Hoy os dejamos los anuncios. NVIDIA anuncia los juegos del verano con DLSS y Reflex. A disfrutar del calorcito.

Los usuarios de tarjetas gráficas GeForce RTX podrán disfrutar estas vacaciones de los últimos juegos y DLC con las tecnologías para videojuegos más punteras

NVIDIA ha anunciado los juegos compatibles con las tecnologías RTX que estarán disponibles este verano. Entre los títulos que se podrán jugar los próximos días, destaca el aclamado videojuego de Capcom, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess . Los usuarios podrán disfrutar de sus increíbles gráficos inspirados en la cultura japonesa con trazado de rayos, DLSS 3 y controles mejorados gracias a NVIDIA Reflex. En el siguiente vídeo se puede apreciar la espectacular jugabilidad de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Además, NVIDIA ha querido destacar Marvel Rivals , que estará en beta cerrada desde hoy hasta el 5 de agosto, y es compatible con DLSS 3 Frame Generation y Reflex.