Los fans españoles de One Piece se reunieron el pasado el domingo 5 de mayo en Madrid para celebrar el 25 aniversario del anime

Cinco grandes ciudades europeas organizaron numerosos actos para celebrar el cumpleaños de Monkey D. Luffy

Toei Animation Europe se complace en anunciar que las celebraciones por el cumpleaños de Monkey D. Luffy se celebraron el pasado domingo 5 de mayo de 2024. Los seguidores de la serie estaban invitados a asistir y celebrar todos juntos este cumpleaños como parte del 25 aniversario del anime, disfrutar de las numerosas actividades organizadas in situ y volver a casa con muchos recuerdos.

Para la celebración se desplegaron hinchables gigantes que representaban las distintas evoluciones del famoso pirata del sombrero de paja Monkey D. Luffy en 5 de las principales ciudades de Europa. Los fans podían admirar estos enormes hinchables y posar frente a ellos para sorprender a sus amigos en:

Milán, Italia (Plaza Gae Aulenti en Porta Nuova) – Sombrero de paja

Berlín, Alemania (Alexa Mall) – Gear 2

Londres, Reino Unido (Outernet, Now Trending) – Gear 3

Madrid, España (Centro Comercial Príncipe Pío) – Gear 4

París, Francia (Hôtel de la Marine) – Gear 5

Los asistentes podían hacerse su mejor selfi y enviarlo a www.luffybirthday2024.com o subirlo a Instagram utilizando el hashtag #LuffyBirthday2024. Su fotos ya aparecen en la página web junto a la de muchos otros fans europeos de One Piece.

One Piece cuenta la historia de Monkey D. Luffy y su variopinta tripulación. Acompañado por sus fieles camaradas, su ambición es convertirse en el Rey de los Piratas y encontrar el One Piece, el mítico tesoro escondido de Gol D. Roger. Es una historia centrada en la amistad, donde veremos cómo los personajes crecen y evolucionan hasta que se convierten en las mejores versiones de sí mismos. Los Piratas de Sombrero de Paja consiguen superar todas las dificultades, permaneciendo unidos y, por supuesto, ¡no olvidan divertirse por el camino!

One Piece se ha convertido en un fenómeno global durante estos años, incluyendo hitos como:

Más de 510 millones de mangas vendidos en todo el mundo

en todo el mundo 107 tomos publicados desde 1997

publicados desde 1997 One Piece cuenta con el Récord Guinness por ser la serie de libros con más copias publicadas escrito por un solo autor

con más copias publicadas escrito por un solo autor El anime celebra este año su 25 aniversario

1102 episodios emitidos, un episodio por semana desde 1999

un episodio por semana desde 1999 La serie ganó el premio “Best Continuing Series” en los Crunchyroll Anime Awards 2023

en los Crunchyroll Anime Awards 2023 Numerosas colaboraciones con marcas de todo el mundo, incluyendo a: Burger King, Puma, Monnaie de Paris, Havaianas, Célio, Vans, Seiko, Lush…

Acerca de Toei Animation

Con sede en Tokio y filiales en Los Ángeles, Hong Kong y París, Toei Animation es uno de los principales estudios de animación en activo. Sus tareas incluyen el desarrollo y la producción de series de animación, así como la publicación de las mismas en distintos soportes y la organización de su explotación en productos derivados a escala mundial. Toei Animation Europe, creada en 2004 en París, gestiona la explotación y distribución de las series producidas por Toei Animation en Europa, Oriente Medio y África. Entre las series más famosas: Dragon Ball, One Piece, Grendizer, Sailor Moon, Albator, Saint Seiya: Knights of the Zodiac (Los Caballeros del Zodiaco)…

Acerca de One Piece

La serie de animación One Piece es la adaptación del manga homónimo creado por Eiichiro Oda en 1997. Desde entonces, el manga One Piece se ha consolidado como un gran éxito internacional, con más de 510 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Producida por Toei Animation desde su debut en 1999, la serie de anime cuenta con 1100 episodios emitidos hasta la fecha.

