los productos de LG. LG triunfa en el CES 2019 obteniendo más de 140 galardones. LG V40 ThinQ reconocido con el premio Best of Innovation, siendo el único smartphone premiado en la categoría más destacada.

Madrid – Tras su paso por CES 2019 en Las Vegas, uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo, LG ha conseguido alzarse con más de 140 premios y honores gracias al compromiso de la compañía por la innovación y la tecnología de vanguardia en todos sus productos y categorías. Cabe destacar el Engadget Best of CES Award en la categoría de TV por quinto año consecutivo, esta vez con LG SIGNATURE OLED TV R (modelo 65R9), un televisor OLED enrollable de 65 pulgadas. Además, la Asociación de Tecnología de Consumo (Consumer Technology Association, CTA™) ha premiado con Best of Innovation Awards el smartphone LG V40 ThinQ y la barra de sonidoSL9YG.

LG también ha recibido elogios de Engadget, TechRadar, Popular Mechanics, SlashGear, Reviewed.com, Techlicious, además de 17 CES Innovation Awards de CTA en categorías de electrodomésticos, entretenimiento y móviles.

El LG SIGNATURE OLED TV R, la primera televisión enrollable del mundo, ha sido el producto estrella del evento con más de 70 premios y honores de importantes publicaciones tecnológicas. La gama de portátiles ultraligeros LG Gram tendrán una gran importancia en 2019, así lo demuestran los premios obtenidos de publicaciones como Reviewed.com, Trusted Reviews y Techlicious.

Los principales premios obtenidos por LG en CES 2019 son:

LG SIGNATURE OLED TV R: Engadget: Best of CES, PC Mag: Best of CES, Reviewed.com: Editor’s Choice Award, SlashGear: Editor’s Choice Award, Techlicious: CES Top Picks, Popular Mechanics: Best of CES 2019, Tom’s Guide: Best in Show 2019, TechRadar: The Best Tech at the Show, Pocket-lint: Best of CES, HD Guru: Best in Show, CTA Mark of Excellence: Video Display Product of the Year, CES 2019 Innovation Award: Honoree

LG 88-inch OLED 8K TV: CES 2019 Innovation Award: Honoree, Mashable: Best Tech of CES 2019, Digital Trends: Best TVs of CES 2019

LG gram 17: Reviewed.com: Editor’s Choice Award, Techlicious: CES Top Picks, Windows Central: Best of CES, CES 2019 Innovation Award: Honoree

LG gram 2-in-1: Trusted Reviews: Best of CES

LG Soundbar (SL9YG): CES 2019 Best of Innovation: Best of Innovation, HD Guru: Best of CES

LG HomeBrew: CES 2019 Innovation Award: Honoree, Trusted Review: Best of CES 2019

LG Styler: CES 2019 Innovation Award: Honoree, Dealerscope: 2019 IMPACT Awards

LG V40 ThinQ: CES 2019 Best of Innovation: Best of Innovation

A continuación, repasamos las novedades presentadas por LG en CES 2019:

La cocina inteligente de LG. En CES 2019, LG ha presentado su cocina inteligente. La apuesta por la excelencia tecnología y la mejora de la experiencia culinaria es el objetivo de LG, que se ha unido a el desarrollador de la plataforma Drop KitchenOS para integrar y conectar todos los aparatos de la cocina.

En CES 2019, LG ha presentado su cocina inteligente. La apuesta por la excelencia tecnología y la mejora de la experiencia culinaria es el objetivo de LG, que se ha unido a el desarrollador de la plataforma Drop KitchenOS para integrar y conectar todos los aparatos de la cocina. Procesador Alpha 9. Con el nuevo procesador Alpha 9, presentado en Las Vegas, los televisores LG son capaces de proyectar imágenes de mayor calidad mediante el análisis de la fuente de contenido y el reconocimiento del entorno del televisor. El α9 de Segunda Generación permite aumentar la calidad del sonido y la imagen a través de su algoritmo de Deep Learning que determina el mejor método para obtener proyección optimizada.

LG SIGNATURE OLED TV R. La presentación de la primera televisión enrollable ha sido uno de los puntos fuertes de LG en CES 2019. Es unmodelo que aparece y desaparece casi por efecto de magia y, desde luego, una innovación fuera absolutamente de los estándares definidos hasta ahora. Se trata de toda una demostración de liderazgo en I+D por parte del líder global en tecnología OLED.

Lavadoras TWINWASH. LG sigue revolucionando el mercado de las lavadoras gracias a su gama TWINWASH, ganadora de un premio en CES 2019. El sistema de gran capacidad, con doble tambor y lavadora Mini junto a la función de secado Dual Inverter Heat Pump™ hacen posible realizar dos cargas al mismo tiempo mientras que otra se seca a baja temperatura. La solución incorpora también Wi-Fi y SmartThinQ®, mejorando la usabilidad y haciendo de su hogar un lugar más inteligente.

Barras de sonido: la nueva gama de barras de sonido presentadas en CES 2019 va a revolucionar a los entusiastas del cine en casa. LG proporcionan la experiencia audiovisual completa. Cuentan con un sonido superior con más matices y profundidad gracias a la colaboración con Meridian Audio, pioneros en audio de alta resolución, que se complementa con su moderno y elegante diseño y funciones inteligentes.

LG GRAM: la gama de portátiles ultraligeros que ha dado a conocer LG en Las Vegas ha sido galardonada en los CES Innovation Awards. Los nuevos modelos LG Gram 17 y LG Gram 2 en 1 se adaptan perfectamente a las necesidades del usuario y poseen un sistema de portabilidad que se creía imposible para un ordenador de ese tamaño. Además, el modelo de 14 pulgadas se puede plegar y convertir en Tablet. Ambos tienen una autonomía de batería que resiste hasta dos jornadas de trabajo. Sin duda la nueva gama LG Gram ha llegado para revolucionar el mercado de los portátiles.

LG SMART LASER 4K: el nuevo proyector de tiro ultra corto destaca por su diseño y pequeño tamaño siendo capaz de proyectar imágenes 4K super nítidas en cualquier superficie plana, como la pared, el suelo o el techo. Garantiza imágenes muy brillantes y un excelente nivel de negro gracias a su resolución de 2.500 lúmenes ANSI y 4K UHD.

Ultra monitores UltraWide y UltraGear. Están diseñados para mejorar la experiencia gaming e incrementar la productividad en cualquier aplicación gracias a su diseño y a su precisión y calidad de visualización.

Nuevos robots CLOi SuitBot: las mejoras en los robots de LG consiguen hacer el trabajo más sencillo, ya que LG CLOi SuitBot soporta la parte inferior del cuerpo del trabajador para reducir el estrés al levantar cualquier carga. Además, gracias al uso de la inteligencia artificial analizan los patrones de uso de los clientes para aprender y mejorar constantemente el rendimiento.

Acuerdo de LG con Microsoft. El acuerdo firmado por LG y Microsoft repercutirá en el desarrollo de la línea de negocio de LG dedicada a vehículos autónomos y sistemas de infotainment. Gracias a esta colaboración, LG podrá acelerar la transformación de la plataforma digital que tiene actualmente para la industria del automóvil –y que la compañía entiende como un motor clave de crecimiento- aprovechando para ello las tecnologías de nube Azure y de inteligencia artificial de Microsoft, junto con el futuro software de LG de auto-conducción.