Amazon aumenta su inversión en España hasta los 33.700 millones de euros para ampliar su infraestructura de centros de datos e impulsar la innovación en IA en Europa

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Amazon aumenta su inversión en España hasta los 33.700 millones de euros para ampliar su infraestructura de centros de datos e impulsar la innovación en IA en Europa

La mayor inversión tecnológica anunciada en España coincide con el 15 aniversario de Amazon en el país

La inversión prevista apoyará el equivalente a 29.900 empleos a tiempo completo de media anual y aportará aproximadamente 31.700 millones de euros al PIB de España

Una nueva inversión de 18.000 millones de euros se suma al anuncio de 15.700 millones de euros realizado por Amazon en 2024

Amazon planea construir instalaciones para la fabricación, almacenaje y reciclaje de servidores en España, con la creación prevista de 1.800 empleos directos

Amazon tiene previsto invertir 30 millones de euros en programas para la comunidad en los lugares donde opera sus centros de datos en el país

Hoy, en MWC26 Barcelona, Amazon ha anunciado planes para invertir 33.700 millones de euros en España para ampliar y respaldar su infraestructura de centros de datos, proporcionando capacidades avanzadas de inteligencia artificial (IA) y computación en la nube a organizaciones de toda Europa. El anuncio de hoy añade 18.000 millones de euros a los 15.700 millones de euros de inversión ya anunciados en 2024.



Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España y David Zapolsky, consejero general y vicepresidente senior de políticas públicas globales de Amazon

Se estima que la inversión total prevista en la Región de Amazon Web Services (AWS) Europa (España), ubicada en Aragón, contribuirá con 31.700 millones de euros al PIB total de España hasta 2035, apoyando el equivalente a 29.900 empleos a tiempo completo de media anual en empresas locales, incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos. De estos, 6.700 son empleos a tiempo completo derivados de la inversión directa de Amazon en múltiples categorías, entre ellos personal altamente cualificado en operaciones de centros de datos, y empleados de los proveedores de AWS, como trabajadores que construyen las instalaciones, y personal de seguridad de los centros de datos, entre otros.

Amazon también tiene previsto construir en Aragón instalaciones relacionadas con la cadena de suministro, que apoyarán directamente las operaciones de centros de datos en España y Europa. Cuando estén plenamente operativas, se espera que estas instalaciones generen aproximadamente 1.800 empleos en Aragón. El proyecto incluirá una fábrica dedicada al ensamblaje y las pruebas finales de los servidores, un almacén de logística y una instalación para la fabricación y reparación de servidores de IA y aprendizaje automático (ML), un componente clave de la estrategia de economía circular de Amazon.

Desde su llegada a España en 2011, Amazon ha invertido más de 20.000 millones de euros en el país en sus operaciones comerciales, red logística, infraestructura cloud e IA y en programas de apoyo a la comunidad e innovación para clientes y empresas. «En el 15 aniversario de Amazon en España, esta nueva inversión en infraestructura refuerza nuestro compromiso a largo plazo y será fundamental para el futuro digital y económico del país», afirmó David Zapolsky, consejero general y vicepresidente senior de políticas públicas globales de Amazon. «Estamos apoyando las capacidades digitales de Europa y ampliando la infraestructura de nube e IA que empresas y organizaciones ya utilizan para crecer e innovar. Nuestra inversión creará oportunidades significativas para los ciudadanos españoles, incluidos empleos de alta cualificación e iniciativas comunitarias, al tiempo que avanzamos en la gestión responsable del agua y promovemos proyectos de energía libre de carbono. Esta es una apuesta a largo plazo por España, y estamos orgullosos de hacerla.»

Consolidando años de inversión en infraestructura en España para impulsar la innovación de los clientes a escala

El compromiso de Amazon con la operación de centros de datos en España comenzó con el lanzamiento de la Región AWS Europa (España) en Aragón en noviembre de 2022.

La Región de AWS ya está impulsando la transformación digital de organizaciones de toda España, Europa y el mundo. Esta inversión respaldará la creciente demanda de computación en la nube e IA, acelerará la adopción y las capacidades de IA, y permitirá la modernización continua de organizaciones españolas y europeas de todos los tamaños.

AWS también pone capacidades de nube e IA a disposición de instituciones públicas de España y Aragón, incluidas universidades, centros de formación profesional e institutos de investigación, empoderando a la próxima generación de investigadores, educadores e innovadores.

Entre las organizaciones y empresas nacionales que utilizan la Región de AWS en Aragón se encuentran Telefónica, BBVA, Iberia, Indra, Iberdrola, Mapfre, Moeve, Multiverse Computing, Idealista, Ibercaja, WiZink, Gobierno de Aragón, IE, Insud Pharma, Grupo Editorial Edelvives, Grupo San Jorge, Smadex, ONCE y Cruz Roja Española.

Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España; David Zapolsky, Consejero General y Vicepresidente Senior de Políticas Públicas Globales de Amazon; Óscar López, Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España; y Ruth Díaz, vicepresidenta y directora general de Amazon en España y Portugal.

Las inversiones en infraestructura de Amazon benefician a la comunidad local

Amazon tiene previsto invertir 30 millones de euros hasta 2035 en programas para la comunidad en las zonas en las que opera infraestructura en España, con foco en educación, sostenibilidad, impacto social y desarrollo local.

Desde 2023, Amazon ha apoyado más de 100 programas e iniciativas comunitarias en Aragón. Esto incluye dos Fondos para la comunidad que apoyan 48 proyectos locales, así como alianzas tecnológicas y comunitarias con los clubes de fútbol Real Zaragoza y SD Huesca que han involucrado a más de 2.000 niños en torneos juveniles promoviendo el deporte inclusivo, entre otras iniciativas. En 2023, Amazon también puso en marcha el Think Big Space en Aragón, un programa de formación en robótica que ha involucrado a más de 7.400 estudiantes de 45 escuelas en Huesca, Zaragoza y Teruel.

«El apoyo de Amazon ha sido fundamental para ayudarnos a transformar el Aragón rural a través de la innovación digital», afirma Alberto Alfonso, CEO de Adoptanolivetree.org, un proyecto social que restaura olivos abandonados impulsando el empleo rural y la conservación del patrimonio. «Nuestro proyecto de digitalización rural está revitalizando el campo aragonés capacitando a 450 emprendedores rurales mediante formación digital y apoyo financiero. La iniciativa, que comenzó en Teruel, ya abarca 43 municipios de las tres provincias de Aragón, y ha inspirado a más de 550 estudiantes a través de talleres prácticos y ejemplos reales de innovación rural. El compromiso de Amazon nos ha permitido demostrar que la tecnología y la tradición pueden trabajar juntas para crear oportunidades sostenibles para las comunidades rurales.»

A nivel nacional, AWS ha formado en competencias digitales a más de 200.000 personas en España desde 2017, capacitando a las personas para avanzar en sus carreras e impulsar la transformación digital del país. Amazon, en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, se ha comprometido a formar a medio millón de estudiantes en habilidades de IA y digitales antes de 2027 en España a través de programas como AWS Futuro IA, AWS re/Start, AWS Spain Skills to Jobs Tech Alliance y Amazon Future Engineer.

Compromiso con la energía renovable y la gestión responsable del agua para apoyar la expansión de la infraestructura

Amazon se ha comprometido a alcanzar cero emisiones netas de carbono en 2040. Para impulsar las operaciones con energía renovable y apoyar la expansión de la infraestructura cloud local, Amazon está invirtiendo en 100 proyectos solares y eólicos en toda España, incluidas siete nuevas granjas solares. Los centros de datos de AWS en Aragón han compensado su consumo eléctrico con un 100% de energía renovable desde su apertura en 2022.

AWS también tiene el compromiso de devolver a las comunidades más agua de la que utiliza en sus operaciones directas para 2030. En 2024, AWS había alcanzado el 53% de ese objetivo. En Aragón, AWS apoya cinco proyectos hídricos con una inversión de 17,2 millones de euros: detección y reducción de pérdidas de agua por fugas en tuberías envejecidas, aumento del caudal de agua reutilizada para las granjas locales, implementación de un innovador sistema de gestión de inundaciones para Zaragoza, acceso para los agricultores a una solución de IA basada en AWS para maximizar el rendimiento de los cultivos reduciendo la huella hídrica, y modernización de una tubería de agua crucial para Huesca.

«Antes regábamos en exceso, ya que carecíamos de datos precisos”, comenta Miguel Ángel Ferrer, director agrícola de Finca El Forado en Aragón, una explotación agrícola de olivos y almendros en Zaragoza. «El riego inteligente impulsado por AWS lo ha cambiado todo. Al analizar entre 50 y 100 datos —desde la humedad del suelo hasta las previsiones meteorológicas— ahora sabemos exactamente cuándo, dónde y cuánto regar. Estamos ahorrando hasta un 50% de agua anualmente, alrededor de 93 millones de litros, mejorando nuestras cosechas y reduciendo costes. Desperdiciamos menos agua, respetamos el medio ambiente y cultivamos mejores productos, beneficiando tanto a nuestra explotación como a nuestra comunidad.»

Impulsando la transformación digital y económica a nivel regional

Los centros de datos de AWS están impulsando el crecimiento económico al crear oportunidades para proveedores y servicios locales, generando empleo cualificado y permitiendo que Aragón emerja como hub digital europeo. Esta inversión seguirá contribuyendo al crecimiento de la economía y las empresas locales, con más de la mitad del impacto de la inversión concentrado directamente en Aragón. Según estimaciones, contribuirá con 18.500 millones de euros al PIB regional aragonés hasta 2035 y apoyará una media anual estimada del equivalente a 13.400 empleos a tiempo completo en empresas locales, de los cuales 4.200 son empleos a tiempo completo derivados de la inversión directa de Amazon en Aragón.

La empresa aragonesa ALAN COMMISSIONING, que ofrece servicios para infraestructura de centros de datos desde la construcción hasta la operación, como instalación y pruebas, ejemplifica el crecimiento empresarial regional impulsado por AWS. «La llegada de la infraestructura de AWS a Aragón nos permitió especializarnos en servicios de commissioning y pruebas para centros de datos y, gracias a esta oportunidad, hemos ampliado nuestra oferta de servicios. Hoy ALAN COMMISSIONING cuenta con un equipo de 65 profesionales y es referencia en el sector de la infraestructura. En línea con el trabajo de AWS en Aragón, también apostamos firmemente por el talento joven aragonés mediante la creación de un plan de formación interno dirigido a ingenieros recién graduados de la zona», afirma Ángel Bernad, COO y fundador de ALAN COMMISSIONING.

Con esta expansión, Amazon es la primera empresa tecnológica en anunciar planes para construir centros de datos en la provincia de Teruel, además de nuevas instalaciones en Huesca y Zaragoza, llevando infraestructura avanzada de nube a las tres provincias de Aragón y creando empleo y oportunidades de negocio en toda la región.

Descubre más sobre cómo los centros de datos de Amazon benefician a la comunidad y empresas locales en Aragón.

Fotografías de Borja Puig de la Bellacasa.