La aplicación Gemini ya está disponible para Windows y Mac

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La nueva aplicación Gemini para Windows y Mac te permite acceder a la ayuda de IA con un sencillo atajo de teclado, directamente desde tu escritorio.

Hoy Google lanza la aplicación Gemini para Windows y Mac. Diseñada para funcionar a la perfección con tus herramientas y aplicaciones favoritas, la nueva aplicación de escritorio te brinda asistencia instantánea sin interrumpir tu ritmo de trabajo.

Aquí te mostramos tres maneras de usar la aplicación Gemini en tu PC:

1. Acceda a Gemini al instante con un atajo de teclado.

Pulsa Alt + Espacio en tu PC en cualquier momento para abrir Gemini sobre tu trabajo actual. Tanto si necesitas una comprobación rápida de un documento como si buscas ideas para títulos llamativos para una presentación, podrás obtener la ayuda que necesitas y retomar tu trabajo de inmediato.

1.1 Un acceso directo a las respuestas.

Pulsa Alt + Espacio en Windows u Opción + Espacio en Mac para que Gemini asuma tu trabajo activo. Haz preguntas, verifica datos o redacta texto y vuelve directamente a lo que estabas haciendo.

2. Concentrarte en el trabajo profundo en un espacio de trabajo dedicado.

Dentro de la nueva aplicación, puedes acceder a todo lo que ya usas con Gemini. Delega tareas de varios pasos a Gemini Spark., tu agente de IA personal disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o pídele a Gemini que elabore un resumen del proyecto extrayendo información directamente de tus aplicaciones de Google como Gmail y Google Drive.

2.1 Tus tareas más complejas, resueltas.

Delega la investigación, planificación y síntesis de procesos complejos en Gemini Spark, tu agente de IA personal disponible las 24 horas. Funciona de forma autónoma, pero siempre bajo tu dirección. 2.2 Conectado a las aplicaciones de Google que usas a diario. Extrae información de Gmail, Google Drive, Documentos y Calendar directamente en tu flujo de trabajo en el ordenador. Pide a Gemini que encuentre detalles ocultos en hilos de correo, resuma documentos compartidos o compare notas de reuniones

3. Crear imágenes y vídeos.

Da vida a tus ideas creativas directamente desde tu ordenador. Puedes generar imágenes personalizadas con Nano Banana para una presentación, dirigir un vídeo de alta calidad con Gemini Omni. Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo todo en un único y práctico lugar.

Ligera y silenciosa, la aplicación funciona sin ralentizar tu PC. Esto es solo el comienzo para la aplicación Gemini en Windows, con más funciones nativas de escritorio que se irán incorporando con el tiempo. La aplicación ya está disponible a nivel mundial para Windows 10 y 11. Descárgala en gemini.google/desktop .

Preguntas frecuentes de la aplicación Gemini para Windows y Mac:

¿Está disponible la aplicación Gemini para ordenadores en mi país?

La aplicación para ordenadores de Gemini está disponible en todos los idiomas y países en los que se ofrece la aplicación de Gemini.

Windows: requiere Windows 10 o versiones posteriores (x64 y ARM64).

requiere Windows 10 o versiones posteriores (x64 y ARM64). macOS: funciona en MacBooks con Apple Silicon y requiere macOS Sequoia (15.0) o una versión posterior.

Las funciones disponibles pueden variar.

¿Cómo se puede acceder a la aplicación Gemini para ordenadores?

Hay varias formas rápidas de acceder a Gemini en tu ordenador: Windows: Atajo personalizable: pulsa Alt + Espacio para invocar a Gemini al instante desde cualquier lugar.

pulsa Alt + Espacio para invocar a Gemini al instante desde cualquier lugar. Barra de tareas y bandeja del sistema: inicia la aplicación desde la barra de tareas de Windows o haz clic en el icono de Gemini que se encuentra en la bandeja del sistema. macOS: Atajos personalizables: pulsa Opción + Espacio para abrir la ventana de conversación en formato reducido o usa Opción + Mayús + Espacio para abrir la experiencia completa de conversación.

pulsa Opción + Espacio para abrir la ventana de conversación en formato reducido o usa Opción + Mayús + Espacio para abrir la experiencia completa de conversación. Barra de menú y Dock: selecciona el icono de Gemini situado en la barra de menú de la parte superior de la pantalla o haz clic en su icono en el Dock de Mac. Nota: Puedes personalizar las teclas de acceso directo en cualquier momento en los ajustes de la aplicación Gemini.