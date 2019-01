El consultor Jon Armstrong relata el proceso de implementación en el juego DiRT Rally 2.0

Codemasters ha lanzado hoy una nueva entrega del Diario de Desarrollo de DiRT Rally 2.0 en el que los integrantes del estudio hablan acerca de las mejoras implementadas en el juego desde el estreno del original DiRT Rally, que en esta ocasión se centra en las notas de los copilotos.

Puedes ver el tráiler en el siguiente enlace del canal oficial del juego:

En esta entrega, Jon Armstrong, consultor de rallies, de Codemasters comenta el proceso de incoporación de las notas de los copilotos en el juego, un elemento fundamental en las carreras de automovilismo reales. En el vídeo además se intercalan imágenes reales del piloto Pádraig Foran y su copiloto Ernest Cooke en plena competición.

El videojuego oficial de la FIA World Rallycross Championship patrocinado por Monster Energy, DiRT Rally 2.0 se lanzará en el sistema de entretenimiento PlayStation®4, en la familia de dispositivos Xbox One incluyendo Xbox One X y en formato Windows PC (en DVD y a través de STEAM) el martes 26 de febrero de 2019. La edición Day One de DiRT Rally 2.0 (disponible hasta agotar existencias) incluye el alucinante Porsche 911 RGT Rally Spec junto con el acceso a los coches Fiat 131 Abarth Rally y Alpine Renault A110 1600 S . Los que reserven con antelación la Deluxe Editión acceder al juego con cuatro días de antelación, desde el 22 de febrero de 2019 y también recibirá las dos primeras temporadas de contenidos posteriores al lanzamiento una vez estén disponibles.

MÁS DE 40 VEHÍCULOS, 6 LOCALIZACIONES REALES Y LA LICENCIA OFICIAL DEL MUNDIAL DE LA FIA WORLD RALLYCROSS

DiRT Rally 2.0 te reta a abrirte camino a lo largo de una selección de icónicas localizaciones de rally alrededor del mundo, en los vehículos todoterreno más potentes, sabiendo que el más mínimo error puede hacerte terminar la carrera.

Deberás de confiar en tus instintos en la experiencia más inmersiva y todoterreno hasta la fecha, incluyendo un nuevo modelo de control más realista, opciones de neumáticos y degradación de la superficie. Acelera tu coche de rally a lo largo de escenarios todoterreno de Nueva Zelanda, Argentina, España, Polonia, Australia y Estados Unidos, únicamente con tu copiloto y tu instinto como ayuda.

Corre en ocho circuitos oficiales del Mundial de FIA World Rallycross, además de licencias de Supercar y los campeonatos complementarios.

Maneja tu equipo y coches sobre las estrategias de carrera y progresa a través de una variada selección de eventos y campeonatos, ambos tanto en el modo carrera para un jugador y como en un entorno competitivo online.

EL JUEGO

DiRT Rally 2.0 te llevará a seis localizaciones de rallys de todo el mundo donde puedes tomar parte en pruebas increíbles creadas a mano en una gran variedad de vehículos históricos del deporte y otros actuales. El videojuego oficial de la FIA World Rallycross Championship patrocinado por Monster Energy, DiRT Rally 2.0 contará con vehículos de la temporada 2018 así como ocho de los circuitos del Campeonato del Mundo en el lanzamiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Más de 40 de los todoterrenos más icónicos jamás construidos- Atraviesa los escenarios con un plantel de coches de rally antiguos y modernos, incluyendo el, VW Polo GTI R5, Mitsubishi Lancer Evolution X & Citroën C3 R5. También podrás probar del desafiante poder del Chevrolet Camaro GT4.R y el Ford Mustang RGT

más icónicos jamás construidos- Atraviesa los escenarios con un plantel de coches de rally antiguos y modernos, incluyendo el, VW Polo GTI R5, Mitsubishi Lancer Evolution X & Citroën C3 R5. También podrás probar del desafiante poder del Chevrolet Camaro GT4.R y el Ford Mustang RGT 6 localizaciones de rally reales – Coge el volante a lo largo de los imponentes paisajes de Nueva Zelanda, Argentina, España, Polonia Australia y Estado Unidos.

– Coge el volante a lo largo de los imponentes paisajes de Nueva Zelanda, Argentina, España, Polonia Australia y Estado Unidos. Siente la carrera – Mejoras en el manejo, superficies, y los escenarios ofrecen la experiencia todoterreno más auténtica y centrada de la historia.

– Mejoras en el manejo, superficies, y los escenarios ofrecen la experiencia todoterreno más auténtica y centrada de la historia. El juego oficial del Mundial de FIA World Rallycross – Corre en Barcelona, Montalegre, Mettet, Lohéac Bretagne, Trois-Rivieres, Hell, Holjes and Silverstone en diferentes categorías.

– Corre en Barcelona, Montalegre, Mettet, Lohéac Bretagne, Trois-Rivieres, Hell, Holjes and Silverstone en diferentes categorías. Desarrolla tu equipo – Crea tu propio equipo y su identidad. Expande tu garage de vehículos, controla la plantilla de trabajadores y mejora tus talleres.

– Crea tu propio equipo y su identidad. Expande tu garage de vehículos, controla la plantilla de trabajadores y mejora tus talleres. Puesta a punto – Tunea tu vehículo para adaptarlo a tu estilo de conducción y las características del terreno. Reduce el deterioro y los arañazos configurando el equipo de tu coche y mejora las partes para asegurarte de que tu coche está listo para cualquier reto que se presente.

Tunea tu vehículo para adaptarlo a tu estilo de conducción y las características del terreno. Reduce el deterioro y los arañazos configurando el equipo de tu coche y mejora las partes para asegurarte de que tu coche está listo para cualquier reto que se presente. Vuélvete competitivo – Compite con toda la comunidad DiRT en los desafíos diarios, semanales y mensuales, con clasificaciones y eventos de carácter mundial.

Compite con toda la comunidad DiRT en los desafíos diarios, semanales y mensuales, con clasificaciones y eventos de carácter mundial. Degradación – La degradación replica la forma en la que la superficie evoluciona a lo largo de una prueba de rally.

La degradación replica la forma en la que la superficie evoluciona a lo largo de una prueba de rally. Day One Edition – Acceso a los coches Porsche 911 RGT Rally Spec, Fiat 131 Abarth Rally y Alpine Renault A110 1600 S.

Acceso a los coches Porsche 911 RGT Rally Spec, Fiat 131 Abarth Rally y Alpine Renault A110 1600 S. Contenidos de la Edición Deluxe: Además de la Edición Day One, también se lanzará la edición DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition para los jugadores más comprometidos que incluye cinco vehículos (Ford Escort Mk II, Lancia Stratos, Subaru Impreza 1995, AUDI Sport quattro S1 E2 y Ford Fiesta OMSE SuperCar Lite) y también las primeras dos temporadas de contenidos adicionales posteriores a la comercialización del juego, cada una con tres localizaciones (divididas entre rally y rallycross), además de cinco vehículos adicionales . Esta edición Deluxe permitirá también a los usuarios acceder al juego con cuatro días de antelación, desde el 22 de febrero de 2019 y también incluye mejorados coches de inicio para My Team, bonificaciones de juego y eventos con elevadas recompensas.

para los jugadores más comprometidos que incluye cinco vehículos (Ford Escort Mk II, Lancia Stratos, Subaru Impreza 1995, AUDI Sport quattro S1 E2 y Ford Fiesta OMSE SuperCar Lite) y también las primeras dos temporadas de contenidos adicionales posteriores a la comercialización del juego, cada una con tres localizaciones (divididas entre rally y rallycross), además de cinco vehículos adicionales . Esta edición Deluxe permitirá también a los usuarios acceder al juego con cuatro días de antelación, desde el 22 de febrero de 2019 y también incluye mejorados coches de inicio para My Team, bonificaciones de juego y eventos con elevadas recompensas. Vehículos míticos – En DiRT 2.0 podrás ver algunos de los coches mnás icónicos de la historia de las carreras. El Alpine Renault A110 1600 S corriendo por Nueva Zelanda representa lo mejor de la década de 1960, mientras que el Ford Escort Mk II era el centro de la atención en Australia como demostración de lo que los años 1970 tenían que ofrecer. El Audi Sport quattro S1 E2 recorriendo las calles de asfalto de España simboliza el poder del Grupo B en la década de 1980 y Nueva Inglaterra ofrece el perfecto telón de fondo otoñal para el SUBARU Impreza de 1995 de Colin McRae.

Ediciones Day One y Deluxe

La edición Day One de DiRT Rally 2.0 incluirá (hasta agotar existencias) el alucinante Porsche 911 RGT Rally Spec junto con el acceso a los coches Fiat 131 Abarth Rally y Alpine Renault A110 1600 S.

DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition para los jugadores más comprometidos que incluye cinco vehículos (Ford Escort Mk II, Lancia Stratos, Subaru Impreza 1995, AUDI Sport quattro S1 E2 y Ford Fiesta OMSE SuperCar Lite) y también las primeras dos temporadas de contenidos adicionales posteriores a la comercialización del juego, cada una con tres localizaciones (divididas entre rally y rallycross), además de cinco vehículos adicionales . Esta edición Deluxe permitirá también a los usuarios acceder al juego con cuatro días de antelación, desde el 22 de febrero de 2019 y también incluye mejorados coches de inicio para My Team, bonificaciones de juego y eventos con elevadas recompensas.

RESERVA

Disponible en las cadenas de tiendas adscritas a la promoción, los jugadores que reserven con antelación el juego recibirán una caja Steelbook exclusiva, y/o el vehículo virtual Opel Kadett C GT/E.

Título: DiRT Rally 2.0

Editor/Desarrollador: Codemasters

Plataformas: PS4/Xbox One/PC

Género: Carreras/Conducción

Lanzamiento: 26 de febrero de 2019

Idioma: Totalmente en castellano

PEGI: +3

PVPr: PS4/Xbox One_69,99€ / PC_49,99€

Deluxe Edition- PS4/Xbox One_89,99 €

Web: http://dirtrally2.com/